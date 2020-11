La nouvelle bande-annonce présentée par Universal Studios vous permet de voir un peu plus l’intérieur du parc à thème

Après diverses fuites et une présentation avec cinématiques et rendus en début d’année, Universal Studios a présenté de vraies images de ce que sera Super Nintendo World, le parc à thème basé sur le développeur qui ouvrira ses portes au Japon le 4 février. Parmi ses points forts, il y aura un roller coaster Mario Kart, qui serait doté de la réalité augmentée et de la technologie de cartographie par projection.

Avec sa popularité et son succès incontestables dans les pays asiatiques, Nintendo ouvrira son parc d’attractions à thème en collaboration avec Universal Studios pour continuer à élargir ses horizons et ses ramifications commerciales. Celui-ci, qui sera situé à Osaka, au Japon, aura différentes activités, qui promettent une vaste expérience.

Sans aucun doute, le plus remarquable sera les montagnes russes Mario Kart, qui chercheront à apporter le vertige et le dynamisme de la course à l’une des attractions préférées de tout parc. Ce ne sera cependant pas un de plus, car il intégrera la réalité augmentée, quelque chose qui a été ajouté à la franchise dans l’un de ses derniers jeux vidéo, et la technologie de cartographie par projection, comme l’a rapporté la société dans un communiqué.

Les lunettes de réalité augmentée qui seront utilisées sur les montagnes russes de Mario Kart (Photo: Nintendo)

Ces montagnes russes spéciales seront situées à l’intérieur du château de Bowser, qui, d’après ce que l’on peut voir sur les images, promet de placer l’utilisateur dans le monde du plombier avec ses murs de pierre, ses clôtures et la statue du méchant. Il est à noter que pour monter sur l’attraction, l’utilisateur doit porter des lunettes de réalité augmentée très amusantes, car ils ont le chapeau de Mario sur le dessus.

Il convient de noter qu’une fois au sommet des montagnes russes avec les lunettes, les utilisateurs pourront occuper à la fois le siège de la voiture de Mario et celui de Luigi, de son frère ou de l’un des autres personnages faisant partie de la franchise. Une fois ici, ils auront l’opportunité de gagner ou de perdre dans la course simulée, ce qui cherchera à donner l’opportunité à l’expérience d’être unique.

L’expérience proposée par Universal et Nintendo va un peu plus loin que dans d’autres parcs à thème, puisqu’elle sera entièrement consacrée au monde des jeux vidéo. Cela est dû, entre autres, au fait que le public disposera d’un bracelet et d’une application pour le téléphone portable, qui, avec leur travail en commun, chercheront à transformer la participation du visiteur à s’immerger dans un jeu vidéo.

Statue de Bowser à l’intérieur du château du personnage (Photo: Nintendo)

Ces bracelets vous permettront de visiter le parc non seulement en visitant les différents secteurs qu’il offrira, mais aussi en recherchant des pièces et des timbres. À la fin de la journée, l’assistant peut comparer les résultats de sa collection avec ceux des autres utilisateurs, ayant ainsi une expérience de jeu complète. De plus, il sera possible d’obtenir des clés, qui débloqueront des batailles contre les boss finaux. Cependant, ce dernier n’a pas encore été entièrement clarifié par l’entreprise, nous devrons donc attendre de savoir comment ils doivent être vaincus et quel en sera le prix.

D’autre part, au début de l’année, il a également été annoncé que Yoshi’s Adventure présenterait le présent dans le complexe, bien que l’on ne sache pas encore grand-chose sur ce que le dinosaure populaire de la franchise offrira. Pour cela, il faudra sûrement attendre les prochaines semaines, car il ne faudra pas longtemps avant la première du parc, prévue pour le 4 février 2021. Cette ouverture servira de prévisualisation des Jeux Olympiques, qui devaient se tenir ce année à Tokyo et ont été annulés par la pandémie.

