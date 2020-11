Joel Young, élève de l’école primaire et infantile de Little Bay, étudie avec son père, Wayne Young, un pêcheur, à East Little Bay, le 7 novembre 2020. . / Ricardo Makyn

International Newsroom, 9 novembre . .- 97% des enfants et adolescents d’Amérique latine sont sur le point de terminer presque un an sans aller à l’école, et avec des classes virtuelles inaccessibles aux plus vulnérables, la région court le risque de perdre son avenir pendant des décennies, prévient un rapport de l’Unicef ​​connu ce lundi.

Avec près de huit mois de pause prolongée pour 137 millions d’enfants en Amérique latine (un temps quatre fois plus élevé que la moyenne mondiale), l’agence des Nations Unies met en garde contre une possible “catastrophe générationnelle” causée par l’absence de cours face-à-face pour le covid-19.

«Chaque jour qui passe avec des écoles fermées, une catastrophe générationnelle se dessine, qui aura des conséquences profondes pour la société dans son ensemble», rappelle le rapport.

L’un des effets «profonds» de la crise est que près de 3 millions d’enfants et d’adolescents risquent de ne jamais retourner à l’école. Compte tenu de ces chiffres, l’Amérique latine est confrontée au défi d’empêcher que le potentiel des nouvelles générations ne se perde et que les inégalités dans la région, dévastée par les effets du covid-19, ne s’aggravent, avec 11 millions de cas à ce jour.

APPRENDRE DANS DES CONDITIONS INÉGALÉES

Le jamaïcain Wayne Young s’inquiète pour ses sept enfants: «Je pense que mes enfants vont beaucoup régresser», admet-il. “Ils n’ont pas Internet. Nous n’avons pas de téléphone portable. Nous n’avons pas d’ordinateur parce que nous ne pouvons pas payer pour cela.”

Son témoignage, recueilli dans le rapport, met en évidence la fracture numérique en Jamaïque, où Internet n’a qu’une pénétration de 55%, une injustice qui s’étend à toute l’Amérique latine.

Dans la région, seule la moitié des élèves des écoles publiques ont accès à des cours à distance de qualité, tandis que dans les écoles privées ce chiffre monte à 75%, estime l’Unicef.

Avoir Internet était “un privilège en Amérique latine” puisque “les écoles aux revenus les plus élevés” étaient “celles avec une connexion”, explique Ruth Custode, spécialiste de l’éducation au Bureau régional de l’UNICEF pour l’Amérique latine et les Caraïbes, à Efe.

Custode apostille qu’il ne s’agit pas seulement d’Internet, mais aussi d’avoir un ordinateur avec lequel accéder aux cours.

Pour cette raison, il regrette que seuls «18% des enfants des quintiles aux revenus les plus faibles» aient accès à un appareil, alors que dans les quintiles supérieurs «ce chiffre est de 80%».

«Avec des parents avec de meilleurs revenus, avec un niveau d’éducation plus élevé, les enfants auront de meilleurs résultats car ils auront plus de soutien. Mais dans les groupes les plus vulnérables où les parents n’ont pas un niveau d’éducation, une connectivité ou les ressources, cela devient encore plus compliqué », a manié le spécialiste.

Les inégalités sont plus pressantes dans les groupes vulnérables avec des enfants handicapés, les migrants autochtones ou dans les zones rurales où l’enseignement à distance n’atteint pas, selon l’Unicef. Dans les populations rurales de Bolivie, par exemple, seulement 18% ont un ordinateur et 3% ont une connexion Internet permanente.

“CATASTROPHE GÉNÉRATIONNELLE”

L’Unicef ​​prévient que le pourcentage d’enfants et d’adolescents qui ne reçoivent aucune éducation, que ce soit en personne ou à distance, est passé de 4% à 18% ces derniers mois.

Quel impact le fait de manquer l’école pendant un an peut-il avoir sur un enfant? Pour Custode, une durée aussi longue entraîne des effets «très graves» à long terme.

«S’il n’y a pas de processus de péréquation vraiment adéquats, ces enfants vont avoir un vide tout au long de leur vie», souligne-t-il. Et cette perte finira par se traduire par des «salaires pires», comme l’a déjà averti la Banque mondiale.

Selon l’organisation multilatérale, chaque enfant de l’enseignement primaire et secondaire en Amérique latine et dans les Caraïbes pourrait perdre entre 242 et 835 dollars de son salaire chaque année et jusqu’à 15 000 dollars tout au long de sa vie active.

Cela se traduit par une perte allant jusqu’à 1,2 billion de dollars de revenus pour les gouvernements de la région au cours du cycle de vie de cette génération d’étudiants.

D’autres conséquences émergeront tout au long de leur scolarité, avec des apprentissages plus faibles et une plus grande probabilité de quitter complètement la classe.

Par exemple, l’Unicef ​​et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) estiment une augmentation des élèves du secondaire qui tomberont en dessous du niveau minimum de compétence en lecture.

Au niveau le plus bas des compétences de base, il existe des obstacles pour se faire des amis et acquérir des compétences sociales.

«Nous sommes très préoccupés par le manque de soutien psychosocial apporté par les écoles, car si des adultes en souffrent, imaginez ce que cela signifie pour un enfant ou un adolescent d’être enfermé à la maison pendant huit mois et collé à un écran», explique Custode.

Surtout parce que pour les «petits du préscolaire», leur apprentissage principal est maintenant avant tout «leur partie sociale» puisque précisément à «5 ou 8 ans les bases de leur développement social sont posées».

PLUS QU’UNE ÉCOLE

La fermeture d’écoles reporte non seulement l’éducation de certaines familles, mais signifie également la perte «d’une énorme quantité de services, tels que la santé, le soutien psychosocial et la protection» pour les enfants, ajoute le spécialiste.

Au moins 80 millions d’enfants et d’adolescents d’Amérique latine ont manqué les repas scolaires et risquent de développer des carences nutritionnelles.

«En n’ayant pas accès à cette nourriture, vous perdez également la motivation des parents d’envoyer leurs enfants à l’école», où ils recevaient parfois leur seul repas nutritif de la journée.

Les enfants et les adolescents sont également plus vulnérables à la violence à la maison. Le spécialiste explique que “beaucoup d’enfants seront consacrés aux tâches ménagères et cela nous inquiète beaucoup, aussi sur la question des filles cela peut être encore plus sérieux, avec des filles dédiées aux travaux ménagers, s’occupant de leurs petits frères …”.

LA RÉOUVERTURE DES ÉCOLES DEVRAIT ÊTRE LA PRIORITÉ

Alors que de nombreuses écoles en Afrique, en Asie et en Europe rouvrent progressivement, dans 18 des 36 pays et territoires de la région, les portes des salles de classe restent fermées.

Face à la suspension massive des services éducatifs, l’Unicef ​​a apporté son soutien en aidant 42 millions d’étudiants de la région à recevoir un enseignement à distance et à domicile via la radio, la télévision, Internet et d’autres plateformes.

Pour Custode, la priorité doit être «de rouvrir les salles de classe, toujours avec un maximum de sécurité» car «le meilleur endroit pour garantir l’éducation est l’école». Pour cela, des investissements sont nécessaires, puisque 4 écoles sur 10 de la région ne disposent actuellement pas d’installations de base pour se laver les mains.

L’expert insiste sur le fait qu ‘”une recette universelle ne peut être donnée”. Et il donne un exemple de la façon dont, dans les zones rurales, «là où il y a une école avec 20 enfants, où il n’y a pas de cas de transmission, il n’est pas nécessaire de fermer cette école».

Rue Ares Biescas