Miguel Torruco, Secrétaire du tourisme, testé positif au COVID-19 malgré sa fréquentation de soins de santé, donc ça va performer ses fonctions à distance. Il y a moins de 24 heures, son fils a également déclaré avoir contracté la maladie.

«Je vous informe que malgré les mesures préventives, la distance saine et les soins, J’ai testé positif pour COVID. J’assisterai virtuellement à mes activités», A publié le fonctionnaire sur son compte Twitter.

Il a ajouté que le vaccin contre cette maladie sera bientôt disponible et qu’il sera possible de revenir à la normale.

“Prenez bien soin de vous, bientôt le vaccin sera prêt à revenir à la normale. Le Mexique ira de l’avant“, a écrit.

Il est à noter que votre enfant, Miguel Torruco Garza a également été testé positif, tel que publié à 10:46 le jeudi 12 novembre. Il a déclaré que sa famille était en bonne santé et a exhorté à ne pas baisser la garde.

“Je viens de recevoir un résultat de test positif pour le virus COVID-19. Dieu merci, ma famille a été testée négative. J’ai juste mal à la tête. Ne baisse pas ta garde, je J’ai appliqué toutes les mesures préventives et je l’ai toujours. A partir de ce moment je vais m’isoler», A publié le titre honorifique de la Commission nationale de boxe.

Le secrétaire du tourisme rejoint la longue liste de représentants du cabinet, ainsi que d’autres politiciens, gouverneurs et législateurs qui n’ont pas été sauvés de la maladie, qui a maintenu le pays dans une urgence sanitaire depuis le 28 février, date à laquelle le premier cas a été enregistré.

Du premier cercle du président Andrés Manuel López Obrador le chef du Trésor a été infecté, Arturo Herrera; Irma Eréndira Sandoval, de la fonction publique, Zoé Robledo, qui est responsable de l’Institut mexicain de sécurité sociale, Rosée nahle, Secrétaire à l’énergie, ainsi que Ricardo Sheffield, du parquet fédéral à la consommation, entre autres.

Du Palais national, ce vendredi 13 novembre, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell Ramírez, ont signalé qu’ils ajoutaient déjà 97624 décès confirmé au Mexique en raison d’un coronavirus (COVID-19) et quoi de neuf 997393 infections accumulé.

Mexico et l’État du Mexique sont les entités avec le plus grand nombre de cas actifs estimés (avec date de début des 14 derniers jours par l’indice de positivité, par entité et semaine épidémiologique). Au niveau national, 50 552 infections sont calculées.

Après avoir annoncé sa contagion, les responsables lui ont souhaité un prompt rétablissement. Parmi eux, l’ambassadeur des États-Unis au Mexique, Christopher Landau. De même, Román Meyer, secrétaire du Développement agraire, territorial et urbain, lui a envoyé un câlin et des encouragements.

“Avançons papa. Toujours en avant toujours ensemble je t’aime»A écrit le fils du secrétaire au Tourisme dans les réponses au tweet.

Auparavant, dans une vidéo publiée sur tweet, Torruco Garza a déclaré qu’il était très prudent et a vu trois personnes sans symptômes. Il a attribué l’infection au fait de toucher constamment son masque. Bien qu’il n’ait pas exclu que sa famille continuerait avec des tests pour confirmer qu’ils n’étaient pas infectés.

“Je tiens à vous dire que mon cas est très atypique, car en plus d’être asymptomatique, ma charge virale est minime, ils disent que c’est peut-être pour cela que je n’ai pas infecté ma familleIls continueront même à être testés, pour trouver cela, que cela continue d’être négatif », a-t-il ajouté.

Miguel Torruco Marqués est Baccalauréat en administration des hôtels et des restaurants. Il a été responsable du tourisme de 2012 à 2017 à Mexico, avec Miguel Angel Mancera à la tête du gouvernement. Il a rejoint la campagne López Obrador en mars 2017.

Au Mexique, la pandémie continue d’affecter et de provoquer des flambées dans des entités telles que Chihuahua. La capitale du pays avec l’État du Mexique, Veracruz, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Sinaloa, Guanajuato et Sonora sont les 10 entités qui ont enregistré le plus grand nombre de décès et qui représentent ensemble plus de la moitié ( 62,2%) du tout au niveau national.

