Moscou, 3 novembre . .- Le président de la Russie, Vladimir Poutine, a condamné aujourd’hui l’attentat terroriste de la nuit dernière à Vienne et a garanti que son pays collaborera avec la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme.

Poutine a envoyé un télégramme de condoléances au président et au chancelier d’Autriche, respectivement Alexander Van der Bellen et Sebastian Kurz, à l’occasion de l’attaque terroriste de Vienne, a rapporté aujourd’hui le Kremlin, et dans le message condamné ce “crime cruel et cynique qui a a reconfirmé l’essence inhumaine du terrorisme. “

Il a exprimé son assurance que “les forces de la terreur ne seront pas en mesure d’intimider qui que ce soit ou de semer la discorde et l’inimitié entre des personnes de confessions différentes”, a déclaré la présidence russe dans un communiqué.

En outre, le chef du Kremlin a réitéré la disposition de la Russie à “accroître l’interaction avec l’Autriche et les autres membres de la communauté internationale dans la lutte contre toutes les formes et manifestations de terrorisme”.

Poutine a transmis ses paroles de condoléances et de soutien aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement à tous les blessés.

Selon les autorités autrichiennes, quatre personnes sont mortes, en plus de l’un des assaillants, et 16 ont été blessées à la suite de la série d’attaques menées hier soir dans le centre de Vienne.

Le ministre autrichien de l’Intérieur, Karl Nehammer, a rapporté aujourd’hui que l’attaquant était un partisan du groupe djihadiste État islamique et qu’un deuxième assaillant s’était enfui.