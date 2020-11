Alberto Fernández inaugure les travaux du bâtiment du Département judiciaire Avellaneda / Lanús

Président Alberto Fernandez Il a mené un acte aujourd’hui dans la ville d’Avellaneda où il a repris le projet du parti au pouvoir d’avancer sur la justice. “Je continue d’attendre que la Chambre des députés daigne discuter de la réforme que j’ai proposée pour la justice fédérale», A-t-il indiqué et assuré que l’initiative« ne cherche pas à se faire des amis juges ou à les transférer d’un endroit à un autre, ni à les placer comme substituts du tribunal qui me convient, mais plutôt à rechercher des juges dignes, éthiques, moralement irréprochables.

Le discours du chef de l’Etat a eu lieu en même temps que la publication de l’arrêt de la Cour suprême, qui a confirmé les trois juges déplacés par le kirchnérisme Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi et Germán Castellim, jusqu’à ce que de nouveaux concours aient lieu, comme je l’avais avancé hier Infobae.

«Les années qui nous ont précédés n’étaient pas un bon exemple; des espions mêlés aux juges n’était pas une bonne idée et utiliser des juges pour persécuter les opposants n’était pas une bonne idée, ce n’est pas l’état de droit, c’est le détournement des institutions », a ajouté le chef de l’Etat, faisant référence à la direction par Mauricio Macri, lors de l’acte au cours duquel il était accompagné du gouverneur de Buenos Aires Axel Kicillof et le maire local Jorge Ferraresi, et où il a également fait référence à l’annonce de l’accord avec la Russie pour l’acquisition du vaccin Spoutnik-V contre le coronavirus.

“Je ne veux pas croire qu’il n’est pas possible de vivre dans un état de droit, ni que les voleurs nous gagnent et que les scélérats s’en tirent”, a déclaré Alberto Fenández, qui a également expliqué qu’une meilleure justice est de dire aux gens que celui qui commettre un crime «il sera arrêté, poursuivi et condamné et, une fois sa peine purgée, il pourra retourner dans la société».

Concernant l’annonce du vaccin russe, il a affirmé que le gouvernement national «ne demande à personne quelle est l’idéologie du vaccin; seulement si cela sauve des vies »et en même temps qu’il a assuré que le pays est« plus proche de trouver la solution au problème de la pandémie ».

Hier, le gouvernement a indiqué que l’Argentine serait en mesure de recevoir entre décembre et janvier 10 millions de vaccins Spoutnik V développés par la Russie contre le nouveau coronavirus.

Face aux commentaires critiques pour l’annonce faite hier, le président a fait remarquer aujourd’hui: “La seule chose qui compte pour chacun de nous qui gouvernons est de mettre fin au cauchemar de la pandémie”.

«Nous pensons que nous sommes plus près de trouver la solution au problème de la pandémie», a déclaré le président, ajoutant: «Il semble que certains ne savaient pas que la guerre froide était terminée. Ils nous ont mis dans une discussion dont nous ne nous soucions pas ».

Il a également évoqué la post-pandémie, déclarant que la «normalité» qu’il connaissait avant le coronavirus «ne l’aimait pas», et il a affirmé qu’après l’arrivée du vaccin et cette situation surmontée, il y aura «une autre normalité, qui nous inclut Tout le monde”.

«Une normalité où chacun peut se développer, où nous, Argentins, avons un emploi et où les entrepreneurs investissent et gagnent; une normalité où l’état de droit est respecté », a souligné le président lors d’une cérémonie au cours de laquelle il était accompagné du gouverneur de Buenos Aires Axel Kicillof et du maire local Jorge Ferraresi.

“L’horizon commence à se voir et c’est pourquoi nous devons être calmes et optimistes, mais en attendant, nous devons continuer avec le soin que nous avons eu pendant ces mois”, a déclaré le président.

