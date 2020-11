= DOMINANT =

Biden dit qu’il pense que lorsque le décompte sera terminé, il sera le vainqueur des élections américaines

WASHINGTON: Le candidat démocrate, Joe Biden, a déclaré mercredi qu’il ne se déclarerait pas vainqueur des élections aux États-Unis mais qu’il pensait que lorsque le décompte sera terminé, il sera le vainqueur.

Biden est convaincu que le décompte des voix le mènera à la Maison Blanche

ÉLARGISSEMENT, WILMINGTON, USA: Le candidat démocrate, Joe Biden, était mercredi confiant dans le décompte des voix aux élections aux États-Unis mais a refusé de se déclarer vainqueur car son rival, le président Donald Trump, a accru les défis des résultats.

Trump multiplie les défis dans les États où Biden l’emporte

WASHINGTON: La campagne du président des États-Unis, Donald Trump, a contesté mercredi les élections dans les États du Wisconsin et du Michigan, que selon les médias son rival Joe Biden a remportées, et veut suspendre le vote en Pennsylvanie où il est désavantagé.

Trump dénonce les “bulletins surprises”, Biden promet que tous les votes seront comptés

WASHINGTON: Le président américain sortant, Donald Trump, a déclaré mercredi que des “bulletins de vote surprise” étaient apparus dans des États où il avait montré un avantage sur le démocrate Joe Biden dans la course à la présidence. En revanche, son adversaire a assuré qu ‘«il ne se reposera pas» tant que chaque vote n’aura pas été compté.

Trump veut un recomptage des votes dans le Wisconsin, et suspend les décomptes au Michigan et en Pennsylvanie

WISCONSIN, États-Unis: Donald Trump exigera un recomptage des votes dans l’État du Wisconsin, où son rival Joe Biden a remporté, selon les médias américains, sa campagne annoncée mercredi, qui a également lancé un procès devant les tribunaux pour suspendre le dépouillement des États clé du Michigan et de la Pennsylvanie.

Trump et Biden face à face dans un examen minutieux qui pourrait prendre des jours

Un jour après les élections aux États-Unis, les Américains restent en suspens sur qui sera leur prochain président, tout en suivant le décompte dans les États clés pour définir le vainqueur.

Trump et Biden s’affrontent aux élections américaines avec un grand suspense

Le président Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden se sont affrontés tôt mercredi matin dans leur course à la Maison Blanche, lors d’une élection très suspensive alors que le résultat n’était pas encore connu dans plusieurs États clés.

Biden dit qu’il est sur la “bonne voie” pour gagner les élections américaines

Le candidat démocrate Joe Biden a déclaré qu’il était sur la “bonne voie” pour remporter les élections américaines contre le président Donald Trump, dans un suspens sur les résultats.

Trump dénonce la fraude et prétend avoir remporté les élections

Le président des États-Unis, Donald Trump, a affirmé dans les premières heures de mercredi que son parti avait remporté les élections, malgré le fait que le décompte est toujours en cours et que plusieurs États clés n’ont pas encore produit de résultats.

Twitter et Facebook sont en alerte pour les proclamations de Trump

WASHINGTON: Facebook et Twitter ont pointé ce mercredi comme des messages potentiellement trompeurs de Donald Trump dans lesquels le président américain est donné comme le vainqueur d’une élection très serrée avant la fin du décompte des voix, dans un scénario que les réseaux sociaux avaient déjà prédit.

Attente tendue des résultats

LOS ANGELES: Démocrates et Républicains ont vécu avec tension et émotion la longue attente des résultats des élections présidentielles aux États-Unis.

Les démocrates conservent la majorité à la Chambre des représentants américaine

Les démocrates ont conservé la majorité à la Chambre des représentants aux États-Unis après le jour du scrutin au cours duquel les 435 sièges sont renouvelés, selon les premières projections des chaînes de télévision Fox News et ABC.

Les Hispaniques craignant le socialisme ont contribué à la victoire de Trump en Floride

MIAMI, États-Unis: des Hispaniques de droite, dirigés par des Cubano-Américains anti-Castro, ont contribué à la victoire du président Donald Trump en Floride, un État dont le républicain avait besoin pour avoir une chance de rester à la Maison Blanche.

Les marchés boursiers mondiaux instables en raison de l’incertitude électorale aux États-Unis

PARIS: Les principales bourses mondiales ont été instables mercredi en raison de l’incertitude dans le décompte des voix de l’élection présidentielle aux États-Unis et de la victoire revendiquée de Donald Trump, alors que les résultats définitifs n’ont pas encore été publiés.

“J’espère que Trump gagnera”, déclare Bolsonaro

BRASILIA: Le président brésilien Jair Bolsonaro a déclaré mercredi qu’il s’attend à ce que Donald Trump soit réélu aux États-Unis, où le décompte des voix dans le féroce conflit à la Maison Blanche continue de progresser.

= AUTRES NOUVELLES ACTUELLES =

L’Italie avec un couvre-feu, rejoint le combat européen pour arrêter le coronavirus

ROME: L’Italie imposera un couvre-feu national à partir de jeudi pour lutter contre la deuxième vague de coronavirus, qui se développe à un rythme alarmant en Europe et a forcé un reconditionnement général en France et en Angleterre et partiel au Portugal.

Le modeste succès de la Finlande contre le Covid-19

HELSINKI: Alors que la plupart des pays européens resserrent les mesures pour enrayer une nouvelle vague de coronavirus, au désespoir de nombreux secteurs de la population, en Finlande, le taux d’infections diminue et les habitants soutiennent largement les restrictions.

Le Honduras déclare une alerte rouge en raison de la tempête Eta

TEGUCIGALPA: Les crues des rivières, les inondations, des milliers d’évacués et la destruction de ponts et de routes en raison de la tempête Eta ont forcé le gouvernement hondurien à décréter une alerte rouge et à prendre des mesures d’urgence mercredi.

Eta avance à travers le Nicaragua dégradée en tempête tropicale, après avoir fait trois morts

BILWI, Nicaragua: L’ouragan Eta, qui a frappé avec force la région caribéenne du Nicaragua et du Honduras, causant la mort de trois personnes, avance ce mercredi, déjà dégradé en tempête tropicale, vers l’intérieur du territoire nicaraguayen avec des vents maximum de 95 km / h.

Le ministre iranien des Affaires étrangères entame une visite à Caracas

CARACAS: Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif est arrivé mercredi au Venezuela, pays avec lequel il entretient des relations étroites et est également soumis à des sanctions américaines, a annoncé son homologue à Caracas.

= ÉCONOMIE =

La Chine ralentit l’introduction en bourse record d’Ant Group

SHANGHAI: La plus grande introduction en bourse de l’histoire a été suspendue après que les autorités chinoises ont freiné les ambitions du milliardaire Jack Ma pour la société de financement numérique Ant Group, entraînant la chute des actions d’Alibaba.

= SOCIÉTÉ =

Kanye West obtient 60000 votes et fait allusion à une nouvelle candidature en 2024

NEW YORK: Les Etats-Unis vivaient mercredi des tensions électorales, mais le sort de l’un des candidats était déjà clair: le chanteur Kanye West ne sera pas le prochain président, même s’il maintient toujours ses aspirations pour l’avenir.

= SPORTS =

Maradona “sans aucune complication” après la chirurgie

OLIVOS, Argentine: Diego Maradona “évolue sans aucune complication”, a déclaré mercredi son médecin et chirurgien personnel, Leopoldo Luque, après une intervention chirurgicale pour un hématome à la tête.

