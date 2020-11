VOIE . / EPA / JUSTIN

Los Angeles (USA), 6 novembre. . .- Alors que le candidat démocrate à la Maison Blanche, Joe Biden, continue d’étendre son avantage dans plusieurs États clés qui garantiraient sa victoire finale, le président des États-Unis, Donald Trump, s’accroche à la voie légale, bien que plus tôt, il pourrait y avoir un décompte des voix dans les territoires restreints.

Le recomptage des votes serait la première ressource qui pourrait changer le cours des élections ou allonger la proclamation d’un vainqueur, mais chaque État a des règles différentes sur le mécanisme. La Géorgie est la seule qui, pour le moment, a confirmé qu’elle répéterait l’examen.

La situation de la Géorgie rappelle beaucoup celle de la Floride en 2000, lorsque George W. Bush avait remporté 2 000 voix contre Al Gore, mais le recomptage n’a pas modifié le résultat et la Cour suprême a confirmé Bush comme président.

Voici comment chacun des États clés de cette élection compterait à nouveau ses votes:

GÉORGIE

Résultat provisoire: Biden mène d’un dixième (49,4% à 49,3% sur Trump, ou ce qui est pareil, un peu plus de 4000 voix.

Délégués: la Géorgie compte 16 délégués au Collège électoral.

Règles de comptage: les candidats peuvent demander un recomptage lorsque la marge est inférieure à 0,5% et ils doivent le faire dans les 14 jours suivant l’élection ou deux jours après la certification d’un résultat.

Confirmé: Le secrétaire d’État de Géorgie, la plus haute autorité électorale, Brad Raffensperger, a confirmé qu’il y aura un décompte des voix: “Sur environ 5 millions de votes exprimés, nous aurons une marge de quelques milliers. Avec une si petite marge, il y aura un comte en Géorgie. ”

PENNSYLVANIE:

Résultat intermédiaire: Biden 49,5%, Trump 49,3%, avec une marge de plus de 14500 voix.

Délégués: la Pennsylvanie contribue 20 voix au collège électoral, ce qui serait suffisant pour que Biden remporte les élections.

Règles de dépouillement: la loi de l’État oblige la secrétaire d’État Kathy Boockvar à ordonner un recomptage si la marge est inférieure à 0,5%, mais il reste suffisamment de voix pour compter et une autre règle permet le comptage des bulletins de vote dans chaque comté s’il y a des électeurs qui le réclame.

NEVADA

Résultat intermédiaire: Biden 49,7%, Trump 48,1%, à environ 20000 voix.

Délégués: le Nevada fournit 6 délégués au Collège électoral.

Règles de recomptage: Le perdant des élections peut demander un recomptage quelle que soit la marge qui le sépare du vainqueur. Bien sûr, pour la promouvoir vous devez payer une caution qui couvre le coût estimé de la mesure et si les choses ne changent pas … Tout est dans votre poche.

ARIZONA

Résultat intermédiaire: Biden 49,9%, Trump 48,6%, environ 39000 voix de différence.

Délégués: l’Arizona compte 11 délégués au Collège électoral.

Règles de comptage: C’est l’état avec les mesures les plus restrictives sur le comptage, puisqu’il ne l’ordonne que si la différence est inférieure à 0,1%. De plus, aucun des candidats ou électeurs ne peut l’exiger et il renvoie tous les litiges éventuels devant les tribunaux. Si le cas se présente, la décision serait entre les mains du procureur Mark Brnovich (républicain).

Remarque: Bien que plusieurs médias aient examiné l’Arizona pour Biden le soir des élections, alors que la différence était de plus de 200000 voix, certains experts soulignent qu’il reste trop de voix à compter (235000) et que la marge actuelle est étroite.

CAROLINE DU NORD

Résultat intermédiaire: Trump 50%, Biden 48,6%, environ 77000 votes de marge.

Délégués: Il a 15 délégués au Collège Electoral.

Règles de comptage: les candidats peuvent le demander si la différence est inférieure à 0,5%, ce qui n’est pas le cas.

WISCONSIN

Résultat: Biden est déjà considéré comme le vainqueur dans cet État avec 49,6% des voix contre 48,9% pour Trump.

Délégués: Il a 10 délégués au Collège Electoral.

Règles de décompte: Un candidat peut demander un recomptage si la marge de victoire est inférieure à 1%; il doit être soumis le premier jour après la soumission des résultats. La campagne Trump a déjà annoncé qu’elle demanderait le recomptage.