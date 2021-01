Les automobiles Cupra Formentor se déplacent le long de la chaîne de production de Seat SA, une unité de Volkswagen AG, à l’usine Martorell près de Barcelone, en Espagne, le mardi 7 septembre. 29, 2020. Les ventes de voitures européennes ont chuté de près d’un cinquième en août, anéantissant les espoirs que l’industrie commençait à se remettre de la pandémie et suggérant que le marché pourrait rester déprimé jusqu’à la fin de l’année.

(Bloomberg) – Plus d’un an après son épidémie, le coronavirus continue de trouver de nouvelles façons de frapper les constructeurs automobiles.

Après avoir d’abord anéanti la demande automobile, le virus entrave désormais l’approvisionnement en pièces détachées: les puces utilisées dans les véhicules sont plus difficiles à trouver car les fabricants de semi-conducteurs ont alloué plus de capacité pour répondre à la demande croissante des fabricants d’électronique grand public tels qu’Apple Inc.

La pénurie risque de s’éterniser, les verrouillages et les restrictions de voyage incitant les consommateurs confinés à la maison à acheter plus de téléphones, de consoles de jeux, de téléviseurs intelligents et d’ordinateurs portables pour se connecter. Moins importants pour les fabricants de puces, les constructeurs automobiles, de Toyota Motor Corp. à Volkswagen AG, risquent de ne pas obtenir suffisamment de marchandises pour alimenter une reprise naissante dans leur propre industrie.

«Les clients ne peuvent pas construire parce qu’ils ne peuvent pas obtenir de pièces», a déclaré Glen De Vos, directeur de la technologie du fournisseur de composants automobiles Aptiv Plc, dans une interview. «Nous avons évité une situation dans laquelle nous fermons des clients, mais nous avons été touchés.»

Les fabricants de puces favorisent les clients de l’électronique grand public parce que leurs commandes sont plus importantes que celles des constructeurs automobiles – le marché annuel des smartphones compte à lui seul plus d’un milliard d’appareils, contre moins de 100 millions de voitures. L’automobile est également une activité à faible marge, ce qui laisse les fabricants peu disposés à augmenter les prix des puces car ils évitent de risquer leur rentabilité.

Et si les voitures les plus récentes nécessitent plus de puces, les derniers gadgets grand public en font autant. Les smartphones utilisant la connectivité dite 5G nécessitent 40% plus de semi-conducteurs que les anciennes versions 4G. La fonderie de puces Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. a déclaré la semaine dernière un chiffre d’affaires record au quatrième trimestre, les nouveaux iPhones 5G occupant une grande partie de sa capacité.

La pénurie de puces automatiques découle d’estimations de la demande trop prudentes faites au début de l’année dernière alors que les usines automobiles fermaient pour faire face au début de la pandémie, a déclaré De Vos. Une fois les usines rouvertes, les ventes de véhicules ont rebondi plus fortement que prévu après que les gouvernements ont lancé des plans de relance et que les navetteurs ont évité les transports publics.

Dans le même temps, des fonderies telles que TSMC, United Microelectronics Corp. et Globalfoundries Inc., ainsi que des assembleurs de puces comme ASE Technology Holding Co., ne se développaient pas assez rapidement pour répondre à la hausse de la demande de gadgets grand public induite par la pandémie. Ces goulots d’étranglement ont grondé le flux de puces non seulement vers les voitures, mais aussi dans les Xbox et les Playstations et même certains iPhones. Les fonderies sont responsables de la fabrication d’une part importante des semi-conducteurs mondiaux et servent des sociétés de puces automobiles telles que NXP Semiconductors NV, Infineon Technologies AG et Renesas Electronics Corp.

La décision de l’administration Trump de mettre sur liste noire la société chinoise Semiconductor Manufacturing International Corp. en décembre a poussé les clients à rechercher des alternatives et a encore restreint l’offre mondiale de puces. Certains acheteurs de semi-conducteurs ont également constitué des stocks pour se prémunir contre de futures pénuries ou perturbations.

“Cela prendra du temps”, a déclaré De Vos, “mais nous en sortons.”

Les entreprises de puces automobiles ont considérablement réduit leurs commandes avec les fonderies taïwanaises au premier semestre 2020 et, lorsqu’elles ont voulu récupérer la capacité au second semestre, les fabricants de puces sous contrat l’ont allouée à d’autres, a déclaré une personne proche du dossier.

General Motors Co. a demandé l’aide du gouvernement taïwanais pour sécuriser l’approvisionnement en puces, et les responsables taïwanais ont aidé à transmettre la demande aux fonderies, y compris TSMC, selon la personne. L’Union européenne a également contacté des responsables taïwanais sur le même problème, a déclaré la personne.

Il n’y a aucune garantie que de telles demandes donneront des résultats – les clients de smartphones et de gadgets contribuent davantage aux revenus et aux bénéfices des fonderies et sont prêts à débourser davantage.

«Les sociétés d’électronique grand public sont prêtes à payer plus pour les puces afin de s’assurer que leurs gadgets seront mis sur le marché à temps», a déclaré Jeff Pu, analyste chez GF Securities. “Les constructeurs automobiles sont moins enclins à le faire.”

Pendant ce temps, il n’est pas simple d’augmenter l’offre de semi-conducteurs. Les fabricants de puces doivent dépenser des années et des milliards de dollars pour construire des usines de fabrication capables de produire du silicium pour une large gamme de produits. Ils ont tendance à opter pour une planification prudente en raison des risques encourus – et des énormes pertes potentielles.

Au moins un grand fournisseur de puces automobiles voit un volume important de ses commandes refusées par TSMC en raison d’un manque de capacité, selon une personne proche du dossier. Il n’y a aucun signe que la situation devienne plus facile pour les constructeurs automobiles, a déclaré la personne. Une porte-parole de TSMC a refusé de commenter, affirmant que la société discuterait des puces automobiles lors de sa conférence des investisseurs jeudi.

De tels revers ont laissé certains constructeurs automobiles sans autre choix que de réduire la production. Honda Motor Co. réduira sa production d’environ 4 000 voitures dans une usine japonaise ce mois-ci, et Nissan Motor Co. ajuste la production de sa berline Note. VW a déclaré le mois dernier qu’il devrait modifier ses plans de fabrication et Toyota réduisait la production d’un pick-up fabriqué au Texas.

«La pénurie mondiale de semi-conducteurs présente des défis et des perturbations de la production», a déclaré Ford Motor Co. dans un communiqué par courrier électronique. Le constructeur automobile s’efforce de prioriser les gammes de véhicules clés, «tirant le meilleur parti de notre allocation de semi-conducteurs».

La situation difficile des constructeurs automobiles est exacerbée par le fait que les puces sont essentielles pour les dernières fonctionnalités qu’ils vantent, que ce soit la conduite assistée, les grands écrans ou la connectivité. Les composants à base de semi-conducteurs devraient représenter plus de 50% du coût de fabrication d’une voiture d’ici 2030, contre environ 35% actuellement, selon un rapport de China EV 100 et Roland Berger.

«Les puces deviennent de plus en plus importantes pour les voitures à venir définies par logiciel», a déclaré Shi Ji, analyste chez Haitong International Securities Co. à Hong Kong. “Ils sont essentiels à toutes les voitures, pas seulement électriques.”