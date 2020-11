INTERNATIONAL

* Epidémie-virus-santé-pandémie:

1 / Bilan mondial de la nouvelle pandémie de coronavirus et carte du monde avec le nombre de décès par pays, au 29 novembre à 11h00 GMT (90 x 67 mm)

2 / Bilan mondial de la nouvelle pandémie de coronavirus, au 29 novembre à 11h00 GMT (90 x 103 mm)

3 / Nombre de cas et de décès dus à la covid-19 en Amérique latine et dans les Caraïbes et dans les pays les plus touchés au 29 novembre à 14h30 GMT (45 x 94 mm)

4 / Hospitalisations dues au coronavirus dans une sélection de pays européens, selon les données publiées par les autorités sanitaires (135 x 76 mm)

5 / Cas quotidiens et décès dus au coronavirus selon les données officielles américaines (90 x 91 mm)

* Nigeria-conflit-jihadistes: Localisation de la ville de Maiduguri, Nigeria, près de l’endroit où des dizaines d’agriculteurs ont été tués par des djihadistes présumés du groupe Boko Haram (45 x 42 mm)

* Afghanistan-conflit-attaque: Carte de l’Afghanistan localisant Ghazni (45 x 45 mm)

Disponible:

– Epidémie-virus-santé-pandémie (9 infographies)

– Conflit-Armée-Gouvernement-Minoritaire-Éthiopie-Soudan (135 x 72 mm)

ÉCONOMIE

* UE-GB-Diplomatie-économie-commerce:

1 / Carte des zones économiques exclusives (ZEE) entourant le Royaume-Uni (90 x 69 mm)

2 / L’accord du Vendredi Saint de 1998 a mis fin à trois décennies de violence (135 x 116 mm)

Disponible:

– Brésil-Chômage-Economie-Pandémie (45 x 61 mm)

– Chili-Chômage-Economie-Pandémie (45 x 62 mm)

– USA-Chine-BlackFriday-CyberMonday-Sales-Alibaba (90 x 63 mm)

– Chine-Australie-Commerce-Diplomatie-Vin (45 x 94 mm)

SOCIÉTÉ / SCIENCE / ENVIRONNEMENT / SANTÉ / CULTURE

Disponible:

– Démonstration de violence contre les femmes (90 x 84 mm)

– Latam-femmes-agression-violence-homicide (135 x 78 mm)

– Nominés aux USA-Award-Music-Grammy (135 x 144 mm)

DES SPORTS

Disponible:

– Fbl-ARG-mort-Maradona-Argentine-peuple-société (10 infographies)

– Fbl-Sudamericana-2020-Huitièmes (90 x 67 mm)

– bl-Libertadores-2020-Huitièmes (90 x 63 mm)

– Auto-Mundial-F1-BRN (2 infographies)

– Fbl-Champions-League-EUR (2 infographies)

