Il y a près d’un an, le monde a entamé une décennie qui a commencé par une pandémie mondiale qui a déjà tué plus de 1,6 million de personnes et a mis l’économie mondiale en danger.

2020 restera également dans l’histoire comme une année au cours de laquelle le réchauffement climatique a progressé, les démocraties se sont affaiblies et les géants de la technologie sont devenus encore plus grands.

L’. publie à nouveau des prévisions spéciales dimanche et lundi qui tentent de résumer 2020 et de décrire les événements qui ont marqué l’année et continueront d’être importants en 2021.

Dans notre fil vous trouverez également les cent meilleures photos de l’année et un résumé vidéo des événements qui ont marqué ces mois.

Covid, pandémie et verrouillage: comment le monde a changé en 2020

Lorsque le monde a accueilli la nouvelle décennie au milieu de la joie et des feux d’artifice le 1er janvier, personne n’aurait pu imaginer ce que 2020 allait apporter.

Par Jennie MATTHEW

L’année 2020 dans le monde

Personnages illustres décédés en 2020

2020, un tournant pour les émissions de CO2?

2020 a été, contre toute attente, une année remarquable pour le climat: les émissions de gaz à effet de serre ont chuté de façon record et la demande de combustibles fossiles a reculé.

Par Patrick GALEY

