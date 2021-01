Par Will Dunham

WASHINGTON, 20 janvier (.) – Pour Joe Biden, devenir président des États-Unis était la matérialisation d’une quête de plusieurs décennies après deux tentatives infructueuses. Son objectif est désormais de restaurer «l’âme» du pays après les quatre années de règne de Donald Trump.

Biden, qui à 78 ans est le plus vieux président à occuper la Maison Blanche, est venu pour la première fois à Washington en tant que jeune parvenu. En 1972, alors qu’il avait 29 ans, il a été élu au Sénat par l’État du Delaware et y a servi pendant 36 ans avant de servir comme vice-président de 2009 à 2017 sous le prédécesseur de Trump, Barack Obama, le premier président noir des États-Unis. Uni.

Mercredi, en devenant le 46e président de la nation nord-américaine, Biden a pris la tête d’un pays aux profondes divisions politiques et également au milieu d’une crise sanitaire qui a frappé la plus grande économie du monde.

“J’ai cherché cette position pour restaurer l’âme de l’Amérique, pour reconstruire l’épine dorsale de cette nation, la classe moyenne, et pour faire à nouveau respecter l’Amérique dans le monde. Et pour nous unir ici chez nous”, a déclaré Biden dans son Discours du 7 novembre, après avoir été projeté comme le vainqueur d’une élection très disputée.

“Je suis un fier démocrate, mais je gouvernerai en tant que président américain. Je travaillerai aussi dur pour ceux qui n’ont pas voté pour moi comme je le ferai pour ceux qui l’ont fait. Que cet âge sombre de diabolisation en Amérique commence sa fin ici et maintenant.”

Trump a refusé de reconnaître sa défaite et a affirmé sans preuve que le vote avait été “truqué” contre lui. Les sondages d’opinion montrent qu’un grand nombre de partisans républicains de Trump croient à ses affirmations sans fondement, laissant à Biden la tâche de restaurer la foi parmi des millions d’Américains.

L’assaut du 6 janvier contre le Capitole par une foule pro-Trump a souligné la difficulté de la tâche de Biden. Trump fait toujours face à une destitution au Sénat pour l’avoir incitée.

Biden, qui est devenu le deuxième président catholique, a eu une carrière politique qui combine des titres de cols bleus, une expérience en politique étrangère et une histoire de vie marquée par une tragédie familiale: la mort de sa première femme et de sa fille dans un accident de voiture et d’un enfant à cause d’un cancer.

Il a cherché en vain la nomination présidentielle démocrate en 1988 et 2008 avant d’obtenir enfin la bénédiction de son parti en 2020, avec un fort soutien parmi les électeurs noirs. Biden a choisi de ne pas se présenter à la présidence en 2016, dans laquelle Trump a vaincu la démocrate Hillary Clinton.

Avec les démocrates contrôlant les chambres du Congrès et la Maison Blanche, Biden a une occasion unique de remplir son ambitieux programme, qui comprend le renversement d’innombrables politiques de Trump, la lutte contre la pandémie COVID-19 et la relance de l’économie.

PRIORITÉS À L’ORDRE DU JOUR

La pandémie figurera en bonne place sur l’agenda de Biden, car son administration devra assurer une distribution ordonnée de millions de doses de vaccins et persuader les Américains épuisés de continuer à prendre des précautions telles que la distance physique et l’utilisation de masques.

Au cours de la campagne, Biden a accusé Trump de s’être rendu à la pandémie. Il a déclaré que le président avait paniqué et avait tenté d’éliminer l’agent pathogène au lieu de faire le travail nécessaire pour le contrôler, laissant l’économie en ruine et des millions de personnes sans travail.

Les deux tentatives de Biden pour atteindre la présidence n’ont pas été bonnes. Il a pris sa retraite de la course de 1988 après avoir été accusé d’avoir plagié certaines lignes du discours du chef du parti travailliste britannique Neil Kinnock. En 2008, Biden a recueilli peu de soutien et a pris sa retraite, bien qu’il ait plus tard été choisi comme colistier d’Obama.

Biden a parlé ouvertement des tragédies de sa famille, y compris l’accident de voiture de 1972 dans lequel sa première femme, Neilia, et leur fille de 13 mois, Naomi, sont décédées, des semaines après son élection au Sénat.

En 2015, son fils Joseph “Beau” Biden III, un vétéran de la guerre en Irak qui avait été procureur général du Delaware, est décédé d’un cancer du cerveau à l’âge de 46 ans. Hunter, l’autre fils de Biden, a eu des problèmes de drogue et Biden lui-même a eu des problèmes de santé en 1988 lorsqu’il a souffert de deux anévrismes cérébraux.

L’épouse de Biden depuis 1977, la nouvelle première dame Jill Biden, est une éducatrice qui enseigne dans un collège communautaire du nord de la Virginie.

Biden est né dans la ville ouvrière de Scranton, en Pennsylvanie, comme l'aîné de quatre frères et sœurs. Plus tard, sa famille a déménagé au Delaware. Il a vaincu son enfant bégayant en récitant des passages de poésie dans un miroir.