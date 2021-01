Le président de la Russie, Vladimir Poutine, a confirmé aujourd’hui l’accomplissement de l’accord qui a mis fin à la guerre de 44 jours au Haut-Karabakh, en accueillant au Kremlin le président de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliev, et le Premier ministre arménien, Nikol Pashinyan. . / EPA / MICHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK / KREMLIN

Moscou, 11 janvier . .- Le président de la Russie, Vladimir Poutine, a confirmé aujourd’hui l’accomplissement de l’accord qui a mis fin en novembre dernier à la guerre de 44 jours au Haut-Karabakh, lorsqu’il a reçu le président de l’Azerbaïdjan, Ilham, au Kremlin Aliyev et le Premier ministre d’Arménie, Nikol Pashinián.

“Aujourd’hui, on peut constater avec satisfaction que les accords tripartites sont systématiquement suivis”, a déclaré le président russe au début de la réunion.

Il s’agit de la troisième rencontre entre Aliyev et Pashinyan, qui s’étaient rencontrés à deux reprises dans le passé (en 2019 et 2020), et la première après la guerre sanglante au Haut-Karabakh l’automne dernier.

Poutine a salué les dirigeants azerbaïdjanais et arméniens avec une accolade qui, à son tour, bien qu’ils aient acquiescé, ne s’est pas serré la main, comme le montrent les images publiées par la présidence russe.

Les combats au Karabakh, enclave montagneuse en conflit entre Arméniens et Azerbaïdjanais depuis 1988, ont éclaté le 27 septembre 2020 et ont coûté la vie à des milliers de civils et de militaires pendant 44 jours de combats.

Le président russe a exprimé sa conviction que la réalisation de l’accord qui a mis fin à la guerre dans le Haut-Karabakh le 10 novembre crée «les conditions nécessaires à un règlement juste de l’ancien conflit qui sert les intérêts des peuples azerbaïdjanais et arménien».

“Actuellement, la situation dans la région est calme”, ​​a-t-il ajouté.

Poutine a annoncé qu’un groupe de travail dirigé par les vice-premiers ministres des trois pays traitera des questions relatives au déblocage des liens économiques et commerciaux, ainsi que de l’itinéraire de transport dans le Haut-Karabakh.

Selon l’accord tripartite signé par Pashinian, Aliev et le président russe, l’Arménie a perdu le contrôle des sept districts azerbaïdjanais adjacents au Haut-Karabakh qu’elle occupait, ainsi que de Shushi, qui n’est qu’à 11 kilomètres de Stepanakert, la capitale de l’enclave.

Pashinian a reconnu que l’accord signé entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie avec la médiation de la Russie est désavantageux pour son pays, mais c’était une décision inévitable car il y avait un risque de perdre l’enclave du Haut-Karabakh.

“En signant ce document honteux (…) j’ai compris que la probabilité de ma mort (à la fois politique et physique) est très élevée, mais la vie de 25 000 soldats était plus importante”, a-t-il déclaré après la fin de la guerre.