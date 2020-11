15 minutes. Les hospitalisations aux États-Unis (USA) pour COVID-19 ont atteint un nouveau record de plus de 85 800 dans les dernières heures. Des États comme l’Utah ont été contraints de donner la priorité aux lits et aux soins aux malades avec plus d’options de survie.

Selon les données collectées par le Covid Tracking Project, 35% des hospitalisations sont dans les états du sud aux États-Unis et 34% dans le Midwest. De plus, il y a plus de 16 800 patients dans les unités de soins intensifs et plus de 5 400 sous ventilateurs.

La gravité de la situation a conduit les hôpitaux de l’Utah à donner la priorité aux soins de santé de manière informelle aux personnes les plus susceptibles de survivre. De leur côté, les États du Wyoming et de l’Idaho pourraient être contraints à une mesure similaire face à l’imminence de la saturation des hôpitaux.

Le Dakota du Nord, le Wyoming et le Nouveau-Mexique ont les taux d’infection les plus élevés pour 100 000 habitants. Le Minnesota ajoute une moyenne quotidienne au cours des 7 derniers jours de près de 6500 nouvelles infections.

Des mesures

Dans 45 des 50 États du pays, le taux de positivité du test COVID-19 dépasse les 5% marqués par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme seuil pour commencer à prendre des mesures pour contenir la pandémie.

Cinq états du Midwest et du Nord du pays dépassent 35% de positivité, ce qui montre la gravité de la situation. L’administration Donald Trump a relégué son rôle de chef de file de la pandémie alors qu’elle se châtie en contestant le résultat des élections.

De son côté, le président élu, Joe Biden, qui a reçu lundi l’autorisation administrative pour entamer la transition qui culminera avec son investiture le 20 janvier, a commencé à collecter des données pour concevoir un plan de lutte contre la pandémie.

Cette semaine, des millions d’Américains ont ignoré les appels des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) à ne voyagez pas pendant cette période des fêtes pour Thanksgiving. Les cas devraient augmenter à nouveau à une vitesse record dans les semaines à venir.

Les États-Unis ont accumulé plus de 12,4 millions de cas depuis le début de la pandémie, 3 millions infectés seulement en ce mois de novembre. Il compte environ 258 000 décès au total et une progression au cours des dernières semaines non observée dans les vagues précédentes.