L’impact de la pandémie et de la crise économique dans le secteur immobilier, avec le nombre d’opérations de vente dans son plancher historique, se reflète de plus en plus dans les prix. Dans la ville de Buenos Aires, les valeurs en dollars auxquelles les appartements à vendre sont publiés – utilisés avec deux et trois pièces – ont enregistré une baisse moyenne de 6,7% au dernier trimestre.

Les données correspondent à l’enquête réalisée par le bureau d’études Real Estate Reporte. Selon le dernier rapport, les prix de l’immobilier ont enregistré une baisse de 16,7% en novembre par rapport au même mois l’année dernière. La baisse du dernier trimestre est la plus forte observée depuis les trimestres de juin, juillet et août 2009, il y a plus de 11 ans.

La valeur du mètre carré moyen d’un appartement d’occasion était de 1870 USD en novembre

La valeur du mètre carré moyen d’un appartement d’occasion – qualité standard, sans équipements – basée sur l’enquête trimestrielle du Real Estate Report était de 1 870 USD en novembre. La baisse atteint 22,09% si la valeur actuelle est comparée aux 2400 USD correspondant à février 2019, où le pic a été enregistré. Le dernier quart est le septième des chutes consécutives.

«Avec l’aggravation de la crise due à la pandémie et à la quarantaine et les dévaluations successives, les ajustements des valeurs de publication initiales ont commencé à devenir plus évidents, avec des baisses interannuelles de deux chiffres. Cette question avait montré une rigidité beaucoup plus grande jusqu’au début de cette année malgré le fait qu’une forte contraction de la demande avait déjà été entraînée sur le marché », explique José Rozados, responsable du rapport immobilier.

Source: rapport immobilier

Dans l’ensemble, ce sont les prix d’inscription des propriétés et dans certains cas, il peut y avoir des rabais négociés avec les propriétaires à la conclusion de la transaction. «Les remises, dans ces cas, dépendent de chaque cas spécifique et du prix initial de chaque propriété. Lorsque la propriété offerte commence par une valeur sincère par rapport au contexte actuel, la marge de contre-offre se rétrécit par rapport à celles qui ne le sont pas. Beaucoup d’offre traîne encore des valeurs par inertie qui n’étaient pas adaptées à l’ampleur de la dévaluation subie et qui ne sont que référentielles », a ajouté Rozados.

Dans le secteur, la question est de savoir à quel point les valeurs des unités peuvent chuter davantage dans la ville de Buenos Aires, puisqu’ils considèrent que face à la pire crise économique et immobilière de l’histoire, ils ne se sont pas encore beaucoup rétractés. Et ce qui se passera finalement une fois que l’économie locale commencera à se stabiliser.

Baisse des ventes

Au-delà de la pandémie, le secteur immobilier a déjà accumulé plus de deux années consécutives de déclin d’une année sur l’autre. En septembre dernier, le meilleur mois de l’activité avait été enregistré à ce jour en 2020: au total, plus de 2000 opérations ont été réalisées dans la ville de Buenos Aires, selon l’enquête de l’Association des notaires de Buenos Aires.

Cependant, ce chiffre représente une diminution de 24% par rapport au nombre d’actes enregistrés le même mois l’année dernière. Et jusqu’à présent cette année, le nombre d’actes a diminué de 56,7% par rapport à la même période en 2019.

Le secteur immobilier a déjà accumulé plus de deux années consécutives de déclin d’année en année (Adrián Escandar)

«Nous avons deux lectures claires des dernières données: septembre a été le meilleur mois de 2020, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de voir qu’il s’agit de 28 mois de baisse d’une année sur l’autre et ces 9 mois de la période actuelle sont une baisse de 56% par rapport à la même période en 2019 , qui était déjà le pire record de notre série historique », a-t-il déclaré. Carlos Allende, Président du Collège des Notaires de la Ville de Buenos Aires.

Dans le secteur ils attendent avec des attentes positives deux projets de loi promus par le gouvernement, avec lesquels il cherche à réactiver l’activité de construction, qui envisagent la mise en place d’incitations fiscales pour le secteur et des mesures pour favoriser l’accès au crédit hypothécaire

