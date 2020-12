Quelques jours après l’inauguration, Alberto Fernández a rencontré le Comité de liaison

Un an après qu’Alberto Fernández a succédé à Mauricio Macri à la présidence de la Nation, la politique agricole menée par le gouvernement ne semble pas très claire, qui a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des producteurs et des dirigeants.

Bien que pendant tout ce temps il y ait eu un dialogue fluide et constant entre les fonctionnaires et les représentants des entités, il n’avait aucune corrélation dans les faits. Si à cela s’ajoute l’augmentation de la pression fiscale et autres initiatives législatives qui affectent la production, l’équilibre de la gestion présidentielle par les ruralistes n’est pas le meilleur.

Infobae Il a consulté des référents du secteur agricole et agro-industriel sur leur analyse de la gestion de Fernández et des perspectives d’avenir. Pour le secteur primaire, parmi les problèmes que le gouvernement n’a pas résolus, voire aggravés, figurent la pression fiscale, le manque de crédit et la répartition des taux de change. S’ils continuent sur cette voie, ont-ils indiqué, les perspectives ne sont pas bonnes.

Le président de la Confédération agricole intercoopérative (Coninagro), Carlos Iannizzotto, Il a marqué comme points positifs du gouvernement le travail au milieu de la pandémie pour que le secteur continue à fonctionner et le dialogue, mais a critiqué le fait que ce dialogue ne s’est pas “tourné vers des mesures” et a déclaré que les politiques mises en œuvre dans les “domaines fiscal et financier” ils n’ont pas satisfait l’activité.

«Les mesures prises dans le domaine fiscal et financier n’ont pas répondu aux attentes que nous avions dans le secteur. Il n’y a pas eu ce retournement du secteur productif comme on s’y attendait, vers le secteur du travail et de l’emploi », a indiqué Iannizzotto.

Et il a ajouté: “Cependant, il doit être marqué comme positif qu’au début de la pandémie, il y avait la possibilité de mener à bien tous les travaux liés au maintien de l’alimentation et aux récoltes, ainsi que le dialogue avec de nombreux secteurs du gouvernement, comme les ministères de l’Agriculture et de la Production, bien que plus tard ils ne se soient pas tournés vers des mesures concrètes pour qu’il y ait plus de compétitivité ou de production, comme dans les économies régionales, qui n’avaient pas le soutien que nous pensions ».

Entre autres points, il a également noté que «le secteur financier n’a toujours pas de résolution pour soutenir la production. Aussi la politique de taux de change est très préoccupée et le problème du déficit budgétaire n’a pas du tout été corrigé, ni l’intention de le faire“Et a estimé qu ‘” il y a un gros défaut en ce qu’il n’y a pas de politique économique, ni pour le secteur, tant sur le marché intérieur qu’extérieur “.

Sous ce paramètre, Iannizzotto estime que les perspectives d’avenir sont «contradictoires et peu encourageantes, puisque les mois se sont écoulés et il y a eu beaucoup de dialogue mais avec très peu d’instrumentation. Nous comprenons la situation de la pandémie, mais nous comprenons également que le gouvernement a dû faire une distinction dans de nombreux aspects de nos productions tels que les économies régionales ou locales »et il a conclu en disant que “Le pire, c’est qu’il n’est pas transmis qu’il y a confiance, qu’il y a un leadership qui va vers un objectif précis.”

Pour le Trésorier de la Confédération des associations rurales de Buenos Aires et de La Pampa (CARBAP), Horacio Salaverri, La gestion d’Alberto Fernández envers le secteur ne diffère pas des présidences Kirchner, qui au-delà du dialogue ouvert, ce qui a été discuté “n’a pas porté ses fruits” et ne voit pas de perspectives “prometteuses” en raison des contradictions dans les actions du gouvernement.

«La direction d’Alberto Fernández ne diffère pas de ce que nous avons eu avec les gouvernements Kirchner précédents. La matrice est très similaire. Nous avons eu des problèmes avec l’augmentation des retenues à la source, la loi sur les incendies et l’impôt sur la fortune. Nous traversons une ligne de vie très similaire à la précédente, au-delà des formes et des pratiques », a déclaré Salaverri.

Il a également souligné: «La relation entre le gouvernement et le secteur, si on la prend du point de vue formel, a sans aucun doute changé, car on peut rencontrer les ministres et parler, au-delà des faits. Qu’il soit possible de parler est un progrès, mais en fait cela tient au fait que cela ne se fait pas de cette façon. En action, c’est une relation qui n’a porté aucun fruit ».

Les perspectives d’avenir du secteur, a-t-il jugé «pas trop prometteuses» car il comprend qu ‘«il y a un gouvernement d’action et de réaction». En ce sens, il a expliqué qu ‘«on voit une position prise en tant que ministre (du Développement Productif, Matías) Kulfas dans la nécessité de travailler avec la campagne argentine et deux semaines plus tard apparaissent deux lois qui affectent le secteur agricole. Il semble qu’il y ait une action de l’exécutif et une réaction contre l’espace législatif. Si cela continue, les perspectives ne sont pas bonnes ».

Un autre des dirigeants qui a donné son avis sur la relation entre la campagne et le gouvernement national était le président de la Société rurale de Jesús María, Luis Magliano. À cet égard, il a déclaré: «La gestion de la campagne par Alberto Fernández n’était pas bonne, il y a eu une augmentation de la pression fiscale, l’assujettissement de la propriété privée dans l’affaire Vicentin lorsque le gouvernement a tenté d’intervenir et de l’exproprier et que les perspectives d’avenir ont une grande incertitude ».

“Je pense que la gestion a été mauvaise, car entre les deux, nous avons eu une augmentation des retenues à la source, en particulier dans le soja, qui a un impact direct sur les poches des producteurs. Elle a également pour corollaire un effet dissuasif sur l’investissement. En revanche, le cas de Vicentin nous a tous mis en alerte, pas seulement la campagne. C’était un exemple complet de l’assujettissement de la propriété privée, auquel s’ajoute toute l’incertitude d’échange avec la scission », a déclaré Magliano.

En ce qui concerne les relations que le gouvernement entretenait avec le secteur, il a indiqué qu ‘«il y avait des allers-retours, une partie du discours soulignant la valeur que le domaine a dans l’économie argentine, mais en pratique ce qui a été fait, c’est l’ignorer. et ne pas avoir de projets pour le secteur qui ajoutent de la valeur et a averti que “pour l’avenir, nous voyons une grande incertitude, car nous ne savons pas ce qu’ils veulent faire et des dommages sont causés à l’économie argentine parce que les revenus les plus importants en dollars proviennent du secteur agricole” .

Le président de la Chambre de l’industrie pétrolière et du Centre d’exportation des céréales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, a indiqué que la première année de l’administration d’Alberto Fernández a été marquée par la pandémie de coronavirus et a souligné le travail conjoint qu’ils ont mené pour l’établissement de protocoles sanitaires, le travail qui a été réalisé pour assurer le transport des grains vers les ports et les usines , ainsi que celles réalisées en termes de sécurité aux terminaux.

Concernant les relations avec le gouvernement, il a souligné le dialogue et le travail conjoint avec le Conseil agroindustriel argentin (CAA), qui, selon Idígoras, «est devenu le seul porte-parole des politiques dont le secteur a besoin. En ce sens, un espace de dialogue et de travail a été ouvert avec plus de 20 rencontres »entre les représentants du Conseil et ceux tenus par les équipes techniques.

En ce qui concerne les perspectives d’avenir, il a mis l’accent sur l’amélioration des prix, qui pourrait entraîner une augmentation de la superficie cultivée pour la prochaine saison, tandis que pour la campagne en cours, elle pourrait compenser la baisse de production due à la sécheresse en ce qui concerne l’entrée de devises étrangères dans le pays.

Cependant, il a estimé qu’il était essentiel que le gouvernement national soit en mesure de parvenir à «la stabilité macroéconomique. C’est indispensable. Nous ne pouvons pas maintenir l’économie au point mort. C’est ce que propose la CAA, mais nous en avons besoin pour être en mesure de mettre en place des politiques qui génèrent la confiance nécessaire pour se stabiliser, en particulier l’inflation et le taux de change, essentiels pour parvenir à un flux normal de céréales pour pouvoir échanger ».

