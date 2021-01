Ce 23 janvier, 2766 membres du personnel éducatif ont été vaccinés (Photo: Cuartoscuro)

José Luis Alomía Zegarra, Le directeur général de l’épidémiologie a signalé qu’à la date limite du 23 janvier 2766 membres du personnel éducatif de l’état de Campeche ont été vaccinés qui est dans le feu vert de l’alerte minimale de COVID-19.

“Aujourd’hui était une bonne journée pour l’état de Campeche dans le sens où il a pu continuer à vacciner son personnel qui est en première ligne du COVID, mais aussi ça a déjà commencé dans le cas des enseignants de cet état la vaccination qui, nous l’espérons, atteindra vos objectifs et les couvrir tous mardi», A déclaré Alomía du Palais National.

Il a dit que bien que l’entité retourne aux classes, puisque son sémaphore est autorisé à le faire, ne prévoyez pas que cela pourrait avoir un impact négatif, considérant qu’il est de couleur verte et ont procédé à la vaccination, sur la base de cette perspective.

«Le premier point serait: la mesure est prise dans la semaine au cours de laquelle la stratégie est définie; alors étant donné que Campeche est vert cette semaine et que c’est le seul État qui l’est, si cette semaine un autre État avait été vert c’est sûr il aurait aussi pu être inclus dans cette initiative, cependant, c’est Campeche », a-t-il assuré.

Campeche est le premier État à vacciner les enseignants (Photo: SSa)

Cependant, il a dit Il n’est pas exclu que cela puisse augmenter votre niveau de risque, comme on l’a vu dans d’autres États lorsqu’ils commencent à avoir plus de mobilité.

Il a souligné que même si Campeche passera à une couleur de feu de signalisation qui ne lui permettra pas de continuer à mettre en œuvre des cours en face à face, les enseignants retourneraient chez eux pour donner leurs tutoriels en ligne. Cependant, étant vaccinés, ils pouvaient retourner en classe dès leur retour au vert sans problème mineur.

“C’est-à-dire, la décision est prise, car Campeche est vert, mais il n’y a pas de gaspillage dans le sens où nous préférerions déjà avoir un groupe prêt de travailleurs de l’éducation une entité fédérative qui a toutes les perspectives de maintenir de faibles niveaux de risque, car il l’a fait “, a-t-il déclaré.

Un autre facteur qui, selon Alomía Zegarra, a été pris en compte dans la vaccination des enseignants de Campeche est que Elle est verte depuis de nombreux mois, ce qui génère une attente positive, Eh bien, même s’il passe au jaune, ils mettront en œuvre les actions, en conservant de larges possibilités que dans un court laps de temps, il reviendra au vert.

Ce jour, plus de 2500 enseignants ont été vaccinés contre le coronavirus (Photo: SSa)

Il a déclaré que la semaine prochaine, lorsque le feu de signalisation d’alerte sera mis à jour, il sera possible de voir comment l’entité est, et que d’ici là, tout le personnel enseignant sera vacciné, avec lequel les cours en face à face pourront être repris à tout moment.

Je me suis souvenu que le retour à l’école obéit à un modèle dans lequel différentes mesures et directives de sécurité sanitaire sont mises en œuvre, car même avec du personnel vacciné, ces mesures d’atténuation de la contagion doivent être suivies.

Ce samedi 23 et dimanche 24 seront vaccinés aux enseignants des niveaux élémentaire, préscolaire, primaire et secondaire des écoles publiques et les lundi 25 et mardi 26 il correspondra au personnel académique de l’enseignement supérieur et supérieur des écoles publiques et à l’ensemble du personnel des écoles privées , avec cela, ils mettraient fin à la vaccination des enseignants de l’entité.

