* Epidémie-virus-santé:

1 / Bilan mondial de la nouvelle pandémie de coronavirus au 27 janvier à 11h00 GMT (90 x 104 mm)

2 / Nombre de décès dus à la pandémie de covid-19 dans les différents pays au 27 janvier à 11h00 GMT (90 x 66 mm)

3 / Nombre de cas et de décès dus à la covid-19 en Amérique latine et aux Caraïbes, et dans les pays les plus touchés au 27 janvier à 18h30 GMT (45 x 92 mm)

4 / Répartition par région du nombre d’infections au COVID-19 depuis le début de la pandémie, en% (135 x 109 mm)

5 / Graphiques montrant le pourcentage de personnes dans certains pays qui déclarent être vaccinées contre le COVID-19 ou l’ont déjà fait, selon une enquête YouGov menée entre novembre 2020 et le 19 janvier 2021 (135 x 143 mm)

* Venezuela-Guyane-diplomatie-forces-armées: Localisation du territoire d’Essequibo revendiqué par le Venezuela à la Guyane (90 x 75 mm)

* Italie-politique-parlement-gouvernement-élections: les 64 gouvernements que l’Italie a depuis 1948 (135 x 137 mm)

* Nigeria-conflits-forces-armées-jihadistes: Carte des régions du Nigeria menacées par différents conflits, insurrection ou groupes criminels (135 x 92 mm)

– Epidémie-virus-santé (6 infographies)

– US-politique-Trump-Congress-impeachment (3 infographies)

– Inde-Chine-frontière-conflit-diplomatie-défense (90 x 73 mm)

– Grèce-Turquie-Chypre-mer-énergie-diplomatie (135 x 129 mm)

– Mexique-criminalité-trafic de drogue-États-Unis (135 x 85 mm)

* US-politique-économie-épidémie-virus-santé-Biden: Principales dispositions du plan de 1,9 billion de dollars du président américain Joe Biden pour réactiver l’économie américaine, touchée par la pandémie (135 x 105 mm)

– FMI-économie-croissance-épidémie-virus (4 infographies)

* UNESCO-éducation-santé-virus-épidémie:

1 / Graphique avec les jours de fermeture et d’ouverture des écoles, universités, établissements d’enseignement depuis février 2020, dans le monde, par pays, selon les données de l’UNESCO (180 x 300 mm)

2 / Graphique avec la fermeture des établissements d’enseignement en Asie en raison de la pandémie depuis février 2020, selon les données de l’UNESCO (180 x 138 mm)

3 / Graphique avec les jours de fermeture et d’ouverture des écoles, universités, établissements d’enseignement en 2020, en Europe, par pays et territoire, selon les données de l’UNESCO (180 x 138 mm)

4 / Graphique avec les jours de fermeture et d’ouverture des écoles, universités, établissements d’enseignement en 2020, en Amérique latine et dans les Caraïbes, par pays et territoire, selon les données de l’UNESCO (180 x 138 mm)

5 / Evolution en Grande-Bretagne du nombre de nouveaux cas, hospitalisations, lits de réanimation occupés et décès, totaux et tendances, au 26 janvier (90 x 109 mm)

* Argentine-feu-environnement-climat: Carte de l’Argentine localisant El Bolsón, où un incendie de forêt qui a commencé dimanche dernier et progresse dans le sud du pays, a déjà consommé plus de 6500 hectares de forêt indigène (45 x 64 mm)

* Culture-Chine-Année lunaire:

1 / Calendrier lunaire chinois pour 2021, année du Buffle (90 x 91 mm)

2 / Calendrier lunaire chinois de 2021, année du Buffle, et quelques personnalités nées sous ce signe (135 x 88 mm)

* Climat-ONU: graphique montrant le pourcentage de personnes dans une sélection de pays qui pensent que “le changement climatique est une urgence mondiale” (90 x 81 mm)

* Pandémie mondiale-nucléaire-climatique-sanitaire: explications et données de 1947 sur les menaces qui pèsent sur l’humanité selon “l’horloge de l’apocalypse” (135 x 163 mm)

* Océan-mer-conservation-animaux-requins-environnement-pêche: graphique avec la baisse estimée de la population de requins depuis 1970 (135 x 95 mm et 90 x 92 mm)

– Climat-Environnement-Monde-Pays-Bas-Allemagne-GB-Franci (135 x 136 mm)

– OLY-JO-2020-virus-épidémique-santé (135 x 68 mm)

