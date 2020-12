ACTUALITÉS PRINCIPALES

VIRUS WORLD: la Suisse autorise le vaccin Pfizer et plusieurs pays entament les verrouillages de Noël

EU GB BREXIT: les négociations post-Brexit se poursuivent avec la pêche comme principal obstacle

– MONDE VIRUS

ROME:

La Suisse autorise le vaccin Pfizer et plusieurs pays entament le verrouillage de Noël

La Suisse est devenue le premier pays d’Europe continentale à approuver Pfizer / BioNTech samedi, et après que les États-Unis ont donné leur approbation à Moderna, tandis que plusieurs pays, comme l’Italie, prennent des mesures drastiques face aux vacances. Noël.

Par les bureaux de l’.

(World epidemic policy society vaccins virus health, Central Note, Update, 800 words – Déjà transmis)

PHOTOS, VIDÉO, INFOGRAPHIE

ROME:

Une sortie par jour et deux invités à la maison à Noël en Italie

L’ensemble de l’Italie sera une zone «rouge», c’est-à-dire, avec le niveau de confinement le plus strict, pendant les vacances de Noël et du Nouvel An, où un mouvement par jour dans la région elle-même sera autorisé et un maximum de deux personnes, détaille l’arrêté officiel publié ce samedi.

(Santé du virus de l’épidémie pandémique en Italie, Note, 500 mots – Déjà transmis)

PHOTOS

NEW DELHI:

L’Inde dépasse les 10 millions de cas de coronavirus

L’Inde a dépassé les 10 millions de cas de coronavirus samedi, selon les informations officielles, ce qui en fait le deuxième pays le plus infecté au monde, derrière les États-Unis, bien que la propagation ait ralenti ces dernières semaines.

(Virus de la santé pandémique en Inde, Remarque, 500 mots – Déjà transmis)

ASHJABAT, Turkménistan:

Plante médicinale, propagande et absence de covid-19 au Turkménistan

Le Turkménistan dispose d’une arme secrète contre la pandémie de coronavirus: la fumée d’une plante aux vertus médicinales supposées, saluée par le président autoritaire de ce pays hermétique d’Asie centrale, qui prétend avoir été sauvé du covid-19.

Par Anton LOMOV avec Christopher RICKLETON à Almati

(Pandémie épidémique du virus de la santé du Turkménistan, Focus, 650 mots – Déjà transmis)

PHOTOS

– UE GB BREXIT

BRUXELLES:

Les négociations post-Brexit se poursuivent avec la pêche comme principal obstacle

Les négociateurs de l’Union européenne (UE) et du Royaume-Uni ont repris samedi à Bruxelles les difficiles discussions post-Brexit pour tenter de parvenir à un accord dans les jours suivant l’échéance du 31 décembre, avec l’épineuse question de la pêche au centre des différends.

Par Dave CLARK et Marc BURLEIGH

(Politique de pêche de diplomatie commerciale GB EU Brexit, Note centrale, mise à jour, 700 mots – Déjà transmis)

PHOTOS ARCHIVES, INFOGRAPHIQUES

IJMUIDEN, Pays-Bas:

Le Brexit fait peur aux pêcheurs néerlandais

Les pêcheurs du port néerlandais d’IJmuiden apportent la dernière prise de l’année dans les eaux territoriales britanniques, et cela pourrait être le dernier du genre si les négociations sur le Brexit échouaient.

Par Antoine MOUTEAU

(Politique commerciale de pêche de l’UE des Pays-Bas Brexit GB, Focus, 600 mots – Déjà diffusé)

AUTRES NOUVELLES DANS LE MONDE

– AMÉRIQUE

WASHINGTON:

Pompeo accuse la Russie de cyber-attaque massive contre les États-Unis

Il est “assez clair” que la Russie est à l’origine de la cyberattaque dévastatrice contre diverses agences gouvernementales américaines, qui a également affecté des cibles dans le monde entier, a déclaré le secrétaire d’État Mike Pompeo.

Par Rob Lever

(US policy security hacking IT espionage, Central Note, Update, 900 words – Déjà transmis)

ARCHIVES PHOTOS

– L’EUROPE 

Erevan:

Des milliers d’Arméniens rendent hommage aux victimes du conflit du Karabakh

Des milliers d’Arméniens, dirigés par le Premier ministre Nikol Pachinian, ont défilé samedi à Erevan à la mémoire des victimes du conflit avec l’Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh, au milieu des tensions exacerbées dans le pays.

(Karabakh diplomatie conflit Azerbaïdjan Arménie, Note centrale, 500 mots – Déjà transmis)

ARCHIVE PHOTOS, VIDÉO

– SOCIÉTÉ

SINGAPOUR:

Parler de maladies et de sexe, le podcast qui brise les tabous à Singapour

La jeune Nicole Lim repousse les limites de l’interdit à Singapour en parlant de masturbation, de maladies sexuellement transmissibles ou de cancer sur des podcasts de plus en plus populaires.

Par Catherine Lai

(Singapore Woman Sexuality Health, Focus, 700 mots – Déjà diffusé)

PHOTOS, VIDÉO

jz / mps