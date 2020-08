Giorgio Marincola vers 1940

Dans notre série de lettres de journalistes africains, Ismail Einashe examine comment certains Italiens réévaluent leur passé colonial en Afrique.

Courte ligne grise de présentation

Le conseil municipal de Rome a voté plus tôt ce mois-ci pour nommer une future station de métro dans la capitale italienne en l’honneur de Giorgio Marincola, un italo-somalien membre de la résistance italienne.

Il a été tué à l’âge de 21 ans en retirant les troupes nazies qui ont ouvert le feu à un poste de contrôle le 4 mai 1945, deux jours après que l’Allemagne se soit officiellement rendue en Italie à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

La station, actuellement en construction, allait s’appeler Amba Aradam-Ipponio – une référence à une campagne italienne en Éthiopie en 1936 lorsque les forces fascistes ont brutalement lâché des armes chimiques et commis des crimes de guerre lors de la tristement célèbre bataille d’Amba Aradam.

Cette illustration de la bataille d’Amba Aradam, où du gaz moutarde a été utilisé, est parue dans le journal La Domenica del Corriere le 1er mars 1936

Le changement de nom est intervenu après le lancement d’une campagne en juin, à la suite des manifestations de Black Lives Matter dans le monde à la suite du meurtre de l’Afro-américain George Floyd par la police américaine.

Lancé par le journaliste Massimiliano Coccia, il a été soutenu par des militants de Black Lives Matter, d’autres journalistes et l’écrivain italo-somalien Igiabo Scego et le neveu de Marincola, l’auteur Antar Marincola.

Le ‘partisan noir’

Les militants ont d’abord placé une banderole sur le site du métro déclarant qu’aucune station ne devait être nommée d’après «l’oppression» et ont insisté pour que la vie courte mais remarquable de Marincola soit rappelée.

Giorgio Marincola a quitté sa mère jeune pour être élevé par sa famille italienne

Il est connu comme le «partigiano nero» ou «partisan noir» et était un membre actif de la résistance.

En 1953, il reçut à titre posthume la plus haute distinction militaire d’Italie, la Medaglia d’Oro al Valor Militare, en reconnaissance de ses efforts et du sacrifice ultime qu’il avait fait.

Marincola est née en 1923 à Mahaday, une ville sur la rivière Shebelle, au nord de Mogadiscio, dans ce qui était alors connu sous le nom de Somaliland italien.

Sa mère, Ashkiro Hassan, était somalienne et son père un officier militaire italien du nom de Giuseppe Marincola.

Giuseppe Marincola (L) a reconnu sa progéniture somalienne

A l’époque, peu de colons italiens reconnaissaient les enfants nés de leurs unions avec des femmes somaliennes.

L’histoire continue

Mais Giuseppe Marincola a résisté à la tendance et a plus tard amené son fils et sa fille, Isabella, en Italie pour être élevés par sa famille.

Isabella est devenue actrice, apparaissant notamment dans Riso Amaro (Bitter Rice), sorti en 1949.

Giorgio Marincola était lui aussi doué, excellant à l’école de Rome et s’est inscrit comme étudiant en médecine.

Au cours de ses études, il s’est inspiré de l’idéologie antifasciste. Il décida de s’engager dans la résistance en 1943 – à une époque où son pays d’origine était encore sous domination italienne.

« La patrie signifie la liberté et la justice pour les peuples du monde. C’est pourquoi je lutte contre les oppresseurs » « , Source: Giorgio Marincola en 1945, Description de la source: Combattant anti-nazi italo-somalien, Image: Giorgio Marincola

Il s’est avéré un combattant courageux, a été parachuté en territoire ennemi et a été blessé. À un moment donné, il a été capturé par les SS, qui voulaient qu’il parle contre les partisans sur leur radio. À l’antenne, il les aurait défiés en disant: « La patrie signifie la liberté et la justice pour les peuples du monde. C’est pourquoi je combat les oppresseurs. »

L’émission a été interrompue – et des bruits de coups ont pu être entendus.

‘Amnésie collective’

Mais les militants anti-racistes veulent bien plus que simplement renommer une station de métro après Marincola – ils veulent braquer les projecteurs sur l’histoire coloniale de l’Italie.

Une statue du journaliste Indro Montanelli, qui défendait le colonialisme et épousait une Érythréenne âgée de 12 ans, a été défigurée en juin

Ils veulent que les autorités de Rome aillent plus loin et entament un processus de décolonisation de la ville.

Cela s’est produit unilatéralement à Milan lorsque, au milieu des manifestations de Black Lives Matter, la statue du journaliste controversé Indro Montanelli, qui a défendu le colonialisme et a admis avoir épousé une fille érythréenne de 12 ans pendant son service militaire dans les années 1930, a été défigurée.

Pourtant, pour apporter un véritable changement, il faut une prise de conscience du passé.

Chronologie coloniale de l’Italie en Afrique de l’Est:

1890: Le Royaume d’Italie prend le contrôle de l’Érythrée et la proclame colonie

1895: L’Italie envahit l’Éthiopie, alors appelée Abyssinie

1896: Les forces italiennes battues par les Ethiopiens à Adwa – et signent un traité reconnaissant l’indépendance du pays

1889: L’Italie installe un protectorat dans le centre de la Somalie

1935: L’Italie fasciste envahit l’Éthiopie, accusée de crimes de guerre et utilisant des armes chimiques pendant sa campagne

1936: Les Italiens capturent Addis-Abeba. L’Éthiopie, l’Érythrée et le Somaliland italien deviennent l’Afrique orientale italienne

1937: Les forces italiennes à Addis-Abeba tuent environ 19000 personnes en trois jours en février en représailles à la tentative d’assassinat de l’homme nommé par Mussolini pour gouverner la colonie

1941: Les troupes britanniques et du Commonwealth aidées par la résistance locale battent les Italiens de la région

Écouter: la honte de l’Italie – le massacre en Ethiopie

Le problème en ce moment est ce qui semble être une amnésie collective en Italie au cours de son histoire coloniale.

Au cours des années que j’ai passées à rendre compte du pays, je suis toujours frappé de voir à quel point la plupart des Italiens semblent peu savoir sur leur histoire coloniale, que je sois à Rome, à Palerme ou à Venise.

L’ampleur de l’implication de l’Italie en Érythrée, en Somalie, en Libye et en Albanie dans l’occupation fasciste de Benito Mussolini en Éthiopie dans les années 1930 n’est pas reconnue.

Bolognaise somalienne

Le mois dernier, la Somalie a célébré son 60e anniversaire de l’indépendance.

« Les Somaliens ont aussi laissé leur propre empreinte en Italie – pas seulement à travers les frères et sœurs Marincola – mais dans la littérature, le cinéma et le sport » « , Source: Ismail Einashe, Description de la source: Journaliste, Image: Giorgio et Isabella Marincola photographiés en 1929

Remodelés par 30 ans de conflit, les souvenirs de l’époque coloniale ont tous été perdus – sauf dans la cuisine où un aliment de base de la cuisine somalienne est le «suugo suqaar» – une sauce mangée avec du «baasto» ou des pâtes.

Mais pour cette bolognaise somalienne, nous utilisons des cubes de bœuf, de chèvre ou d’agneau avec notre version du soffritto italien classique – carottes, oignons et poivrons sautés – auxquels nous ajoutons des épices capiteuses.

J’adore cuisiner ces plats et l’été dernier, alors que j’étais à Palerme, je l’ai fait pour des amis italiens, en le servant avec du shigni, une sauce piquante épicée et des bananes.

C’était un couple étrange pour les Italiens, bien que mes amis se soient mis avec enthousiasme – avec seulement un sourcil levé étrange.

Vous pourriez également être intéressé:

Et les Somaliens ont également laissé leur propre empreinte en Italie – pas seulement à travers les frères et sœurs Marincola – mais dans la littérature, le cinéma et le sport.

Cristina Ali Farah est une romancière bien connue, Amin Nour est un acteur et réalisateur, Zahra Bani a représenté l’Italie en tant que lanceur de javelot et Omar Degan est un architecte respecté.

Les « suugo suqaar » et « baasto » Ismail Einashe servis à Palerme se sont avérés populaires

Et aujourd’hui, les Somaliens constituent à la fois certains des migrants les plus anciens et les plus récents d’Italie.

Au printemps 2015, j’ai passé un après-midi chaud à déambuler dans les ruelles près de la gare Termini de Rome à rencontrer des Somaliens qui étaient en Italie depuis des décennies et des Somaliens arrivés en dériveur depuis la Libye.

Les nouveaux venus en Italie appelaient l’ancienne communauté «mezze-lira» – ce qui signifie «demi-lire» pour désigner leur double identité somalienne-italienne.

À leur tour, ils sont appelés « Titanics » par les Somaliens établis, une référence aux temps difficiles que la plupart des migrants ont traversés pour faire le périlleux voyage à travers la Méditerranée pour atteindre l’Europe, et les vies auxquelles ils seront confrontés en Italie avec la montée politique de l’anti-migration. des soirées.

Le fait de nommer une station après Marincola est une initiative importante pour tous – et un rappel opportun pour tous les Italiens des longs liens entre l’Italie et la Somalie.

Plus de lettres d’Afrique:

Suivez-nous sur Twitter @BBCAfrica, sur Facebook sur BBC Africa ou sur Instagram sur bbcafrica

Une image composite montrant le logo BBC Africa et un homme lisant sur son smartphone.