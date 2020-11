Le groupe pharmaceutique américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech présenteront ce vendredi à la Food and Drug Administration (FDA) américaine une demande d’autorisation de mise sur le marché de leur vaccin contre la covid-19, devenant ainsi les premiers fabricants à le faire aux États-Unis. ou en Europe.

L’annonce était attendue depuis plusieurs jours, après la publication des résultats de l’essai clinique en cours depuis juillet avec 44000 volontaires dans plusieurs pays et selon lesquels le vaccin serait efficace à 95% dans la prévention du covid-19, sans effets secondaires. sérieux.

Les États-Unis et l’Europe pourraient l’autoriser d’ici décembre: dans la première quinzaine la FDA, selon les estimations du gouvernement américain, et dans la seconde l’Agence européenne des médicaments, selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Par ailleurs, un autre vaccin, celui de la société américaine Moderna, a également montré son efficacité et entre en concurrence directe avec celui de Pfizer / BioNTech.

L’administration Donald Trump a prévu de vacciner 20 millions de personnes appartenant à des groupes à risque en décembre, puis entre 25 et 30 millions de personnes par mois.

La vitesse de ce processus est sans précédent dans l’histoire des vaccins. Il a fallu en moyenne huit ans pour développer des vaccins homologués au cours de la dernière décennie aux États-Unis.

Ce n’est qu’en mars que BioNTech a proposé à Pfizer d’utiliser sa technologie sans précédent d’ARN messager, à un moment où le monde traversait son premier confinement. Le premier volontaire a reçu le vaccin le 23 avril en Allemagne, dans la première phase des essais. La phase 3, et la dernière, a débuté le 27 juillet et a recruté quelque 44 000 participants sur différents continents.

La moitié des volontaires ont reçu un placebo et l’autre moitié le vaccin expérimental, sans savoir lequel. Puis ils ont continué leur vie en prenant normalement les mêmes mesures de prévention que la population générale et progressivement – avec l’explosion de la pandémie aux États-Unis à l’automne – le nombre de cas de covid-19 dans le groupe placebo a augmenté mais pas dans le groupe. vacciné.

Sur 170 cas enregistrés parmi les participants, 162 ont reçu un placebo et 8 le vaccin, selon les déclarations des fabricants. Les statistiques indiquent qu’une personne vaccinée a 95% moins de risque de contracter la maladie qu’une personne non vaccinée.

Même ce vaccin semble efficace pour freiner les formes sévères de la maladie, et il fonctionnerait aussi bien pour les jeunes que pour les plus de 65 ans.

– Durée de la protection –

Autre fait notable: les effets indésirables semblent limités à la fatigue chez 3,8% des participants après la deuxième dose et aux maux de tête (2%). Sans aucun effet sérieux, selon les entreprises.

Le suivi a été effectué pendant deux mois, une période qui permet d’identifier la grande majorité des effets secondaires: historiquement, 90% des effets indésirables apparaissent dans les 40 jours suivants, selon Moncef Slaoui, haut responsable de l’opération lancée par Trump pour se débarrasser rapidement à partir d’un vaccin.

Cependant, les experts des organismes de réglementation américains et européens devront toujours vérifier ces données – annoncées en fanfare – pour certifier que le vaccin est sûr et efficace.

Dans un premier temps, dans tous les cas, la FDA ainsi que l’organisme européen n’accorderaient qu’une autorisation conditionnelle, en raison de l’urgence sanitaire, et limitée uniquement à certains groupes. Les enfants ne seraient pas inclus.

La FDA essaie de rendre le processus aussi transparent que possible, consciente que de nombreux Américains ne font pas confiance. En octobre, 42% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles refuseraient de se faire vacciner, selon un sondage Gallup.

Pour le moment, on ne sait pas combien de temps dure la protection par le vaccin. “Au moins un an, cela pourrait être beaucoup plus long”, avait déclaré à l’. Ugur Sahin, PDG de BioNTech. Seul le temps confirmera.

Cela ne devrait cependant pas empêcher les pays de s’approvisionner en produit. Des centaines de millions de doses ont été réservées. Et l’alliance entre ces entreprises estime pouvoir en fabriquer 1,3 milliard l’an prochain.

