Le pouvoir exécutif prévoit qu’après les fortes augmentations de décembre, dans les premières semaines de janvier, une partie de cette augmentation diminuera .

La négociation entre le gouvernement et les usines de transformation de la viande pour parvenir à un accord sur les prix est retardée, après 2020 où la viande a augmenté de plus de 80% pour certaines coupes, plus du double du taux d’inflation. Le pouvoir exécutif prévoit qu’après les fortes augmentations de décembre, dans les premières semaines de janvier, une partie de cette augmentation diminuera. et pouvoir parvenir à un consensus sur les valeurs d’une douzaine de coupes à partir d’une base inférieure.

Comme expliqué à Infobae sources officielles et privées, les conversations étaient en Etre prêt, au-delà, une première approche était attendue dans les premiers jours de l’année. De manière générale, le Ministère du Développement Productif cherche à simuler le “mini-accord” de prix qu’il a conclu avec les hommes d’affaires du secteur avant les vacances.

A cette occasion, il s’agissait d’un consensus de prix «populaire» pour trois coupes (torréfaction, vide et abattage). Pour cette année, le Gouvernement espère réaliser un plan plus ambitieux: dix ou douze coupes, plus variées, d’une durée d’un an et avec des mises à jour périodiques des prix, qui pourraient être trimestrielles, comme c’est le cas dans le programme Care Price.

Les fortes hausses de prix au cours des dernières semaines de l’année ont découragé les échanges et laissé la situation en suspens. Il se trouve que les entrepreneurs du secteur eux-mêmes anticipent qu’une partie de cette escalade des valeurs publiques en décembre (qui était d’environ 20%), diminuera dans les semaines à venir.

Le Ministère du Développement Productif cherche à simuler le “mini-accord” de prix qu’il a conclu avec les hommes d’affaires du secteur avant les Fêtes

Une partie constitutive de la négociation a eu lieu dans les derniers jours de 2020. Le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche a décidé de suspendre l’enregistrement des nouvelles exportations de maïs jusqu’en mars. Parmi les autres industries, le maïs est un intrant clé pour la viande: les parcs d’engraissement utilisent cette matière première pour accélérer l’engraissement des animaux.

Contrôle d’une entrée pertinente avec des effets incertains

De cette manière, le pouvoir exécutif a tenté de contenir l’un des éléments de la chaîne des coûts de la viande du champ à la boucherie, malgré le fait qu’il y ait un excédent de l’offre de céréales. Selon les estimations officielles, 90% du maïs a déjà été exporté. Les 10% restants sont ce qui pourrait aller sur le marché intérieur.

Pour certains économistes consultés par Infobae, cette mesure pourrait avoir cet effet à court terme. «La suspension des exportations de maïs vise à faire baisser les prix intérieurs et est susceptible de le faire, ce qui n’implique pas qu’il s’agit d’une bonne politique. Si une quantité importante de production est transférée sur le marché local, le prix baissera et un nouveau facteur de dissuasion à produire sera ajouté », a-t-il déclaré. Federico Moll, directeur d’Ecolatina.

Le gouvernement espère se mettre d’accord sur le prix de dix ou douze coupes, plus variées, d’une durée d’un an et avec des mises à jour périodiques des prix

“À très court terme, un surplus de maïs pourrait s’accumuler sur le marché et réduire les prix. À moyen et long terme, si une telle mesure est maintenue, c’est un signe négatif pour la plantation ou l’investissement dans des engrais et des technologies qui génèrent des rendements plus élevés », a-t-il déclaré. Martin Vauthier, économiste chez EcoGo.

Certaines voix du secteur privé sont plus pessimistes. “Cela ne fera pas baisser les prix. Le producteur qui est resté avec du maïs depuis la dernière récolte, il y a 8 ou 9 mois, va continuer avec du maïs. C’est une façon de rester en dollars. Vous ne vendrez que lorsque vous aurez besoin de l’argent, celui qui doit être financé de toute urgence. Pour le producteur, c’est son compte d’épargne », a-t-il déclaré. Miguel Schiaritti, Président de la Chambre d’industrie et de commerce de la viande et des produits dérivés de la République argentine (Ciccra), en dialogue avec Infobae.

Le consortium de Réfrigérateurs ABC, qui faisait partie de l’accord viande pour les fêtes, représente 80% des ventes à l’étranger et est l’un des acteurs avec lesquels l’exécutif cherche à atteindre un nouveau consensus de prix pour toute l’année. Consulté par ce portail, son président Mario Ravettino ont déclaré qu’ils attendraient la convocation et la première réunion avec les fonctionnaires du ministre Matias Kulfas prendre position.

Un travailleur manipule des carcasses de viande dans l’abattoir de l’usine de viande Ecocarne à San Fernando, Argentine, photo prise le 26 juin 2017. REUTERS / Marcos Brindicci – RC1907C812D0

Faible demande intérieure

Ce qui semble le plus probable, selon des sources du secteur, c’est une baisse des prix, qui ne compenserait en aucun cas la dernière impulsion qu’ils ont prise en fin d’année. Selon un rapport de Institut pour la promotion de la viande bovine (Ipcva), «Les prix des différentes coupes de bœuf ont affiché, en moyenne, des hausses significatives, de 19,9%, en décembre 2020 par rapport à novembre. Par rapport aux valeurs de décembre 2019, les prix moyens de la viande bovine étaient supérieurs de 74,8%», A-t-il souligné.

«Dans les points de vente qui desservent le niveau socio-économique moyen, les prix ont également affiché des hausses significatives, ce qui s’est traduit par 18,4%); tandis que dans ceux qui s’occupent du faible niveau socio-économique, les prix ont montré les augmentations de plus grande ampleur, ce qui a abouti à 22,1% », a publié l’Ipcva.

Les prix moyens du bœuf ont augmenté de 74,8% en 2020, selon l’Institut pour la promotion du bœuf (Ipcva)

En ce sens, le rapport soutient que le comportement des prix de la viande bovine “présentait de petites différences” entre les différentes zones géographiques. “Des augmentations importantes ont été enregistrées dans la capitale fédérale et dans toutes les régions du Grand Buenos Aires”, un point.

Analysé par chaque coupe, la bande asado a terminé 2020 avec un prix moyen de 560 $ le kilo, ce qui impliquerait une augmentation cumulée tout au long de l’année de 93%, selon Ipcva. En deuxième place, le vide, avec une hausse des prix de 86% à 625 dollars le kilo. Il a complété le podium des coupes qui ont le plus augmenté l’abattage avec 85%. Par coïncidence, il s’agissait des trois réductions incluses dans le «mini-deal» de décembre.

Dans ce contexte, la baisse de la consommation de viande par habitant marque un nouveau creux historique, a clôturé 2020 à 49,7 kilos par an, le niveau le plus bas du siècle dernier. Cela s’est produit malgré le fait que l’abattage d’animaux a augmenté de 0,6% d’une année sur l’autre pour atteindre 14 millions de têtes, le volume le plus élevé depuis plus d’une décennie, a rapporté Ciccra dans un rapport annuel sur le bilan de l’activité.

La consommation de viande par habitant a clôturé 2020 à 49,7 kilos par an et par personne, le niveau le plus bas du siècle dernier

L’entité commerciale a souligné que le niveau de consommation par habitant enregistré l’année dernière “était le chiffre le plus bas des cent dernières années, compte tenu des chiffres provisoires d’abattages et d’exportations correspondant au second semestre 2020”. Ainsi, les 49,7 kilos par personne enregistrés en 2020 n’étaient que légèrement supérieurs aux chiffres de 1920, alors que la moyenne était de 46,9 kilos par habitant.

D’un autre côté, Ciccra a rapporté, la consommation par personne l’an dernier était de 2,3% inférieure au record de 2019. Cette baisse de la consommation de viande s’est produite malgré le fait qu’en 2020 le plus gros abattage des 11 dernières années a été vérifié, avec un volume de 14 millions de têtes.

J’ai continué à lire:

Après l’augmentation de plus de 50% cette année, comment se passe le plan de «soins des prix» de la viande que le gouvernement envisage de mettre en œuvre

La consommation de bœuf a clôturé 2020 au plus bas niveau des 100 dernières années

Comment fonctionnera la nouvelle étape de Care Price, qui passera de 400 à 800 produits inclus