Les Wayuu célébreront leur dixième exposition de films et de vidéos Wayuu du 25 au 28 novembre, un espace de diffusion de la culture audiovisuelle de ces communautés autochtones dans le département de La Guajira, sur la côte nord colombienne.

Cette année le slogan sera: “Le cinéma qui nous voit” et comme d’habitude, Le festival sera organisé par le réseau de communication du peuple Wayuu Putchimaajana». Les gens sont invités à suivre l’émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag # MUCIWA2020.

En raison de l’urgence sanitaire déclenchée par la pandémie, l’événement aura lieu virtuellement, avec des émissions que les téléspectateurs pourront suivre à travers le Chaîne Facebook du réseau de communication Wayuu.

Là, les Colombiens pourront profiter de la histoires audiovisuelles créées par des membres de la communauté Wayuu, en plus d’assister à des conférences et des rencontres gratuites sur le septième art et ses aspects.

“Il y aura également diverses réunions et discussions qui rendront compte des processus qui ont été renforcés autour du cinéma indigène, afin de faire un cinéma avec une identité pleine et avec des histoires qui nous connectent et nous représentent”, ont déclaré les organisateurs d’El Heraldo. .

Le MUCIWA, ou Wayuu Film and Video Sample a été créé pour garantir le droit d’accès aux communications que les Wayuu People ont, et avec lui, cette communauté autochtone peut donner vie à leurs histoires racontées de leur propre point de vue.

«L’exposition parcourt le territoire Wayuu, renforçant les espaces pour rendre visibles les productions faites par Wayuu et non Wayuu pour les communautés, formant le public et consolidant dans chaque livraison, l’approche des enfants et des jeunes à la réalisation avec un sentiment de regard indigène », a déclaré Lismari Machado, du réseau de communication du peuple Wayuu à El Heraldo.

Dans le même temps, Machado a souligné que l’événement se fait grâce au soutien du Sundance Institute (Sundance Institute), la Commission nationale pour la communication des peuples autochtones – CONCIP, le ministère de la Culture, l’Unicef ​​et OXFAM.

L’événement débutera par une discussion où la création de l’exposition sera abordée, en plus des sujets qui révéleront les expériences des cinéastes Wayuu David Hernández, Leiqui Uriana et Miguel Iván Ramírez. La conférence sera animée par Primeria Barros.

À son tour, il y aura une conférence Tissant la mémoire, la paix et l’harmonie des victimes Wayuu et le documentaire “Wayuu Manifesto” sera publié.

Le jeudi 26 novembre, l’exposition se poursuivra avec l’exposition des Micro-histoires de l’École des communications. Cette présentation sera suivie de la Conversation School of Communications – Experiences in times of Pandemic.

Le lendemain, la conférence sur les expériences communicatives aura lieu et les courts métrages seront diffusés: «Fuerza», de Miguel Ramirez; «Séjour de la campagne Internius dans votre communauté» par Leiqui Uriana; «Arrêtez Sulu’upuna, chapitre Wayuunaiki – Nos droits ne sont pas mis en quarantaine» par Anakai Farías Montiel; et «Campagne nationale, le territoire nous protège» par Mermis Daniel Fernández.

Cette exposition sera suivie de la conférence: Interaction de la pensée Wayuu et d’autres peuples autochtones dans la production audiovisuelle. Là, ils seront comme invités Nat Nat Iguaran Fajardo, producteur audiovisuel; Marbel Vanegas, producteur audiovisuel; et Celmira Lugo, communicateur indigène du peuple Zenú.

L’exposition se clôturera le 28 novembre par une rencontre entre jeunes créateurs intitulée «Nouveaux regards sur le cinéma indigène». Le contenu y sera diffusé: «Arepa con queso», réalisé par Marbel Vanegas; «Karla» réalisé par Luzbeidy Monterrosa, «El pastoreo», une forme d’enseignement appartenant au programme de communication Aapirawa Own, créé par Lismari Machado.

L’événement final sera une discussion sur les expériences de formation cinématographique, en plus de la projection de plusieurs courts métrages.

