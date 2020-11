11/08/2020 ISA PANTOJA ET ASRAF EUROPE ESPAGNE SOCIEDAD TELECINCO (TELECINCO /)

MADRID, 8 (CHANCE)

Bien qu’ils n’aient pas concouru depuis une semaine, il semble que les participants de Strong House 2 aient déjà eu leurs premières discussions. Lors du gala initial, nous avons vu la confrontation qui avait eu lieu entre Samira, Tom et Sandra, mais ce dimanche nous verrons la première discussion entre Asraf Beno et Isa Pantoja … quelque chose qui a retenu notre attention car nous ne comprenons pas pourquoi produits, en particulier en raison de leur stabilité, étant désormais engagés.

Les images ont été diffusées dans la nuit de Saturday Deluxe et la vérité est que tous les collaborateurs sont restés bouche bée. En eux, on peut voir les deux tourtereaux au lit et une Isa Pantoja pleurer pour la situation qu’elle a en dehors du concours, Asraf ne comprend pas pourquoi elle pleure et sans raison, il lui dit de ne pas pleurer pour des bêtises. Plus tard, il dit “il semble que vous voulez me laisser mauvais ou quelque chose du genre, je vais dormir dans une autre pièce. Jouez la victime.” Quelques mots qui nous ont laissés complètement hors du jeu car nous ne comprenions pas à quel point le mannequin avait peu de délicatesse avec son partenaire, puisque à l’écran, jeudi, il était très affectueux avec elle.

De cette façon, la première discussion entre Asraf et Isa Pantoja a lieu … et c’est que l’on se souvient que le couple est fiancé et veut récolter le plus d’argent possible pour réaliser son rêve: se marier. Cette scène va être très critiquée, non seulement par les spectateurs du concours, mais aussi par les membres de la famille car on y voit très peu de délicatesse de la part du modèle.