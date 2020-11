Luis Cubeddu, le “chef de mission” du FMI pour l’Argentine, est un économiste de 54 ans, avec une longue relation avec l’Argentine, au point qu’il a épousé un Argentin et que sa fille est née à Buenos Aires, alors qu’entre 2002 et 2004 Il a été le représentant du Fonds dans le pays, poste actuellement occupé par le Trevor Alleyne.

Pendant cette période, il a connu un moment d’inconfort relatif lorsqu’en 2003 un document de position du FMI a été divulgué à la presse que le directeur de l’organisation d’alors, l’Allemand Horst Köhler, avait utilisé comme aide-mémoire (points de discussion) lors de sa visite au Argentine, lors de réunions avec le président de l’époque, Nestor Kirchner, son chef de cabinet, l’actuel président Alberto Fernandez, et le ministre de l’Économie, Roberto Lavagna. Cubeddu, a-t-on appris plus tard, n’avait rien à voir avec la fuite, due à un oubli du directeur de l’époque du département de l’hémisphère occidental de l’agence, l’Indien. Anoop Singh.

Cadeau avec la signature de la “Poupée”

Cubeddu, passionné de football, est même devenu fan de River, tout comme ses enfants, qui sont venus à la connaissance du chef de la Chambre des députés, Sergio Massa, qui lors de la réunion au cours de laquelle il a reçu les chefs de mission du Fonds dans son bureau la semaine dernière, lui a remis un t-shirt River signé par Marcelo Gallardo.

Il y a un an, la nouvelle directrice générale du Fonds, la bulgare Kristalina Georgieva, a nommé Cubeddu “chef de mission” pour l’Argentine, en remplacement de la Roberto Cardarelli, qui avait négocié l’échec du prêt stand-by que l’agence a accordé en 2018 au gouvernement de Mauricio Macri et sur lequel il a déboursé un peu moins de 45 000 millions de dollars. Le programme de refinancement de ce prêt est précisément la négociation que les responsables du FMI ont entamée avec le gouvernement argentin.

Antécédents

Cubeddu était auparavant directeur adjoint du Département des études du FMI, présidant le département de liaison du G20. Son expertise principale est les questions de change et la balance des paiements, questions sur lesquelles il a publié un article co-écrit avec l’économiste en chef du Fonds, Inde. Gita Gopinathet l’Argentine Gustavo Adler, économiste de Tucumán qui travaille dans le département de recherche du Fonds

Cubeddu, parlant avec Sergio Massa. De retour, Julie Kozack et Trevor Alleyne, également responsables du Fonds

Avant d’aborder le cas de l’Argentine, Cubeddu avait également été chef de la division Macroéconomie des économies ouvertes. Il est diplômé en économie de l’Université de Pennsylvanie et a été professeur assistant à l’Université Pompeu Fabra de Barcelone, Espagne.

Au cours des 24 années qu’il a été fonctionnaire du Fonds, la constante de son travail a été l’analyse et la supervision des économies émergentes, ce qui l’a conduit à travailler sur des programmes d’assistance à la Grèce, à l’Indonésie, au Mexique et à l’Ukraine (le deuxième débiteur du Fonds. ), en plus de l’Argentine.

Cette expérience lui a également permis de voir de très près des cas de restructuration de dette souveraine avec des créanciers privés (comme l’Argentine l’a déjà fait) et avec le FMI lui-même, une étape que le gouvernement d’Alberto Fernández entend désormais franchir – selon les mots du ministre de l’Économie, Martin Guzman– “rassurer” l’économie.

Cubeddu a eu des contacts fréquents avec l’équipe de Lavagna et avec son secrétaire aux finances, William Nielsen, qui a dirigé la première étape de la renégociation de la dette extérieure de l’Argentine, qui s’est clôturée avec un peu plus de 76% d’acceptation en février 2005.

C’est un amoureux du football et de la course à pied, ce qui lui permet de maintenir une très bonne condition physique, ce qui a pu lui donner une solide position de départ en tant qu’ailier dans les compétitions de football sur le site du week-end que le Fonds a pour son personnel à Germantown, à proximité. de Washington. L’endroit a été baptisé “Bretton Woods” du nom de l’endroit aux États-Unis où en 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les alliés se sont réunis et ont accepté de créer le FMI et la Banque mondiale.

