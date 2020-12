– FOOTBALL

Championnats d’Europe

Madrid:

Le Real Madrid approuve le budget prévisionnel avec une baisse de 14% pour la saison 2020-2021

Le Real Madrid a approuvé ce dimanche en assemblée générale des partenaires un budget prévisionnel de 617 millions d’euros (756 millions de dollars) pour la saison 2020-2021, avec une réduction de 14% par rapport à la campagne 2019-2020, qui est Il s’élevait à 822,1 millions d’euros (1 007 millions de dollars).

Berlin:

Le skipper du Bayern attire l’attention sur Leroy Sané

Le skipper du Bayern Munich a attiré l’attention ce dimanche sur son ailier Leroy Sané, annoncé comme la nouvelle star du club allemand après son transfert de Manchester City, mais dont les performances sont pour l’instant loin des attentes créées autour de lui.

Rome:

Milan maintient la tête malgré le harcèlement de l’Inter

Milan a conservé la tête du championnat italien grâce à une victoire 2-1 à domicile d’une autre équipe du centre-ville, Sassuolo (6e), ce dimanche lors de la 13e journée, tandis que l’Inter Milan (2e) ils sont restés un point derrière leurs voisins en remportant le même résultat à domicile contre Spezia (17e).

Londres:

Tottenham clôture sa semaine noire en quittant la zone des champions après la victoire de United

Folie en Premier League. À peine une semaine après avoir mené seul le classement, Tottenham (5e) a quitté les positions de la Ligue des champions ce dimanche après avoir perdu 2-0 contre Leicester (2e) et Manchester United est monté sur le podium grâce à sa victoire sur Leeds (14e) 6-2.

Madrid:

Commentaire sur le quinzième jour de la ligue espagnole

Paris:

Commentaire sur la seizième journée du championnat de France

Championnats d’Amérique latine

Buenos Aires:

Commentaire sur la deuxième date de la Coupe Diego Maradona de la première division argentine.

– BASKETBALL

NBA

Les anges:

Bucks, Clippers, Heat and Nets, les grands rivaux des Lakers pour le titre NBA

Quatre équipes commencent comme de grands rivaux des Lakers dans la saison qui démarre mardi: les Bucks du double MVP Giannis Antetokounmpo, les Clippers de Kawhi Leonard et Paul George, les Nets et leur nouveau partenaire Kevin Durant / Kyrie Irving et le Heat, dernier finalistes.

Paris:

Maradona et Kobe Bryant ont secoué le monde avec leur mort en 2020

La mort terrible de la légende de la NBA Kobe Bryant, dans un tragique accident d’hélicoptère dans lequel sa fille Gianna est également décédée, a secoué le monde du sport qui vient d’inaugurer une année 2020 marquée par la pandémie de covid-19.

Paris:

Casillas et Villa, bannières du champion ‘Roja’, ont raccroché leurs crampons en 2020

Symboles de l’âge d’or de l’équipe espagnole de football qui a étonné le monde en conquérant une Coupe du monde et deux Coupes d’Europe il y a dix ans, Iker Casillas et David Villa, respectivement bastion et bélier de cette équipe, ont raccroché leurs gants et leurs bottes en 2020.

Paris:

La force économique du football entre en jeu en 2021 incertain

Des stands vides, un «mercato» sans mouvements, des droits télévisuels sur le déclin … La bulle du football a éclaté sous l’effet de la pandémie de covid-19. Avec plusieurs millions d’euros de pertes pour les clubs, les perspectives sont troublantes pour 2021.

Par Adrien VICENTE

