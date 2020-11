IMAGE DE FICHIER. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, lors d’une audience de la Chambre à Washington, USA. 24 septembre 2020. Toni L. Sandys / Pool via REUTERS

WASHINGTON, 12 novembre (.) – La probabilité croissante d’un vaccin efficace pour lutter contre le COVID-19 est une bonne nouvelle pour les perspectives économiques, a déclaré jeudi le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, mais a souligné les risques à court terme, ils sont maintenus en raison de l’expansion continue de la maladie.

“C’est certainement une bonne et bienvenue à moyen terme”, a déclaré Powell dans un forum virtuel de la Banque centrale européenne.

Mais “de notre point de vue, il est trop tôt pour évaluer avec confiance les implications de l’actualité pour la direction de l’économie, surtout à court terme … Les prochains mois pourraient être difficiles”, alors que la nouvelle se répand. virus, a-t-il ajouté.

Et comme il le fait depuis des mois, Powell a réitéré son point de vue selon lequel la Fed et le Congrès devront probablement faire davantage pour aider l’économie américaine, sous la forme de mesures de relance budgétaire.

Même après la baisse du taux de chômage, a-t-il dit, certains travailleurs auront encore besoin d’aide pour trouver du travail dans ce qui sera une économie en mutation. Et, a-t-il dit, il craint qu’en fin de compte, la pandémie n’ait endommagé la capacité de production économique à long terme.

“Ce sont les femmes qui ne sont pas choisies en dehors du marché du travail, ce sont les enfants qui ne reçoivent pas l’éducation qu’ils devraient recevoir”, a-t-il déclaré.

“Ce sont les petites entreprises (et) les générations de capital institutionnel qui sont détruites, et ce ne sont que les travailleurs qui sont au chômage pendant une longue période et perdent leur lien avec la main-d’œuvre et perdent vraiment la vie qu’ils ont.” .

Powell a également déclaré que la Fed était en train de demander son adhésion au Network for Greening the Financial System, l’organisation bancaire centrale internationale axée sur le changement climatique. La Fed est la seule grande banque centrale qui n’en soit pas membre.

«Les banques centrales du monde entier y travaillent, et ce sur quoi nous travaillons vraiment, c’est comment intégrer le risque de changement climatique dans tout ce que nous faisons», y compris la politique monétaire, la réglementation bancaire et la stabilité financière, a-t-il déclaré. Powell.

(Rapport de Howard Schneider. Édité en espagnol par Javier Leira et Manuel Farías)