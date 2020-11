Photo de fichier. Les gens font la queue pour soumettre leur candidature à Bogotá, Colombie, le 31 mai 2019. REUTERS / Luisa González

Dans le cadre des stratégies avancées par le secteur public et les entreprises privées pour relier l’offre et la demande de talents humains à Bogotá, ce mercredi 25 novembre, le dernier cycle de travail virtuel de 2020, dirigé par Invest in Bogota, avec le soutien de la Chambre de commerce de Bogota et du ministère du Développement économique.

Dans cette troisième version, 12 entreprises de secteurs tels que les télécommunications, le commerce de détail, la santé, les industries créatives, la technologie et les services d’externalisation, présenteront plus de 1 500 postes vacants disponibles à Bogotá et dans d’autres régions du pays. Au cours de la conférence, des entreprises telles que Claro, Johnson & Johnson, Diageo, Tech Mahindra, ImexHS, Zemoga, Decathlon, BBraun, Efecto Estudios, S&A Servicios y Asesoría, Certicámara et Robin Food participeront.

Lis: Le ministre de la Santé promet de bonnes nouvelles concernant le vaccin COVID-19 pour la Colombie

En outre, le tour virtuel de l’emploi aura la participation d’entités telles que l’Agence publique pour l’emploi de Sena, Bogotá Trabaja et la société Laboratoria, qui Ils feront partie d’un bloc académique dans lequel les participants recevront des recommandations pour rendre leur recherche d’emploi plus réussie, ainsi que des conseils pour ceux qui souhaitent orienter leur profil professionnel vers le secteur technologique.

Si vous souhaitez participer à la troisième roue virtuelle de l’emploi d’Investir à Bogota, vous devez vous inscrire au lien suivant https://peewah.co/events/22540fcd4aa74c488f4066a33f97c678

Autres postes vacants disponibles à Bogotá

En plus des offres d’emploi qui seront présentées lors de la session virtuelle du 25 novembre, la section emploi de la page Investir à Bogota contient des milliers d’offres d’emploi d’entreprises qui, en 2020, recherchent des talents dans la ville.

Les estimations d’Invest in Bogota montrent qu’en 2019 seulement, les nouveaux investissements directs étrangers en expansion qui sont arrivés dans la capitale du pays ont généré plus de 93000 emplois directs et indirects.. En moyenne, chaque projet qui atterrit dans la ville peut générer 566 emplois directs et indirects, signe de la pertinence de l’investissement comme moteur de relance économique et de développement social de la ville.

Le chômage en Colombie a diminué en septembre, selon Dane

Le Département administratif national des statistiques (DANE) a révélé que le taux de chômage de la Colombie en septembre de cette année était de 15,8%, un point de pourcentage de moins que celui enregistré en août et le plus bas depuis mars 2020.

Selon DANE, le taux de chômage au niveau national par rapport à l’année dernière pour le même mois il a augmenté de 5,6%, puisqu’en 2019, avant la crise sanitaire du coronavirus, il était enregistré à 10,2%.

Selon les données DANE, en septembre, le pays comptait environ 3,79 millions d’habitants au chômage et environ 20,23 millions de citoyens occupés, ce qui reflète une réduction de 2 millions d’employés par rapport à l’année précédente.

Un groupe de personnes consomme de la nourriture en plein air sur la Plaza del Chorro de Quevedo à Bogot & # 225; (La Colombie). . / Carlos Ortega / Archives

Le directeur de DANE, Juan Daniel Oviedo, a mentionné dans la présentation de la “Grande enquête intégrée sur les ménages” que la tendance contre les femmes continue de se maintenir, car, en septembre, Pour chaque homme qui a perdu son emploi, deux femmes ont vécu la même situation. Un phénomène qui touche particulièrement les femmes dans dix villes de Colombie: Florencia, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Arménie, Neiva, Popayán, Tunja, Quibdó et Valledupar sur tout le territoire national.

Lis: Les chauffeurs de taxi s’arrêtent ce 25 novembre. Ce sont les endroits de Bogotá où ils manifesteront

Cet écart entre les sexes dans le taux de chômage s’est encore creusé en septembre, atteignant 12,3% pour les hommes contre 20,7% pour les femmes.

L’un des points qui a le plus retenu l’attention de ce record est l’augmentation de la contraction de l’emploi dans les 13 capitales de Colombie, Bogotá, Medellín, Manizales, Carthagène, Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla, Montería, Pereira, Pasto et Ibagué en où il y avait plus de 63% de la réduction des emplois du total dans le pays.