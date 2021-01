INTERNATIONAL

* Epidémie-virus-santé:

1 / Bilan mondial de la nouvelle pandémie de coronavirus au 13 janvier à 11h00 GMT (90 x 104 mm)

2 / Nombre de décès dus à la pandémie de covid-19 dans les différents pays au 13 janvier à 11h00 GMT (90 x 66 mm)

3 / Nombre de cas et de décès dus à la covid-19 en Amérique latine et aux Caraïbes, et dans les pays les plus touchés au 13 janvier à 8h00 GMT (45 x 92 mm)

4 / Pourcentage de la population vaccinée dans une sélection de pays européens, au 11 janvier (90 x 69 mm)

* US-Congress-politique-parlement-impeachment:

1 / Les étapes du processus de destitution d’un président américain (135 x 83 mm)

2 / Dates clés du processus de destitution du président Donald Trump en 2019-2020, désormais menacé d’une nouvelle mise en accusation par les démocrates de la Chambre des représentants (135 x 102 mm)

* USA-homicide-politique-justice-rights: Nombre d’exécutions aux Etats-Unis depuis 1976 (180 x 86 mm)

* Syrie-conflit-Israël: Carte localisant Deir Ezzor et Albu Kamal dans l’est de la Syrie, bombardés par Israël pendant la nuit (90 x 50 mm)

* Guatemala-politique-manifestations: Dossier d’Alejandro Giammattei, président du Guatemala (135 x 111 mm)

* Ethiopie-conflit-massacre-émeutes-minorités: Carte de l’Ethiopie localisant la région de Benishangul-Gumuz (90 x 70 mm)

– Epidémie-virus-santé (4 infographies)

– Indonésie-aviation-accident (2 infographies)

– USA-Cuba-diplomatie-politique-sanction (180 x 120 mm)

– USA-politique-élections (90 x 65 mm)

ÉCONOMIE

– Brésil-économie-entreprises-licenciements-automobile (90 x 75 mm)

– Brésil-inflation (45 x 66 mm)

SOCIÉTÉ / SCIENCE / ENVIRONNEMENT / SANTÉ / CULTURE

* Brésil-LATAM-environnement-déforestation-exploitation minière-agriculture: Graphique et carte avec la perte de couvert forestier dans le monde, où les fronts de déforestation sont particulièrement concentrés en Amérique latine (135 x 66 mm)

– Océans-environnement-textiles-pollution-plastiques (2 infographies)

DES SPORTS

* Fbl-Sudamericana-2020-Seminfinals: Présentation et résultats des demi-finales de la Copa Sudamericana-2020, du 6 au 16 janvier (90 x 55 mm)

* Fbl-Libertadores-2020-Demi-finales:

1 / Présentation et résultats des demi-finales de la Copa Libertadores-2020, du 5 au 13 janvier (90 x 54 mm)

2 / Les croix de la phase finale de la Copa Libertadores-2020 (135 x 67 mm)

– Fbl-Sudamericana-2020-Seminfinales-ARG-Lanúz-Vélez (90 x 86 mm)

– Fbl-Libertadores-2020-Demi-finales (90 x 87 mm)

– Année2021-sports-Fbl-golf-F1-auto-tennis-JO (135 x 104 mm)

