La pré-inscription peut se faire jusqu’en février. (Photo: Pixabay)

Il y a quelques jours, le ministère de l’Éducation publique (SEP) a révélé le premier appel aux étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études au niveau du baccalauréat, à le faire via Online Prepa; cependant, ils fermeront le mois prochain, nous nous souviendrons donc de la date limite d’inscription et des étapes pour étudier dans cette modalité.

Il s’agit d’une plateforme virtuelle gérée par le sous-secrétariat à l’enseignement secondaire supérieur (SEMS), où toute personne ayant terminé ses études secondaires peut passer gratuitement au niveau suivant.

De plus, il est disponible pour les personnes intéressées 365 jours par an et 24 heures du jour. Il est idéal pour les personnes qui travaillent, car elles peuvent adapter leurs horaires et s’améliorer.

Le Online Prepa est formé par 23 modules, où chacun doit être complété en quatre semaines, c’est-à-dire que le candidat pourra terminer ses études en environ deux ans et quatre mois.

Tout le monde peut étudier grâce à ce programme. (Photo: Pixabay)

Quelles sont les exigences?

* Il s’adresse aux jeunes ou aux adultes qui ont terminé leurs études secondaires et qui ont leur certificat ou qui sont sur le point de l’obtenir.

* Avoir tout appareil électronique mobile avec accès Internet (ordinateur, tablette ou téléphone portable).

Il est important de noter qu’environ 21 000 candidats seront acceptés dans le programme.

Comment rejoindre le programme préparatoire en ligne?

* L’intéressé doit se préinscrire. Cliquez ici.

* Ensuite, vous devrez trouver le formulaire correspondant et le remplir avec les informations suivantes: noms et prénoms; courrier électronique; le CURP.

* Plus tard, vous recevrez un lien pour partager les éléments suivants: Certificat de naissance et CURP.

La documentation doit être numérisée dans son intégralité (les quatre bords du document doivent être affichés), au format PDF, pesant moins de 1 Mo.

* L’e-mail confirmera la réussite de la préinscription.

Quelle est la date limite pour mener à bien le processus?

Selon le SEP, la procédure sera disponible jusqu’au vendredi prochain, le 5 février de cette année.

Le lycée dans cette modalité sera achevé en deux ans. (Photo: Pixabay)

Il est à noter que l’étudiant recevra du 7 au 9 février un email dans lequel il devra répondre à un questionnaire sur le contexte socio-économique et confirmer sa participation au module préparatoire.

Peu de temps après, entre le 10 et le 14 février, ils enverront un email avec le nom d’utilisateur et le mot de passe pour entrer dans le module qui se déroulera du 15 février au 14 mars.

Les résultats de ce module préparatoire seront dévoilés du 22 au 4 avril, afin de savoir s’il a été retenu et les documents nécessaires pour conclure le processus.

Les étudiants qui obtiennent les meilleurs résultats et se conforment au processus d’inscription seront intégrés à Prepa Online. Les résultats peuvent être consultés sur le lien suivant. Cliquez ici.

De leur côté, des centaines de candidats doivent se préparer et étudier afin de réussir le test de 128 points, qui sera appliqué avec l’intention de les attribuer en fonction de leur apprentissage et selon l’option scolaire de leur choix.

Les candidats doivent également se pré-inscrire et effectuer certaines démarches pour pouvoir passer leur examen en personne dans quelques mois.

PLUS SUR LE SUJET

Comipems 2021: le guide interactif du prochain examen de juin

Comipems 2021: étape par étape, tout ce que vous devez savoir sur le nouvel appel

Comipems 2021: comment se pré-enregistrer étape par étape en ligne