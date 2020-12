PISCINE . / EPA / MICHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK / KREMLIN

Moscou, 23 décembre . .- Le dirigeant russe Vladimir Poutine a présidé aujourd’hui la première réunion du nouveau soviet constitutionnel, le Conseil d’État (Gossovet), qui comprend les principaux dirigeants locaux et fédéraux du pays, et dont les larges pouvoirs ils ont soulevé des doutes dans l’opposition.

“L’année n’a pas été facile ni pour la Russie ni pour le monde. Quelle que soit la situation, nous ne pouvons pas nous permettre de faire une pause ne serait-ce qu’une minute”, a déclaré Poutine au début de la réunion télématique.

Poutine a justifié l’octroi du statut constitutionnel au Conseil d’État et l’élargissement, tant de ses pouvoirs que de sa composition, par la nécessité de coordonner le travail de l’administration publique à tous les niveaux.

UNE ÉCOLE SOVIETIQUE

Le Conseil d’État, dont le nouveau statut a été approuvé lors du référendum constitutionnel controversé du 1er juillet, est présidé par Poutine, qui a élu plus de 100 membres.

Certains analystes ont souhaité voir dans ce conseil une sorte d’organisme soviétique ou collégial qui rassemble tous les hauts fonctionnaires de l’Etat pour s’entendre sur les plans de développement à long terme du pays.

Pour commencer, le conseil a abordé aujourd’hui les programmes sociaux et économiques nationaux jusqu’en 2030, pour la fin du cinquième mandat de Poutine, s’il décide enfin de rester au Kremlin en 2024.

Ses membres comprennent le Premier ministre; les chefs des deux chambres du Parlement (Douma et Sénat); le chef adjoint de l’administration présidentielle; les représentants plénipotentiaires dans sept districts fédéraux; les chefs de tous les partis politiques avec représentation parlementaire; et les présidents de la Fédération des syndicats et de l’Union des industriels et employeurs.

En outre, Poutine a inclus une trentaine de dirigeants régionaux dans le présidium et a créé une vingtaine de commissions chargées de gérer les principales affaires du pays, de l’économie à l’éducation et à la santé.

En fait, le conseil a introduit le concept de «puissance publique», qui sont toutes les structures de l’administration fédérale et locale, qui doivent rendre compte de leur travail devant ledit organe.

GRANDES POUVOIRS

Le Conseil d’État n’est pas un organe exécutif ou législatif, mais ses pouvoirs sont si étendus et si généraux que peu de gens pensent qu’il s’agit d’une structure purement consultative.

“Nous ne savons pas non plus avec certitude. Ce que nous savons, c’est qu’il s’agit d’une plate-forme pour discuter des affaires de l’Etat. Bien sûr, les institutions évoluent. Je n’exclus pas que leurs pouvoirs seront modifiés à l’avenir”, a déclaré Dmitri Novikov, vice-président du Parti, à Efe Communiste de Russie.

En effet, le conseil participera à l’élaboration de la politique interne et externe, ainsi qu’à la préparation des budgets et de la politique de nomination.

Poutine a profité de la réunion d’aujourd’hui pour parler des relations avec les États-Unis, qui, selon lui, ne s’aggraveront pas avec l’arrivée du démocrate Joe Biden à la Maison Blanche.

De plus, vous pouvez également proposer des modifications de la législation, même si vous n’avez pas la prérogative de présenter les projets de loi eux-mêmes.

Ces pouvoirs limiteraient la capacité d’action de la Douma ou de la Chambre des députés qui, selon la nouvelle Constitution, aurait le dernier mot dans la nomination du chef du gouvernement et des ministres.

Les communistes, le seul parti de la Douma à avoir rejeté la réforme constitutionnelle, soutiennent que, une fois créée, ce n’est pas un organe «décoratif».

“Nous nous félicitons de la présence des dirigeants des partis de la Douma. Il ne peut pas être que cela inclut uniquement le président et ses subordonnés”, a déclaré le député communiste.

Parallèlement, le parti du Kremlin, Russie unie, estime que le nouveau soviet constitutionnel permettra de démocratiser le débat sur les principales affaires de l’Etat.

D’autres analystes soulignent que le soviet réduira le caractère présidentiel de l’Etat russe, bien que les fonctions du Conseil soient étroitement liées à la figure du chef de l’Etat, qui est celui qui le dirige et le conforme.

CONTRE LES SUSPECTS

“Les pouvoirs présidentiels étendus doivent être équilibrés avec des éléments de démocratie”, a déclaré Novikov.

Dans le même temps, il a reconnu qu’il existe un «danger» que le corps soit utilisé par un futur président pour contrer une Douma où la majorité parlementaire correspond à un autre parti.

“Le président peut utiliser le conseil pour étendre ses pouvoirs”, a-t-il prévenu.

Pendant ce temps, l’opposition extra-parlementaire considère que le nouveau Soviet est une nouvelle excuse pour se perpétuer au pouvoir, une fois que la nouvelle Constitution lui permettra de se présenter à la réélection.

Précisément, aujourd’hui, la Douma a approuvé en première lecture le projet de loi qui limite à deux les mandats présidentiels de six ans, mais seulement après son entrée en vigueur, afin que Poutine puisse rester au pouvoir jusqu’en 2036.

Selon un sondage du Levada Center publié aujourd’hui, 32% des Russes rejettent catégoriquement le fait que Poutine, au pouvoir depuis 2000, puisse se présenter aux élections, tandis que 35% sont totalement favorables.

Les jeunes, les spécialistes urbains et les hommes d’affaires ont une opinion très négative sur le stratagème constitutionnel de Poutine, tandis que les retraités, les femmes au foyer et les habitants du monde rural le soutiennent carrément, une division générationnelle entre campagne et ville qui marquera l’avenir de la Russie en les prochaines années.

Ignacio Ortega