Machines à glace sèche, nécessaires à la conservation du vaccin (.)

Certaines des premières doses du vaccin covid-19 de Pfizer Inc.-BioNTech SE n’ont pas pu être distribuées aux États-Unis cette semaine et ont été renvoyées à l’entreprise car ils étaient plus froids que prévu.

Gustave Perna, le général de l’armée qui est le directeur des opérations de l’opération Warp Speed, a déclaré que deux plateaux de flacons à deux endroits en Californie ils étaient plus froids qu’ils n’étaient censés l’être. La même chose s’est produite dans une ville de l’AlabamaPerna a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi.

Il est probable que chacun des quatre plateaux puisse être utilisé pour vacciner 975 personnes. Pfizer a déclaré que sa formule devrait être conservée à moins 70 degrés Celsius, l’équivalent de moins 94 degrés Fahrenheit. Environ 2,9 millions de doses sont distribuées cette semaine aux États-Unis.

(.)

Les quatre plateaux n’ont jamais quitté les camions dans lesquels ils sont arrivés, a déclaré Perna, ajoutant que “nous ne prenons aucun risque”.

Pfizer, la Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control and Prevention sont travailler pour déterminer si la formule peut encore être utilisée lorsqu’elle atteint des températures aussi basses, selon Perna. Autrement dit, ces doses pourraient encore être utilisées s’il est confirmé qu’elles ne représentent pas un risque, puisqu’elles n’ont jamais cessé d’être congelées.

Pfizer n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. La société pharmaceutique a créé des conteneurs spéciaux pour maintenir la température à -70 ° C jusqu’à 15 jours, avec de la glace sèche.

Réaction allergique

Ce mercredi, le premier cas de réaction allergique à la formule Pfizer / BioNTech a également été détecté aux États-Unis, similaire à ceux enregistrés au Royaume-Uni.

Le New York Times a rapporté que la personne avait reçu sa dose mardi, tandis que Pfizer a confirmé qu’il travaillait avec les autorités locales pour enquêter sur l’incident. “Nous n’avons pas encore tous les détails du rapport de l’Alaska sur d’éventuelles réactions allergiques graves, mais nous travaillons activement avec les autorités sanitaires locales pour évaluer” le cas, a déclaré un porte-parole de Pfizer.

Les volontaires qui se sont présentés à l’essai clinique de Pfizer, qui comptait 44 000 personnes, ont été exclus s’ils avaient des antécédents de réactions allergiques aux vaccins ou aux composants de l’immuniseur COVID-19.

Dans l’ensemble, l’essai n’a révélé aucun problème de sécurité sérieux, mais les régulateurs et la société continuent de surveiller les cas indésirables après la vaccination.

(Avec des informations de Bloomberg)

PLUS SUR CE SUJET:

L’Allemagne commencera sa campagne de vaccination contre le COVID-19 le 27 décembre

États-Unis: la FDA a confirmé que les paquets de vaccins COVID-19 de Pfizer contiennent des doses supplémentaires