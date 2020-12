Dimanche prochain à 08h15 se jouera le match de la quatorzième journée de Premier League, qui affrontera Tottenham déjà Leicester dans le Stade de Tottenham Hotspur.

Tottenham Hotspur atteint le quatorzième jour avec l’envie de récupérer des points après avoir subi une défaite contre Liverpool lors du match précédent par un résultat de 2-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans sept des 13 matches disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer 25 buts pour et 12 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, La ville de Leicester il a été battu 2-0 lors du dernier match contre lequel il a joué Everton, alors il cherchera un triomphe sur Tottenham Hotspur pour définir le cap du championnat. Sur les 13 matchs qu’il a disputés au cours de cette saison de Premier League, La ville de Leicester il en a remporté huit avec un chiffre de 24 buts pour et 17 contre.

Concernant les performances de la maison, Tottenham Hotspur Il a réalisé des statistiques de trois victoires, une défaite et deux nuls en six matchs disputés à domicile, on ne pourra donc pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. En tant que visiteur, La ville de Leicester Il a gagné cinq fois et a été vaincu une fois lors de ses six matches qu’il a disputés jusqu’à présent, il est donc a priori un adversaire coriace lorsqu’il joue en dehors de son stade, où il a accumulé un bon revenu des points obtenus.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à domicile Tottenham HotspurEn fait, les chiffres montrent sept victoires, quatre défaites et trois nuls pour les hôtes. De même, les locaux ont un total de trois matchs d’affilée, battant leur rival dans cette compétition. La dernière fois qu’ils se sont affrontés Tottenham et Leicester Dans la compétition, c’était en juillet 2020 et le match s’est terminé sur un résultat 3-0 en faveur des locaux.

Au jour d’aujourd’hui, Tottenham Hotspur il est en tête du classement avec une différence d’un point par rapport à son rival. Les locaux, avant ce match, sont à la deuxième place avec 25 points au classement. De votre côté, La ville de Leicester il compte 24 points et occupe la quatrième place du classement.