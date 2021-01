INTERNATIONAL

* Epidémie-virus-santé:

1 / Bilan mondial de la nouvelle pandémie de coronavirus au 11 janvier à 11h00 GMT (90 x 104 mm)

2 / Nombre de décès dus à la pandémie de covid-19 dans les différents pays au 11 janvier à 11h00 GMT (90 x 66 mm)

3 / Nombre de cas et de décès dus à la covid-19 en Amérique latine et dans les Caraïbes et dans les pays les plus touchés au 11 janvier à 20h00 GMT (45 x 92 mm)

4 / Carte avec les seuls pays qui n’ont pas signalé de cas de covid-19 sur leur territoire, au 11 janvier (90 x 94 mm)

5 / Graphique du pourcentage de la population vaccinée contre le covid-19 par pays, au 10 janvier (135 x 126 mm)

* Indonésie-aviation-accident:

1 / Carte de localisation de la trajectoire du Boeing tombé à la mer au large de Jakarta samedi avec 62 personnes à bord (135 x 77 mm)

2 / Explication du fonctionnement des boîtes noires des avions commerciaux (45 x 160 mm, 90 x 84 mm)

3 / Carte localisant la trajectoire du Boeing tombé à la mer au large de Jakarta samedi avec 62 personnes à bord (90 x 116 mm)

* USA-politique-élections:

1 / Plusieurs réseaux sociaux ont suspendu les comptes du président américain Donald Trump, après les récents incidents survenus à Washington (90 x 65 mm)

2 / Les 4 présidents américains menacés de destitution (180 x 118 mm)

3 / Membres du cabinet et conseillers nommés par le président élu américain Joe Biden (180 x 118 mm)

4 / Présidents américains depuis 1923 (180 x 70 mm)

5 / Dates clés du processus de destitution du président Donald Trump en 2019-2020, désormais menacé d’une nouvelle mise en accusation par les démocrates de la Chambre des représentants (135 x 78 mm)

Disponible:

– Epidémie-virus-santé (6 infographies)

– USA-politique-élections-manifestations (12 infographies)

ÉCONOMIE

Disponible:

– Pièce de marché-GB (90 x 75 mm)

– Industrie des revenus de la finance américaine (135 x 93 mm)

– Aérospatiale-commerce-épidémie-aviation-virus-santé (90 x 55 mm)

SOCIÉTÉ / SCIENCE / ENVIRONNEMENT / SANTÉ / CULTURE

* Environnement-nature-planète-biodiversité-WWF:

1 / Graphiques montrant le déclin de la biodiversité par région du monde, selon le rapport Living Planet 2020 du WWF (180 x 97 mm)

2 / Variation moyenne de la population de 20811 vertébrés représentant 4392 espèces dans le monde entre 1970 et 2016, selon le rapport WWF Raise Live 2020 (90 x 69 mm)

Disponible:

– Brésil-environnement-déforestation (135 x 76 mm)

DES SPORTS

* Fbl-Sudamericana-2020-Demi-finales:

1 / Présentation du match aller entre Coquimbo et Defensa y Justicia pour la demi-finale de la Copa Sudamericana-2020 (90 x 86 mm)

2 / Présentation et résultats des demi-finales de la Coupe d’Amérique du Sud-2020, du 6 au 14 janvier (90 x 55 mm)

* Fbl-Libertadores-2020-Demi-finales:

1 / Présentation et résultats des demi-finales de la Copa Libertadores-2020, du 5 au 13 janvier (90 x 54 mm)

2 / Présentation du match retour entre Palmeiras et River Plate pour la demi-finale de la Copa Libertadores-2020 (90 x 87 mm)

Disponible:

– Fbl-Sudamericana-2020-Demi-finales (90 x 55 mm)

Infographie

Contact: infografia.esp@afp.com

www.afpforum.com

pa / nrm