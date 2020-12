– FOOTBALL

Décès de Paolo Rossi

Rome:

Paolo Rossi, le héros de la Coupe du monde Espagne-1982, décède

Le footballeur italien Paolo Rossi, héros du champion du monde 1982 d’Italie en Espagne, est décédé à l’âge de 64 ans, a annoncé jeudi sa veuve.

Rome:

Paolo Rossi, de hors-la-loi à héros de la Coupe du monde 1982 en Espagne

Il n’aurait pas dû jouer la Coupe du monde 1982 en Espagne et en est devenu le héros, avec le titre et six buts. Paolo Rossi, dont le décès à l’âge de 64 ans a été annoncé ce jeudi, est passé de coupable du scandale «Totonero» à la légende des «Azzurri».

Coupe Libertadores

Buenos Aires:

Commentaire sur le match entre River Plate et Nacional, pour le match aller des quarts de finale de la Copa Libertadores

Coupe d’Amérique du Sud

Buenos Aires:

Commentaire sur le match entre Lanús et Independiente, pour le match aller des quarts de finale de la Copa Sudamericana.

Ligue Europa

Paris:

Commentaire sur les matchs du jour de la sixième et dernière date de la phase de groupes de la Ligue Europa

Championnats d’Europe

Madrid:

L’Atlético entre en collision avec le Real Madrid et Barcelone pour réagir en Liga

L’Atlético visite le Real Madrid lors du match vedette de la 13e journée de la Liga espagnole, dans lequel Barcelone doit profiter de son match contre Levante pour réagir et ne pas baisser davantage au classement.

Londres:

Un derby de Manchester haute tension, plat vedette du Premier ministre

Manchester United, éliminé de la Ligue des champions ce mardi, accueillera son voisin City samedi, dans le marbre de la 12e journée de Premier League, entre deux équipes qui ont besoin de gagner pour rester sur la table.

Rome:

Après son arrivée, le Sassuolo doit maintenant rester dans la zone noble

Sassuolo (5e), ​​sensation des premières semaines de Serie A, est à la recherche d’une seconde accélération, après deux matchs sans marquer de but, ce vendredi à la réception de Benevento (13e) qui marque le début de la 11e journée italienne.

Madrid:

Vivant en Ligue des champions, le temps de faire un pas en avant pour le Real Madrid et le Barça

Le Real Madrid et Barcelone seront encore un an dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais les deux équipes continuent à rechercher la stabilité qui les fera descendre des montagnes russes des résultats et du match dans lequel elles sont en place.

Berlin:

Présentation de la 11e date de la Bundesliga allemande

Paris:

Présentation de la 14e date de la Ligue 1 française

Championnats d’Amérique latine

Sao Paulo:

Les collectionneurs et les arbitres manquent le spray dans le football brésilien

Les coups francs sont entrés en récession et les balles frappant les barrières sont à la hausse. Les collectionneurs de lancers francs et les arbitres du Brésil manquent le spray évanescente, absent pour la première fois en près de deux décennies en raison de litiges juridiques

Par Rodrigo ALMONACID

Mexique:

Commentaire sur le match entre Pumas et León, pour le match aller de la finale du tournoi Guard1anes (ex Apertura-2020) de la première division mexicaine

– MOTORISATION

Formule 1:

Yas Marina, Abu Dhabi:

Hamilton sera-t-il à la fin de la saison de F1 à Abu Dhabi?

Le champion du monde Lewis Hamilton reviendra-t-il pour la course de Formule 1 de fin de saison à Abu Dhabi ce week-end? Positif pour le covid-19 le 30 novembre et vers le bas la semaine dernière, le Britannique et son équipe prennent leur temps pour se décider.

Par Raphaëlle PELTIER

– ÉCHECS

New Delhi:

L’engouement «spectaculaire» pour les échecs, fruit de l’enfermement et des séries télévisées

Les mesures de confinement prises par Covid-19 et la mini-série américaine de Netflix “The Queen’s Gambit” ont suscité un enthousiasme “spectaculaire” pour les échecs en ligne, a déclaré à l’. le grand maître indien Vishwanathan Anand. .

Par Faisal KAMAL

