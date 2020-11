Par Eileen Soreng 20 novembre (.) – L’or était sur la bonne voie pour sa deuxième baisse hebdomadaire vendredi, alors que les résultats prometteurs de l’essai du vaccin COVID-19 et les appels du secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin à mettre fin les programmes de secours en cas de pandémie de la Réserve fédérale ont rendu les lingots moins attractifs. * Le prix de l’or au comptant s’échangeait à 1 867,91 $ l’once, en hausse de 0,03% à 10 h 26 GMT, mais était en baisse de 1,1% pour la semaine. * Les contrats à terme sur l’or américains ont augmenté de 0,2% à 1 865,40 $ l’once. * Dans une lettre, Mnuchin a déclaré au président de la Fed, Jerome Powell, que les 455 milliards de dollars désignés par le Trésor en vertu de la loi CARES devraient en fait être laissés à la disposition du Congrès, créant une incertitude quant à l’avenir des programmes de relance. monétaire. * “Si la Fed commence à réduire son programme d’aide, cela pourrait à nouveau être un vent contraire pour l’or (…) L’argument selon lequel la relance monétaire sera trop longue, qui a soutenu l’or, pourrait s’affaiblir.” a déclaré Lachlan Shaw, responsable des matières premières à la National Australia Bank. * Dans un échantillon de l’environnement, les avoirs en or du fonds SPDR Gold reflètent des sorties d’environ 40 tonnes jusqu’à présent en novembre. * Les investisseurs ont retiré 4 milliards de dollars d’or, le plus grand exode de l’histoire du lingot, au milieu de la hausse des actifs à risque au cours de la semaine dernière, a déclaré vendredi le BofA. * Parmi les autres métaux précieux, l’argent a augmenté de 0,3% à 24,17 $ l’once; le platine a augmenté de 0,6% à 957 $; et le palladium a augmenté de 0,3% à 2 332,50 $. (Rapport d’Eileen Soreng à Bengaluru. Édité en espagnol par Marion Giraldo)