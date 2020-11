Image de référence. . / Gustavo Amador

Compte tenu du comportement du climat ces derniers jours, traversé par l’eau dans la capitale, et des informations de l’Institut d’hydrologie, de météorologie et d’études environnementales (Ideam), qui assure que ce mois-ci sera pluies et grêles, l’Institut de district pour la gestion des risques (Idiger) a identifié 13 zones de Bogotá qui seront les plus touchées par les pluies.

Selon le district, les citoyens doivent se préparer pour la deuxième saison des pluies. Pendant ce temps, les autorités se préparent à faire face à d’éventuelles urgences d’inondation qui pourraient survenir dans les semaines à venir. «Dans le district de la capitale, nous avons deux saisons des pluies: la deuxième il commence à la fin du mois de septembre et se termine à la mi-décembre “, a assuré le directeur de l’Idiger, Guillermo Escobar.

Les zones de la capitale qui figurent en tête de la liste des sites critiques pour la saison hivernale sont les Canal Torca, sur la Calle 185; Calle 100 avec Carrera Séptima et échangeur Calle 94.

Les 10 autres endroits où les précipitations et les risques de glissements de terrain les plus élevés sont attendus sont le secteur de la route de La Calera – à San Luis, 61 rue avec Av. Circunvalar, le Parc National – Carabineros, La Peña, 61 rue avec Av. Circunvalar, le portail Usme, le portail Suba, Héroes, Calle 75 avec Carrera 30 et Calle 170 avec Carrera 7.

“En ce moment, c’est une situation normale que dans ces zones, parce qu’il s’agit de pentes, le risque d’eau augmente, ce qui génère des traînées de matériaux comme des pierres, en plus il y a des flaques d’eau”, a déclaré le directeur adjoint d’Idiger, Andrés Fierro.

Le District organisera des journées de nettoyage et d’entretien dans les canaux d’eau de la ville pour aider à prévenir l’engorgement, les glissements de terrain, la montée des cours d’eau et des canaux, la chute des arbres, entre autres situations d’urgence courantes pendant la saison des pluies.

L’Idiger a également rappelé certaines recommandations pour les citoyens à cette période de l’année. «Les citoyens peuvent aider à atténuer la chute des arbres en identifiant ceux qui sont à risque. Les branches lâches, l’inclinaison et la pourriture du tronc, les cavités, les champignons, la présence de rongeurs », des faits qui doivent être signalés à la seule ligne d’urgence, a déclaré le District à Radio RCN.

En outre, les citoyens de Bogota peuvent aider à éviter les urgences en ne jetant pas d’ordures ou de débris dans les rues, les tuyaux et les égouts de la capitale. En plus d’éviter les établissements humains dans les zones à risque de glissements de terrain ou d’inondations (collines et lits de rivières, ruisseaux et ruisseaux).

«Si vous vivez dans des zones proches de rivières ou de ruisseaux, soyez au courant des alertes déclarées par les autorités et planifiez la manière dont vous allez protéger votre famille et vos biens», a déclaré Idiger. De plus, l’Institut invite les citoyens à vérifier que les systèmes d’aqueduc et d’égout de votre propriété ne présentent pas de fuites ou de bris d’égout, ainsi que d’avoir les numéros d’urgence des entités du District présents et un kit d’urgence.

L’institution a également rappelé aux parents qu’en cette saison des pluies, il est dangereux de laisser les jeunes enfants jouer à proximité des ruisseaux, car une inondation soudaine pourrait provoquer une tragédie. En cas d’orage, les équipements électroniques doivent être déconnectés et les endroits tels que les terrasses, les tours métalliques, les tentes et les arbres doivent être évités.

Pour les conducteurs, il existe également des recommandations: «Si vous conduisez et qu’il y a une tempête de grêle, ralentissez, allumez vos clignotants, gardez une distance de sécurité avec les autres véhicules et conduisez avec prudence.

PLUS SUR D’AUTRES SUJETS:

Raisons pour lesquelles la police doute de la version du conducteur de la Mustang

Ils déclarent une calamité publique à San Andrés après les catastrophes causées par l’ouragan Eta