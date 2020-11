15 minutes. L’administration du président des États-Unis (USA), Donald Trump, a ordonné dès son arrivée au pouvoir, en 2017, l’achat de 21,35 kilomètres carrés de terrain privé pour la construction du mur frontalier avec le Mexique. Cela a été révélé ce lundi par le Account Control Office (GAO).

Selon le GAO, Jusqu’en juillet dernier, le gouvernement fédéral «a acquis 135 sections ou sections de terrain privées». De plus, “il travaille à l’acquisition de 991 tranches supplémentaires”. Le GAO est un organisme d’enquête indépendant du Congrès.

Dans un rapport, l’agence a détaillé que le processus d’acquisition du terrain devait durer entre 21 et 30 mois. Autrement dit, pas les 12 jours qu’une acquisition de terrain de ce type prend régulièrement dans d’autres régions. Cela s’est produit surtout dans le sud de l’État du Texas.

«Il faut plus de temps au gouvernement pour travailler avec les propriétaires fonciers pour s’assurer qu’ils y ont accès et qu’ils sont équitablement compensés pour tout impact négatif sur la valeur de la propriété restant entre la barrière frontalière et le Rio Grande. Cela a été recueilli par l’enquête du GAO selon les responsables de la patrouille frontalière.

Une autre raison qui peut retarder le processus de construction du mur de Trump est l’absence de registres fonciers ou incomplets.

Le document notait qu’en janvier 2017, Trump avait ordonné au secrétaire de la Sécurité intérieure de “planifier, concevoir et construire immédiatement un mur ou d’autres barrières physiques le long de la frontière sud”. Les mêmes ajouterait ou remplacerait 1052 kilomètres de barrières pour piétons et véhicules construites à compter de l’exercice 2015.

Suivez la crise

En outre, il a détaillé que les 3 218,6 kilomètres de la frontière sud, «environ 30% sont des terres fédérales». Les terres privées, tribales et d’État constituent les 70% restants de la frontière.

La patrouille frontalière et le corps des ingénieurs de l’armée participent au processus d’acquisition de terres privées. Le ministère de la Justice est également impliqué, ajoute le rapport.

Le chef de la minorité démocratique au Sénat, Chuck Schumer, et ses collègues Dick Durbin, Tom Udall et Martin Heinrich ont indiqué que cette administration «continue de saisir activement les terres privées des agriculteurs et des éleveurs pour construire le mur frontalier gaspilleur et diviseur de Trump. “. Les 3 politiciens en août 2019, a demandé au contrôleur général américain, Gene Dodaro, d’enquêter sur ces achats.

“Nous appelons les départements de la sécurité intérieure et de la justice à arrêter immédiatement tout effort visant à retirer des terres privées aux agriculteurs et aux éleveurs contre leur volonté”, ont-ils ajouté. De même, ils ont appelé à «rendre sans délai à nos hommes et femmes qui servent dans l’armée tout l’argent volé pour financer ce honteux projet».