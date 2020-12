Enrique Guzmán et sa petite-fille Frida Sofía ne restent pas en contact (Photo: Cuartoscuro et IG: ifridag)

Maintenant qu’Enrique Guzmán prépare une nouvelle présentation en ligne où il fera le tour de toute sa carrière musicale et dans laquelle il aura la participation de différentes jeunes figures de la musique pop mexicaine, le pionnier emblématique de Rock and roll au Mexique, il a été interrogé sur la participation des membres de sa famille à l’événement. Et est-ce que Le père d’Alejandra Guzmán Il a relancé la polémique autour de sa petite-fille Frida Sofía, avec qui pendant plusieurs mois il a eu des échanges de déclarations dans les médias, pour la plupart négatives, alors que la jeune femme révélait des épisodes pitoyables de sa vie, de la qui a blâmé sa célèbre maman.

En raison de l’éloignement de Frida de sa mère, le célèbre rockeur, M. Guzmán Il a déclaré aux médias qu’il n’était pas d’accord avec la diffusion au public du différend médiatique entre mère et fille., car il considère que ces questions doivent être réglées dans la sphère privée. A l’occasion de son prochain récital qu’il proposera en streaming au monde entier, l’interprète de Ta tête sur mon épaule Il a exclu la possibilité d’inviter sa petite-fille à partager la scène avec lui le 26 décembre., comme il a exprimé que la jeune femme controversée, qui se consacre également au conditionnement physique et à la vente de traitements nutritionnels pour le mode de vie fitness, “ne chante pas” et au contraire, lorsqu’elle s’exprime à la télévision, elle a dû la censurer à plusieurs reprises.

Le chanteur de La plaga a assuré que Frida parle très peu et que la plupart est impolie. Lors de la conférence de presse avec différents médias, Guzmán a de nouveau rendu publique sa position concernant sa petite-fille, qui à plusieurs reprises a révélé avoir vécu une enfance difficile et exposé au monde de la drogue en raison de la négligence présumée de sa mère, qu’il accusait également d’avoir eu une relation amoureuse avec le mannequin Christian Estrada, son ex-petit ami. En outre, Frida Sofía a été satisfaite des déclarations de son grand-père, qu’il a même offensé à un moment donné.

Enrique a avoué qu’il aimerait qu’il y ait “plus de connexion” avec sa petite-fille controversée, bien qu’à cause de “ses déclarations”, c’est quelque chose qu’il considère comme très difficile pour cela. Voici ce qu’il a dit lors de sa rencontre avec la presse:

“J’aurais aimé qu’il y ait un peu plus de connexion, même si les déclarations que j’ai vues d’elle ont beaucoup “Bleeps”... elle parle peu et presque tout est impoli, il est difficile de la comprendre “, a-t-il exprimé.

L’homme a précisé que, de son point de vue, le talent vocal de sa petite-fille laisse beaucoup à désirer, c’est pourquoi il a exclu de joindre sa voix avec elle dans un éventuel duo.: “Pour faire un duo, ils doivent en chanter deux et elle ne chante pas”, externe.

Faisant le bilan de la fin de l’année, Guzmán a expliqué son objectif pour 2021: «Que le vaccin vienne nous sortir de tant de soucis. Je ferai tout ce que je n’ai pas pu faire en 2020, tout ce que je n’avais pas encore fait. Cette année, je vais dire que ça ne s’est pas produit », a déclaré l’acteur de 77 ans.

Le concert que le célèbre donnera sera rejoint par quelques représentants de la musique qui ont participé avec lui à la comédie musicale Jesus Christ Superstar l’année dernière:

«Nous avons déjà choisi une chanson pour lui et je vais chanter avec Yahir. Ce jour-là, Erik Rubín sera également là, nous avons enregistré Jail rock, Kalimba avec Lucilla, qui est l’un des succès les plus importants de l’album “, Enrique a dit et a également exclu d’avoir la participation de sa célèbre fille, puisqu’il est à Cancun en plein tournage de la deuxième saison de la série Le jeu de touches.

