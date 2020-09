L’enseignement supérieur peut être un paysage vaste et déroutant, peuplé de milliers de collèges et d’universités à travers le pays, divisé en plusieurs catégories et comprenant différentes missions institutionnelles.

Lorsqu’ils prennent une décision sur l’endroit où s’inscrire, les étudiants potentiels et les familles sont confrontés à une multitude de questions sur la façon de payer leurs études universitaires, y compris le montant de la dette qu’ils vont contracter et la façon dont la majeure choisie va payer, tout en pesant des facteurs tels que comme universitaires, emplacement, culture du campus, sécurité et plus encore.

Pour aider à démystifier l’enseignement supérieur et aider les étudiants et leurs familles à faire le bon choix d’université pour eux, U.S. News a publié son classement 2021 des meilleurs collèges. La première édition des classements a été publiée en 1983, et ils ont continué d’évoluer avec davantage d’écoles et de points de données à prendre en compte par les étudiants en poste à l’université.

L’édition 2021 fournit des données sur plus de 1800 collèges et universités, avec des classements pour plus de 1400 établissements. Les écoles ont communiqué la plupart des données utilisées pour compiler ces classements à U.S. News dans une enquête annuelle et ont été chargées de confirmer l’exactitude de leurs données. Les données de classement concernent les cohortes d’étudiants et de professeurs qui sont antérieures à la pandémie de coronavirus, et par conséquent, l’impact du COVID-19 sur l’enseignement supérieur ne se reflète pas dans la performance globale des écoles.

Mais pour tenir compte du changement radical dans l’enseignement supérieur, US News classe désormais les écoles sans test, des institutions qui ne prennent pas en compte le SAT ou l’ACT dans les décisions d’admission, ajoutant plus de 60 collèges et universités au classement. À ne pas confondre avec les écoles à test optionnel ou à test flexible, qui ont longtemps été et sont toujours classées, les collèges sans test ont été exclus du classement depuis l’édition 2008. Ces collèges figurent désormais dans les classements de leurs catégories respectives.

Les lecteurs trouveront des écoles dans des catégories telles que les universités nationales, des institutions souvent axées sur la recherche et proposant des diplômes de licence, de maîtrise et de doctorat; et les collèges nationaux d’arts libéraux, qui mettent l’accent sur l’éducation de premier cycle et décernent la moitié ou plus de leurs diplômes dans les domaines des arts libéraux. De plus, les collèges et universités régionaux sont divisés en huit catégories en fonction de l’emplacement géographique et du fait que des diplômes de maîtrise sont offerts.

L’histoire continue

[[Voir: Explorez les meilleures universités nationales 2021.]

US News utilise 17 paramètres pour évaluer la qualité académique, en mettant l’accent sur les résultats, en particulier la capacité d’un collège à retenir et à diplômé des étudiants. D’autres facteurs comprennent la taille des classes, la réputation académique du premier cycle et les dépenses des collèges en enseignement et autres investissements éducatifs.

L’endettement des diplômés est une nouvelle mesure ajoutée au classement cette année pour répondre aux préoccupations des familles concernant l’abordabilité des collèges et la valeur d’un diplôme; ce facteur tient compte du montant moyen de la dette fédérale des prêts étudiants parmi les finissants en 2019 au niveau du baccalauréat, ainsi que de la proportion de diplômés qui ont contracté des prêts étudiants fédéraux. Pour faire de la place à ces nouvelles mesures, U.S. News a réduit le poids accordé aux scores SAT / ACT, au classement des élèves du secondaire et aux taux de dons des anciens.

Comment les collèges se sont comportés dans le classement 2021

Peu de choses ont changé au tout premier rang du classement des universités nationales cette année, l’Université de Princeton dans le New Jersey étant à nouveau classée n ° 1, l’Université Harvard dans le Massachusetts au n ° 2 et l’Université Columbia à New York au n ° 3. Massachusetts Institute of La technologie et l’Université de Yale dans le Connecticut sont à égalité au n ° 4, en baisse par rapport à une égalité à trois au n ° 3 l’an dernier.

Pour compléter le reste du top 10, l’Université de Stanford en Californie et l’Université de Chicago à égalité au 6e rang, suivies de l’Université de Pennsylvanie au 8e rang, puis à trois points avec le California Institute of Technology, Johns Hopkins. L’université du Maryland et la Northwestern University de l’Illinois sont toutes classées au 9e rang.

La plupart des universités nationales dans le top 50 sont restées relativement stables, aucune ne progressant ou diminuant considérablement. Parmi les écoles du top 50, l’Université de Miami a connu le plus grand saut, passant d’une égalité au n ° 57 à une égalité au n ° 49, tandis que la Northeastern University du Massachusetts a enregistré la plus forte baisse, passant d’une égalité au n ° 49 40 à égalité au n ° 49.

En regardant en dessous du top 50, certains collèges ont grimpé dans le classement 2021 tandis que d’autres ont chuté. L’Université Gallaudet de Washington, DC, par exemple, a grimpé de 55 places après une égalité au n ° 179 pour égaler au n ° 124 du classement de cette année, et CUNY – City College de New York, à égalité au n ° 228 l’année dernière, a grimpé 52 places pour une égalité au n ° 176.

Parmi les exemples de collèges qui ont chuté de manière significative dans cette nouvelle édition du classement, citons le Daemen College de New York, qui est passé d’une égalité au n ° 263 au dernier quart du classement, et l’Université Immaculata en Pennsylvanie, qui a perdu 30 places après une égalité. au n ° 211 à une égalité au n ° 241.

Les écoles au sommet du classement des collèges nationaux d’arts libéraux sont également restées globalement stables avec seulement des fluctuations mineures. Williams College dans le Massachusetts reste n ° 1, suivi à nouveau par Amherst College dans le Massachusetts au n ° 2 et Swarthmore College en Pennsylvanie au n ° 3.

[[Explorer: Voir les meilleurs collèges d’arts libéraux de 2021.]

Le reste du top 10 est composé du Pomona College en Californie et du Wellesley College du Massachusetts à égalité au 4e rang; Bowdoin College dans le Maine, Claremont McKenna College en Californie et United Stated Naval Academy dans le Maryland à égalité au 6e rang; et Carleton College dans le Minnesota, Hamilton College à New York, Middlebury College dans le Vermont et Washington et Lee University en Virginie, tous à égalité au 9e rang. Parmi ces écoles, la US Naval Academy et le Hamilton College se classent chacun pour la première fois dans le top 10 dans l’histoire des meilleurs collèges, le premier progressant de 11 places et le second de cinq.

Les changements notables plus bas dans la liste dans la catégorie des collèges nationaux d’arts libéraux incluent le Central College de l’Iowa sautant de 20 places d’une égalité au n ° 160 à une égalité au n ° 140, et deux collèges perdant 19 places: le College of the Atlantic dans le Maine est passé d’une égalité au n ° 82 au n ° 101, et le Marlboro College du Vermont est passé d’une égalité au n ° 136 à une égalité au n ° 155.

Les classements sont généralement restés stables parmi les meilleures universités régionales, qui sont des écoles qui offrent des diplômes de licence, certains programmes de maîtrise et des options limitées au niveau du doctorat. Dans le Nord, l’Université Bentley au Massachusetts est passée d’une place de n ° 2 l’an dernier à une égalité au n ° 1 avec Providence College dans le Rhode Island. Rollins College en Floride a conservé la première place dans le sud, tout comme Butler University dans l’Indiana dans le Midwest. De même, l’Université Trinity au Texas est restée n ° 1 dans l’Ouest.

En ce qui concerne les collèges régionaux, des écoles qui se concentrent sur l’enseignement de premier cycle mais décernent moins de la moitié de leurs diplômes dans les domaines des arts libéraux, le nouveau n ° 1 dans le Nord est la United States Coast Guard Academy dans le Connecticut. L’université High Point en Caroline du Nord a conservé la première place dans le sud, tandis que le Cottey College dans le Missouri est le nouveau n ° 1 dans le Midwest. Le Carroll College du Montana est resté au sommet de la liste des collèges régionaux de l’Ouest.

Classements universitaires supplémentaires à considérer

En plus de l’emplacement géographique et du type d’établissement, U.S. News classe les collèges dans d’autres catégories, telles que les meilleures écoles publiques.

Il s’agit de collèges et d’universités gérés et partiellement financés par les gouvernements des États, et dont la recherche indique qu’ils trouvent la faveur des étudiants potentiels au milieu de la pandémie, comme en témoigne une augmentation du nombre de ceux qui choisissent de fréquenter les institutions publiques de l’État. Les trois meilleures écoles parmi les universités nationales dans le classement de cette année restent les mêmes, avec l’Université de Californie – Los Angeles au n ° 1, l’Université de Californie – Berkeley au n ° 2 et l’Université du Michigan – Ann Arbor à N ° 3.

[[Lis: Comment utiliser judicieusement les meilleurs classements des collèges.]

Une autre catégorie classée par U.S. News est Best Value Schools, qui tient compte de la qualité académique d’un collège ainsi que du coût net de fréquentation d’un étudiant qui a reçu le niveau moyen d’aide financière en fonction des besoins. Un nouveau facteur dans ces classements cette année est le pourcentage de bénéficiaires d’aide en fonction des besoins qui ont reçu des subventions et des bourses. Ce changement récompense les collèges dont les politiques d’aide permettent aux étudiants de moins dépendre des prêts.

Pour les meilleures valeurs parmi les universités nationales, Harvard a remporté la première place, offrant des subventions en fonction des besoins à 52% des étudiants de premier cycle pour un coût moyen de 14898 $ après le décaissement de cette aide, selon les données de US News. Le numéro 1 de l’année dernière, Princeton, suit à la deuxième place. Gallaudet complète les trois premiers, sautant à la troisième place du classement des écoles Best Value au 18e rang l’an dernier, et à son tour repoussant Yale du n ° 3 au n ° 4.

Parmi les autres catégories classées par U.S. News, citons les Best Colleges for Veterans, qui sont des écoles qui accordent des prestations d’aide financière fédérale spécifiques aux anciens combattants et aux membres du service actif, et ont inscrit une masse critique de ces étudiants; les Top Performers on Social Mobility, qui sont des collèges qui ont inscrit et diplômé de grandes proportions d’étudiants économiquement défavorisés qui ont reçu des subventions Pell; et, pour la première fois, les meilleurs programmes d’informatique de premier cycle, qui sont des écoles et des départements d’informatique de premier cycle dont les doyens et les professeurs principaux des programmes par les pairs ont obtenu une note élevée.

De plus, US News propose également des outils pour rechercher et comparer les collèges et explorer une vaste gamme de données disponibles sur les pages de profil des écoles, y compris des informations détaillées sur les frais de scolarité, les frais de candidature et les délais, les majors populaires et l’aide financière. Les étudiants et leurs familles peuvent également comparer les données salariales de troisième cycle collectées par PayScale, qui sont affichées sur de nombreuses pages de profil d’écoles aux États-Unis.

Une nouveauté cette année, pour les lecteurs qui créent des comptes gratuits sur le site Web de l’U.S. News, est un calculateur d’admission à l’université, qui permet aux utilisateurs de comparer leurs résultats aux examens GPA et d’entrée à l’université avec d’autres candidats qui ont signalé leur statut d’admission dans différentes écoles.

Vous recherchez des informations complètes sur les classements? Accédez au US News College Compass pour trouver tous les points de données publiés, y compris les statistiques sur la dette étudiante et l’emploi.