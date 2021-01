Dans l’image, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed, banque centrale), Jerome Powell. . / Greg Nash / Archives

Washington, 14 janvier . .- Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed, banque centrale), Jerome Powell, a souligné ce jeudi qu’il ne prévoyait pas une hausse des taux d’intérêt aux Etats-Unis “prochainement”. notant que l’économie est “très loin du maximum d’emploi”, tout en essayant de reprendre l’activité après la crise provoquée par la pandémie.

Powell a indiqué qu’il ne s’attendait pas à une hausse des taux de référence “bientôt” et a ajouté que “ce n’est pas le moment de réfléchir à une issue” à l’énorme relance monétaire déployée.

Les dernières prévisions de la Fed laissent présager une croissance économique en 2021 de 4,2%, après la baisse de 2,4% enregistrée l’an dernier.

La banque centrale américaine maintient les taux d’intérêt autour de 0% depuis mars, date à laquelle elle a procédé à une baisse brutale du prix de l’argent face à l’arrivée de la pandémie de coronavirus dans le pays.

“Nous sommes loin d’avoir un emploi maximal (…) Ce sur quoi nous nous concentrons le plus, c’est de récupérer un marché du travail assez rapidement pour que la vie des gens revienne là où ils le souhaitent”, a déclaré Powell lors d’une conversation virtuelle à l’Université. de Princeton.

L’épidémie du virus aux États-Unis en mars et les restrictions adoptées pour l’arrêter ont fait passer le taux de chômage à 14,7% en avril, un chiffre jamais vu depuis plus de 50 ans, contre 3,5% en Février.

Depuis, et grâce à un énorme soutien monétaire et fiscal, il a été ramené à 6,7% avec lequel il s’est clôturé en décembre.

Elle a également exclu le risque dans un proche avenir de fortes pressions inflationnistes, actuellement inférieures à l’objectif annuel de 2%.

“Il y a beaucoup de place sur le marché du travail et il est peu probable que les pressions sur les salaires atteignent un niveau qui pourrait créer et soutenir une inflation élevée”, a déclaré Powell.

La prochaine réunion de la Fed, la première en 2021, est prévue du 26 au 27 janvier.