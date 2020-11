Dès que les portes de la Casa Rosada ont été ouvertes, il y a eu des affrontements entre les supporters et la police municipale (Adrián Escándar)

Au milieu de l’attente et de l’excitation d’entrer dans la Casa Rosada et de dire au revoir à Diego Armando Maradona pour la dernière fois, un grand groupe de fans a provoqué une série de troubles dans lesquels la police de la ville a dû intervenir. C’est arrivé peu après six heures du matin quand ils ont ouvert les portes du siège du gouvernement, où ils surveillent l’ancien joueur.

La poussée, la course et les coups de bouteille ont marqué l’entrée de la Casa Rosada pendant plusieurs minutes. Malgré l’importante opération des forces de l’ordre, des dizaines de fans n’ont pas pu attendre leur tour et ont soudainement commencé à générer des perturbations afin d’entrer au plus vite pour voir le tiroir où reposent les restes de l’idole populaire.

Une partie des émeutes de ce matin à la suite de Diego Maradona (Adrián Escándar)

Certaines des clôtures placées pour contenir la marée de personnes autour de la Plaza de Mayo ont cédé la place à la pression des fans et sont tombées au sol. Les images reflétées par divers médias montraient le coup occasionnel des troupes sur la foule pour tenter de contenir les émeutes. Il y avait des foules, des cris et des insultes jusqu’à ce que finalement la situation soit maîtrisée et que l’entrée de la veillée revienne à la normale.

Faire ses adieux à Diego Maradona à la Casa Rosada (Infobae)

Cependant, le calme n’a duré que quelques minutes. Le grand nombre de personnes venues à l’enterrement de Diego Maradona a augmenté la pression à l’entrée de la Casa Rosada et de nouveau des émeutes ont éclaté. D’autres clôtures ont été enfoncées par la marée et des centaines de fans ont couru pour entrer dans le sillage de la star mondiale du football.

