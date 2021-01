ACTUALITÉS PRINCIPALES

ÉLECTIONS AUX ÉTATS-UNIS: Trump menacé par une nouvelle destitution

VIRUS WORLD: USA Elizabeth II et le Pape ont montré l’exemple avec les vaccins dans un monde craint le coronavirus

– ÉLECTIONS USA

WASHINGTON:

Trump, isolé et menacé par un deuxième procès en destitution

Les démocrates se préparaient samedi à lancer un deuxième procès de destitution contre Donald Trump, un événement sans précédent dans l’histoire des États-Unis, alors que le président sortant ne montre aucun signe de démission après l’émeute sanglante de ses partisans contre le Capitole.

Par Brian KNOWLTON

NEW YORK

Les loyautés de Trump combattent Twitter sur Twitter

Les proches de Donald Trump, expulsés de Twitter et d’autres grands réseaux sociaux, sont scandalisés et dénoncent la censure mais, pour l’instant, leurs options pour se faire entendre sont très limitées.

WASHINGTON:

L’assaut du Capitole hantera Biden sur la scène internationale

Joe Biden a promis que les États-Unis reprendront leur rôle de leader mondial mais l’acte final de son prédécesseur, qui a poussé ses partisans à manifester devant un Congrès qu’ils ont ensuite envahi, le tourmentera sur la scène internationale.

Par Shaun TANDON

– MONDE VIRUS

LONDRES:

Elizabeth II et le pape ont montré l’exemple avec les vaccins dans un monde craint le coronavirus

La reine Elizabeth II et son mari ont été vaccinés contre le coronavirus ce samedi, ce que le pape François fera la semaine prochaine, deux exemples de personnes en âge à risque qui décident de franchir le pas, face aux réticences et à la méfiance.

ROME:

Vaccins Anticovid-19, reçus avec soulagement dans une maison de retraite à Rome

A Rome, la maison de retraite “Anni Azzurri” battait son plein vendredi en coordonnant l’administration des premières doses de vaccins contre le covid-19 à ses retraités, classés comme population prioritaire par le plan de vaccination italien.

PARIS:

En France, connue pour son scepticisme sur les vaccins, certains médecins doutent aussi

Moins de la moitié des médecins français sont «sûrs» de vouloir se faire vacciner contre le covid-19, selon une étude, alors que parmi les autres la majorité pense le faire, et rares sont ceux qui ne le recommanderont pas à leurs patients, selon une pays connu pour son scepticisme sur la vaccination.

Par Adam PLOWRIGHT

PRAGUE:

Apprentissage accéléré des étudiants en médecine dans les hôpitaux tchèques submergés par la pandémie

Des centaines d’étudiants en médecine se sont portés volontaires pour prêter main-forte dans des hôpitaux tchèques bondés de patients atteints de coronavirus et ont un apprentissage difficile et rapide du métier, dans un pays qui a l’un des taux d’infection les plus élevés au monde.

Par Jan FLEMR

MUSINA, Afrique du Sud:

Embouteillages et jours d’attente à la frontière entre l’Afrique du Sud et le Zimbabwe en raison d’une pandémie

Le chauffeur de camion zimbabwéen Wallace Muzondiwa attend depuis quatre jours dans son véhicule pour entrer en Afrique du Sud voisine alors que des milliers de personnes affluent à la frontière pour fuir les nouvelles restrictions imposées par la pandémie de coronavirus au Zimbabwe.

Par Sofia CHRISTENSEN

AUTRES NOUVELLES DANS LE MONDE

– L’EUROPE 

MADRID:

Une tempête de neige sème le chaos en Espagne et fait au moins trois morts

Une tempête de neige qui a fait au moins trois morts a paralysé une partie de l’Espagne ce samedi, notamment Madrid, avec des centaines d’automobilistes bloqués, l’aéroport fermé et des skieurs ou des traîneaux dans les rues, alors qu’il n’y a pas d’amélioration des conditions météorologiques.

Par Marie GIFFARD

– ASIE

Jakarta:

Ils trouvent des parties du corps dans une région d’Indonésie où un Boeing a disparu

Des parties du corps ont été retrouvées au large des côtes indonésiennes, dans la zone où un Boeing 737-500 de la société indonésienne Sriwijawa avec 62 personnes à bord a disparu, a annoncé dimanche la police.

— MOYEN ORIENT

CAMP DÉPLACÉ DE HASAN SHAM, Irak:

En Irak, les accusations de “terrorisme” cachent parfois d’anciens conflits

Dans un camp au nord de l’Irak, Nur aspire à rentrer chez elle mais ne le peut pas car les autorités l’accusent de soutenir les djihadistes. Un prétexte, selon elle, qui cache une dispute foncière.

Par Florent VERGNES

– SOCIÉTÉ

PARIS:

Après une année blanche, la communauté internationale se réunit pour protéger la biodiversité

La communauté internationale se réunit lundi lors d’un sommet à Paris sur la biodiversité, dédié à l’intensification et au lancement de nouveaux plans de conservation après un an d’inaction quasi totale, et à la prévention de pandémies comme le Covid-19, qui est passé du monde animal à l’homme.

Par Anna PELEGRI

MEXIQUE:

Alex, premier nouveau-né de manchots papous réalisé dans l’aquarium du Mexique

La naissance d’Alex, la première progéniture de manchots papous au Mexique, impliquait de chauffer l’air et l’eau à six degrés Celsius où il nage maintenant dans un aquarium capital, et la simulation d’un littoral rocheux de l’Antarctique.

Par Natalia CANO

