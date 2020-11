Relance économique à Bogotá, Colombie. (Photo: Institut du tourisme du district de Bogotá)

Comme l’idée porte sur les distances, ce week-end arrive Le festival Crea qui accueillera virtuellement 40 événements dans lequel ils exposeront des œuvres de littérature, d’arts plastiques, d’arts électroniques, de théâtre, de danse, d’audiovisuel et de musique.

Le programme Créer une formation et une création artistique est une stratégie du Bureau du maire de Bogotá, qui fait partie du pilier Égalité dans la qualité de vie dans le cadre du plan de développement de Bogotá Better for Everyone 2016-2020.

Jusqu’au 17 novembre, les processus de création réalisés par des enfants, des jeunes et des adultes du programme Crea de l’Institut des Arts du District – Idartes seront exposés.

Pour les amateurs de musique classique, l’Orchestre Philharmonique de Bogotá aura une présentation ce samedi 7 novembre à 4 heures de l’après-midi.

Via YouTube, les téléspectateurs peuvent profiter du confort de leur maison à l’adresse https://www.youtube.com/user/filarmonicabogota

Dans le parc du centenaire de Fontibón, avec tous les protocoles de biosécurité, la Tragic Clown Company sera présentée avec la pièce Démonter Shakespeare, un spectacle qui met en scène trois œuvres de ce dramaturge anglais: Roméo et Juliette, Hamlet prince du Danemark et Othelo le Maure de Venise. C’est une adaptation de ces œuvres au langage des clowns, avec l’idée de critiquer le système culturel dominant.

Dans le meilleur de la bibliothèque numérique de Bogotá, en compagnie des bibliothécaires d’espaces non conventionnels et des promoteurs de lecture de la bibliothèque publique Gabriel García Márquez, visitera les villes de Tunjuelito et Ciudad Bolívar avec un programme plein de lectures, musique, jeux, présentations artistiques et beaucoup de plaisir.

Aussi, le 7 novembre, de 13h30 à 16h30, la visite se déplacera dans la ville de Tunjuelito dans le quartier Isla del Sol: Cra 62a # 62c-28 sur.

13h30 Depuis notre BibloMóvil, nous vous invitons à partager une heure de lecture en famille.

2h30 de l’après-midi Entendez-vous des bruits étranges? Des choses ont-elles été perdues dans votre maison? Peut-être que les monstres et les sorcières ne sont pas partis. Rejoignez-nous en famille et décryptons leurs mystères. Il est temps d’être détectives et de les trouver!

De plus, il est prévu le discours ‘Je professeur’, avec Judith Kalman, l’un des chercheurs les plus reconnus de la culture écrite en Amérique latine. Dans son discours, il abordera la manière dont la lecture et l’écriture se rapportent à la vie sociale et aux pratiques quotidiennes. Une conférence à ne pas manquer.

Mercredi prochain, le 11 novembre

De 14 h 00 à 17 h 00 à Tunjuelito, Calle 54 Bis Sur # 15

14h00 Depuis notre BibloMóvil, nous vous invitons à partager une heure de lecture en famille.

15:00 Profitons en famille d’une activité amusante pleine de musique, de rondes, de chansons, de jeux d’exploration, de mouvement, de théâtre et de danse.

16h00 Lisons des cordes, des trovas, des énigmes et des poèmes de diverses régions de Colombie.

Théâtre Mundi

Rencontre du théâtre, de la dramaturgie et du contexte en Amérique latine. Patricia Ariza et Jorge Dubati, lauréats de l’Art Grant for Social Transformation, District Stimulus Program, parlent.

Le jeu, les loisirs et l’activité physique méritent une place particulière dans l’enfance et tout au long de la vie. L’IDRD vous invite à participer de chez vous à nos activités qui favorisent la motricité, la créativité et renforcent l’imagination, s’adressant à la population handicapée, à leurs familles et aux aidants.

Le meilleur de la Fondation Gilberto Alzate Avendaño – FUGA

Gender Center: des outils de conférence pour améliorer vos finances

Dans le cadre du programme Gender Center, la FUGA invite des femmes créatives ou des managers des villes de La Candelaria, Santa Fe et Los Mártires à cette conférence où elles pourront acquérir des concepts financiers fondamentaux pour générer de meilleures pratiques dans la gestion de leurs finances personnelles et les affaires.

Ce programme de formation est porté par la Fondation Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), qui cherche à renforcer les compétences des femmes et des femmes transgenres dans les trois villes du centre, orientées vers le développement de leurs projets d’entreprise.

Septimazo al Retail: un hackathon pour améliorer Carrera 7

Du 8 au 14 novembre se déroulera virtuellement le “ Septimazo al Retail ”, le hackathon social qui cherche à reconnaître quatre grandes idées pour améliorer la vie des citoyens sur la septième course en deux catégories: “ Sept course: espace public et culture citoyen »et« Patrimoine et monuments ».

Un événement promu par la Fondation Gilberto Álzate Avendaño (FUGA) et la Corporation Centro Universidades, avec le soutien méthodologique du Centre TadeoLab de l’Université Jorge Tadeo Lozano, du Ministère de la Culture, des Loisirs et des Sports, du Ministère du Développement Economique et du Institut de district du patrimoine culturel.

L’inscription est ouverte jusqu’au samedi 7 novembre dans ce lien. Participe!