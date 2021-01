Le CES, le salon technologique classique de Las Vegas, se tiendra entièrement virtuel en 2021 (REUTERS / Steve Marcus / File Photo)

Cette année, pour la première fois, CES, le salon de la technologie grand public le plus important au monde, Il se déroulera à 100% virtuellement, du 11 au 14 janvier. Avec inscription préalable, l’événement classique de Las Vegas, Nevada, sera ainsi ouvert à tous.

S’il est déjà un classique de trouver des réfrigérateurs et électroménagers connectés et de plus en plus intelligents, des robots, des super téléviseurs, des annonces et des innovations de fabricants, entre autres, le CES 2021 couvrira principalement des sujets tels que santé numérique, technologie 5G, intelligence artificielle, villes intelligentes et résilience, voitures et maison intelligente.

Également, d’autres tendances, dues à la pandémie de COVID-19, vont se développer, comme par exemple streaming, jeux vidéo, services de télémédecine, fitness numérique, éducation, cloud computing, réalité et virtuel, vidéo, audio, robotique, confidentialité et sécurité.

En plus des nouvelles, des débats et des résultats, l’événement mettra en vedette la présence virtuelle de stars de la musique pop. La société iHeartMedia présentera la conférence “Reimagining entertainment”, où les chanteurs Billie Eilish et Dua Lipa ce seront des orateurs. Ils expliqueront comment ils ont travaillé pendant la pandémie pour créer de nouvelles expériences immersives pour leurs fans en utilisant la technologie.

Ainsi, dans une nouvelle édition, le salon marquera l’ordre du jour de ce qui se passe dans l’industrie des technologies grand public dans les mois et les années à venir. Ensuite, les principales tendances au cours du CES 2021.

Écrans OLED transparents

Des téléviseurs transparents pourraient être utilisés dans les fenêtres de bus, par exemple, avec des informations sur l’itinéraire et d’autres données, permettant également de voir le paysage (LG)

Qu’est-ce qu’une télévision transparente? Ce n’est pas un appareil avec des super pouvoirs, mais c’est ainsi que les écrans ont commencé à être appelés qui, déjà pratiquement sans cadres, peuvent être “camouflés” avec les arrière-plans pour passer un peu inaperçus

Les téléviseurs OLED dits transparents généreront une grande attraction en 2021 et auront de multiples utilisations. De LG, ils montreront comment un téléviseur OLED de 55 pouces avec une transparence de 40% peut servir de menu et serveur virtuel dans un restaurant, permettant de visualiser le menu, de regarder des vidéos et d’observer à distance comment le cuisinier prépare les plats.

Ce n’est pas un téléviseur conventionnel et pourrait également être utilisé dans fenêtres de bus, par exemple, avec des informations sur les itinéraires et d’autres données, permettant également de voir le paysage (pas dans son intégralité).

De son côté, parmi les innovations télévisuelles que les fabricants présenteront, Samsung se démarque également, qui s’est engagé à travailler sur le développement durable et, dans le cadre des annonces des nouveaux téléviseurs Neo QLED, MICRO LED et Lifestyle, a présenté un contrôle Télécommande solaire à 24% de contenu recyclable. Cet appareil est chargé avec une lumière intérieure, une lumière extérieure ou une clé USB.

La croissance de la 5G

L’ouverture du CES 2021 sera dirigée par le PDG de Verizon Hans Vestberg (Apple Inc./ Handout via REUTERS)

L’ouverture du CES 2021 sera dirigée par le PDG de Verizon, Hans Vestberg, et marque ainsi l’un des sujets les plus pertinents pour le salon, où les conversations seront axées sur la technologie de cinquième génération. De plus, dans l’édition de cette année, il y aura plus de panels et de débats sur le sujet, au fil des démonstrations avec des appareils 5G qui ont généralement lieu à Las Vegas.

Les opérateurs américains ont une couverture 5G dans tout le pays, et les fabricants de téléphones incluent déjà cette technologie. Il est fort possible que les discussions tournent largement autour des applications à long terme de la cinquième génération pour résoudre certains des problèmes exposés par la pandémie de coronavirus, autour de la télémédecine, de l’apprentissage et du travail à distance.

Plus de voitures électriques

Le SUV tout électrique Byton M-Byte au CES 2020 à Las Vegas, Nevada (REUTERS / Steve Marcus / File Photo REUTERS / Steve Marcus / File Photo)

Au-delà de la simple présentation des véhicules, les constructeurs ont été présents au CES pour parler de ce qu’ils appellent la «numérisation et l’électrification» des voitures. 2021 s’annonce comme une année de forte croissance pour les voitures électriques, les constructeurs transformant certaines des marques les plus emblématiques de l’industrie en voitures électriques, notamment la Hummer, la Mustang et la Ford F-150. De plus, Tesla vient d’atteindre un demi-million de véhicules vendus en 2020.

Le mardi 12 décembre, Mary Barra, PDG de General Motors, prononcera le discours d’ouverture de la deuxième journée du CES, avec des annonces de nouveaux véhicules électriques. Il convient également de noter que le tracteur alimenté par la robotique et l’intelligence artificielle de John Deere est l’un des lauréats des prix de l’innovation de cette année.

Technologie COVID-19

Cette année, les entreprises introduiront de nombreuses technologies pour aider les gens à faire face aux craintes du COVID-19 et accompagner la vie à la maison, au travail et l’apprentissage à distance. Une grande importance sera accordée à l’espace santé et télémédecine, avec, par exemple, Masques de haute technologie, purificateurs d’air intelligents, plus d’appareils mains libres, lampes UV-C pour tuer les germes, et plus encore.

En outre, différentes sociétés discuteront de l’avenir des tests de diagnostic et des traitements efficaces qui sont utilisés avec succès chez les patients. Il y aura également des discussions sur la façon dont l’IA transforme les soins de santé.

Maison de plus en plus connectée

Sur mesure, la gamme de réfrigérateurs modulaires de Samsung sera présente au CES 2021

Le travail à distance en tant que nouvelle habitude verra les fabricants d’ordinateurs introduire de nouveaux équipements pour travailler à domicile. De nouveaux développements sont également attendus en termes de l’Internet des objets (IoT), de la connectivité 5G, de la forme physique et de la technologie pour surveiller la qualité du sommeil, entre autres.

On peut également trouver de nouveaux modèles de réfrigérateurs et autres appareils électroménagers, des appareils pour le soin des plantes et des animaux, et des propositions pour mesurer le stress ou améliorer la qualité du sommeil, comme des matelas intelligents qui intègrent des capteurs pour mesurer différentes variables avec l’objectif que l’utilisateur réalise un meilleur repos.

