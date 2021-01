Le youtubeur El Rubius, le footballeur de la Juventus Cristiano Ronaldo et la chanteuse colombienne Shakira sont trois des célébrités qui ont eu des problèmes avec la trésorerie en Espagne.

Dans les derniers jours, on savait que le youtuber millionnaire espagnol Rubén Doblas, mieux connu sous le nom d’El Rubius, Il a annoncé à ses partisans qu’à la suite du siège du Trésor espagnol et en avoir assez de payer des impôts, il quitterait son pays pour aller résider en Andorre.

Le créateur de contenu rejoint ainsi une liste de célébrités qui sont entrées en conflit avec la trésorerie de ce pays, parmi lesquelles la chanteuse colombienne Shakira et le footballeur portugais Cristiano Ronaldo, actuellement joueur de la Juventus en Italie.. Aussi la star argentine de Barcelone, Lionel Messi.

El Rubius a reconnu son désir d’émigrer en Andorre lors d’une diffusion en direct sur Twitch le week-end dernier devant des milliers de followers. Lorsque sa communauté lui a demandé si la motivation qui l’avait poussé à quitter l’Espagne était la fiscalité avantageuse de la Principauté, Rubius a reconnu que c’était un plus.

“Et que sais-je, j’ai littéralement 10 ans de ma carrière sur YouTube payants ici. Je sais qu’il y aura des gens qui me critiqueront pour cela. Mais les gens parlent sans le savoir. Je sais que ça va arriver, mais je m’en fiche», A déclaré le youtubeur après avoir annoncé sa décision d’émigrer d’Espagne en Andorre après s’être considéré assiégé par le Trésor espagnol et par la charge fiscale élevée dans ce pays.

Selon un article de Business Insider, El Rubius compte plus de 8 millions d’abonnés sur Twitch et près de 40 millions sur YouTube. Il est l’un des youtubeurs et influenceurs les plus connus et les plus recherchés d’Espagne.

Tous les citoyens qui paient des impôts en Espagne et qui saisissent chaque année des revenus de plus de 300000 euros ont une taxe de 47%

Dans ce contexte, son futur transfert en Andorre a déclenché une nouvelle polémique sur les réseaux sociaux, dans laquelle il était accusé de ne pas être solidaire en ne voulant pas payer ses impôts dans son pays d’origine.

Selon la publication, L’impôt sur le revenu (IRPF) en Espagne peut imposer 47% de ce qu’une personne gagne en un an. En ce sens, il a fait remarquer qu’actuellement, et pour l’année 2021, cette taxe comporte six sections.

La première tranche, qui varie de 0 à 12 450 euros de revenu annuel, est imposée à 19%. Le second, jusqu’à 20 200 euros, avec 24%. Le troisième, jusqu’à 35 200, de 30%. Le quatrième, jusqu’à 60 000, 37%. Et le cinquième, jusqu’à 300 000 euros, 45%. Mais il y a une sixième section.

Pendant ce temps, tous les citoyens qui paient des impôts en Espagne et qui saisissent annuellement un revenu de plus de 300 000 euros ont un impôt de 47%.

Une estimation récente du portail SocialBlade a révélé qu’El Rubius pourrait facturer 4,3 millions d’euros par an

Cependant, en Andorre, les sections sont beaucoup plus laxistes. «Si une personne gagne moins de 24 000 euros par an, elle paiera 0% d’impôts. Pour la tranche qui va de ces 24 000 euros à 40 000 euros par an, vous paierez 5%. Et seul ce que vous saisissez de ces 40 000 euros sera payé à 10%. Alors qu’en Espagne la charge fiscale sur une grande fortune peut dépasser 50%, en Andorre elle reste à 10% », détaille la publication.

Il a également souligné que selon une estimation récente du portail SocialBlade, il révélait qu’El Rubius pourrait gagner 4,3 millions d’euros par an. Et celui des 4,3 millions qui entreraient par an, les cinq premières tranches sont appliquées à 300000 euros de leurs revenus – de 19% à 45% – et à partir de ce montant, 47% des 4 millions restants.

Alors qu’en Espagne, la charge fiscale sur une grande fortune peut dépasser 50%, en Andorre, elle reste à 10%

Pendant ce temps, il a fait remarquer qu’avec la fiscalité espagnole, Le Rubius pourrait débourser environ 1,9 million d’euros, tandis qu’en Andorre, il n’aurait qu’à faire face au paiement de 400 000 euros d’impôts.

A noter qu’Andorre n’était plus considérée comme un paradis fiscal en 2018. Des avocats spécialisés en droit du numérique, consultés par Business Insider, ont mis en garde contre le risque encouru par les youtubeurs qui se sont rendus en Andorre s’ils ne s’adaptent pas strictement à leur nouvelle adresse.

Shakira et Ronaldo, deux cas de célébrités qui ont cherché à payer moins d’impôts

Selon la version espagnole du site professionnel, La chanteuse colombienne Shakira est une autre des figures mondiales qui a eu des conflits avec le Trésor espagnol.

Selon la publication, la chanteuse colombienne a déclaré qu’elle n’avait déménagé de Nassau (Bahamas) en Espagne qu’à la fin de 2014 et que le Trésor espagnol ne la croyait pas.

L’agence fiscale espagnole a estimé que Shakira n’avait pas payé ses impôts correspondants lorsqu’elle résidait dans ce pays entre 2011 et 2014 (REUTERS / Shannon Stapleton)

En ce sens, il a fait remarquer qu’en 2018, une dette millionnaire est apparue que le chanteur colombien avait avec le Trésor.

L’agence fiscale a estimé que Shakira n’avait pas payé ses impôts correspondants lorsqu’elle résidait en Espagne entre les années 2011, 2012, 2013 et 2014. Cependant, l’artiste a présenté un permis de séjour aux Bahamas daté de 2007.

Ce qu’il a présenté L’Agence fiscale, pour sa part, était une batterie de tests qui montraient comment la chanteuse internationale avait tenté de se soustraire à ses obligations fiscales en s’assurant qu’elle ne résidait pas en Espagne.

Le journal El País a publié un rapport détaillant comment l’inspecteur des impôts a appris que la chanteuse suivait des cours de français, comment s’appelait son professeur de Zumba, combien de fois elle allait chez le coiffeur par semaine et même le pseudonyme avec le qui a été présenté dans une clinique médicale.

Cristiano Ronaldo a été accusé en Espagne d’avoir fraudé 14,8 millions d’euros dans quatre délits fiscaux entre 2010 et 2014 (REUTERS / Daniele Mascolo)

Par rapport à Cristiano RonaldoOn peut noter qu’il n’a pas choisi au hasard sa destination en Italie après de longues périodes au Real Madrid en Espagne. Au-delà d’être séduit par le projet sportif de la Juventus – la promesse de constituer une “super équipe” pour partir à la recherche de la Ligue des champions – le Portugais a trouvé en Italie un scénario beaucoup plus favorable pour ses finances.

Ronaldo a été accusé en Espagne d’avoir fraudé 14,8 millions d’euros dans quatre délits fiscaux entre 2010 et 2014, pour lesquels il a accepté de payer 18,8 millions d’euros.

