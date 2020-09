Ce sont les numéros gagnants pour le tirage au sort Millionaire Powerball du mercredi 9 septembre 2020.Bonne chance! Cela peut être le cadeau qui vous rendra riche pour le reste de votre vie.N’attendez plus, vérifiez les résultats, et si vous n’avez pas eu de chance … Réessayez!

Powerball publie les numéros gagnants de son dessin du 9 septembre et vous devriez être prêt à vérifier si vous avez été l’un des chanceux à devenir millionnaire. Assurez-vous de bien les examiner et de regarder le tirage au sort en vidéo au cas où vous auriez des doutes.

Les personnes qui ont participé ont une réelle chance de gagner et de devenir l’un des nouveaux millionnaires non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier.

Le sac garanti pour ce mercredi était 75 millions de dollars avec une option de paiement en espèces de 59,9 millions.

Que feriez-vous avec cette somme d’argent? Si vous n’avez pas acheté de numéro, qu’attendez-vous pour participer? Pour vous encourager, ici nous vous laissons les numéros gagnants du tirage au sort et vérifions très bien afin que vous puissiez réclamer votre prix. Bonne chance!

Voici les numéros Powerball gagnants du mercredi 8 septembre 2020:

27 52 55 60 64 21

Jeu de puissance: 3x

Voir les numéros Powerball du samedi 5 septembre 2020 sur le portail. Des détails plus détaillés sur la tombola peuvent être consultés sur le portail Powerball et vous pouvez également consulter les précédents et les sacs qui ont été livrés. En outre, sur la page Powerball, il a été rapporté sur la manière de fonctionner et de remettre les prix en raison de la contingence sanitaire due au coronavirus.

Sur le portail, il est dit que le tirage au sort des millionnaires est effectué normalement à 22h59. Il a été indiqué que tout changement au calendrier ou aux horaires sera signalé par la Multi-State Lottery Association.

Il a également été communiqué que le jackpot augmentera d’un minimum de 2 millions de dollars pour chaque tirage non gagné, afin de s’assurer qu’il y a des ressources suffisantes pour la durée de la pandémie de coronavirus.