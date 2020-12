Après avoir reçu l’autorisation en début de semaine des autorités sanitaires européennes, les campagnes de vaccination contre le covid-19 débutent dimanche dans tous les pays de l’Union européenne.

L’Europe continentale suit ainsi l’exemple du Royaume-Uni, des États-Unis et de plusieurs pays d’Amérique latine. Un an à peine après l’apparition du coronavirus, son vaccin est déjà disponible, mais il reste encore de nombreux doutes et interrogations à son sujet.

– Combien de vaccins y a-t-il contre la covid-19?

Le développement et la commercialisation d’un nouveau vaccin prend généralement une dizaine d’années, mais dans le cas du coronavirus, ce délai a été réduit à moins d’un an grâce à un financement colossal et une accélération des processus de recherche, de production industrielle et d’évaluation.

Le Royaume-Uni a été le premier pays à donner le feu vert le 2 décembre au vaccin développé par le laboratoire américain Pfizer et l’allemand BioNTech. Depuis, des dizaines de milliers de Britanniques, principalement des personnes âgées et du personnel médical, ont reçu la première dose.

L’agence pharmaceutique américaine (FDA) a également autorisé les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna.

Au total, 16 pays et l’Union européenne (composée de 27 États) ont validé l’immuniseur Pfizer / BioNTech.

La Russie a commencé le 5 décembre à fournir le vaccin russe Spoutnik V, bien qu’il soit en phase trois (et dernier) de tests médicaux, tandis que la Chine a autorisé l’utilisation de plusieurs vaccins développés dans ce pays, bien que ceux-ci soient ils n’ont pas terminé le processus de validation officiel.

Seize vaccins sont dans la dernière phase de développement, selon les dernières données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), y compris ceux qui sont déjà fournis.

– Quel est le calendrier de vaccination dans l’UE? –

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a autorisé lundi la fourniture du vaccin Pfizer / BioNTech et la Commission européenne a indiqué que les campagnes de vaccination pourraient commencer à partir de dimanche.

Après cette autorisation, chaque pays décide de son organisation logistique et des secteurs prioritaires de la population à vacciner. La plupart des pays de l’UE commenceront à l’injecter à partir du 27 décembre.

– Quel est le meilleur vaccin? –

Depuis le 9 novembre, quatre laboratoires ont annoncé que leur vaccin était très efficace: Pfizer / BioNTech, Moderna, l’alliance britannique AstraZeneca / Université d’Oxford et l’institut d’État russe Gamaleya.

Ces annonces étaient basées sur les données de la dernière phase des essais cliniques, au cours de laquelle les immuniseurs ont été testés auprès de dizaines de milliers de volontaires.

Cependant, seules les données de Pfizer / BioNTech et AstraZeneca / Oxford ont été publiées en détail et validées.

La FDA a confirmé que le vaccin Pfizer / BioNTech était efficace à 95%, tandis que celui de Moderna était à 94,1% et celui d’AstraZeneca à 70%, comme le confirme la revue scientifique The Lancet.

Les fabricants du vaccin russe Spoutnik V affirment qu’il est efficace à 91,4%.

L’immuniseur AstraZeneca est le moins cher (environ 2,50 euros / 3 dollars, la dose) et ceux de Moderna et Pfizer / BioNTech ont un problème logistique, car ils doivent être stockés à des températures inférieures à -20 ° et – 70 ° C respectivement.

– Quels effets secondaires ont-ils? –

Les experts insistent sur le fait que des essais menés auprès de dizaines de milliers de volontaires auraient connu d’éventuels effets secondaires graves, mais aucun n’a été détecté, bien qu’il ne soit pas exclu qu’ils puissent survenir chez certains patients.

Selon un rapport de la FDA sur le vaccin Pfizer / BioNTech, il peut provoquer des douleurs au niveau de la zone d’injection dans le bras (dans 80% des cas), ainsi que d’autres effets indésirables, par exemple la fatigue , maux de tête et douleurs musculaires et fièvre plus exceptionnellement.

– Sera-t-il moins efficace contre la nouvelle souche du virus? –

Les experts de l’UE estiment que les vaccins actuels continueront d’être tout aussi efficaces contre la nouvelle souche de COVID-19 découverte au Royaume-Uni, qui, selon les autorités scientifiques britanniques, est entre 50% et 74% plus contagieuse.

“Pour le moment, il n’y a aucune preuve suggérant que” le vaccin Pfizer / BioNTech “n’est pas efficace contre la nouvelle souche”, a déclaré l’Agence européenne des médicaments.

– D’autres questions –

Un autre gros problème est l’efficacité à long terme du vaccin, car pour le moment, il est calculé pour une période d’une ou deux semaines après la dernière injection.

“Combien de temps durera la protection? Le virus finira-t-il par muter pour vaincre le vaccin, ce qui limiterait son efficacité?”, Demande la scientifique britannique Penny Ward, du King’s College de Londres, citée par le Science Media Center (SMC) .

On ignore également si l’efficacité du vaccin sera la même selon les différents secteurs de la population et s’il permettra de réduire la transmission en plus de lutter contre les symptômes les plus graves du virus.

