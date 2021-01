est Mercredi 6 janvier 2021 Le programme Hoy No Circula maintiendra la restriction de la circulation pour les véhicules avec plaques d’immatriculation 3 et 4, autocollant rouge et hologramme de vérification 1 et 2.

Selon la réglementation approuvée par la Commission environnementale de la mégalopole (CAMe), la restriction de véhicule entre en vigueur à partir de 05h00 le mercredi et se termine à 22h00 dans la zone métropolitaine de la vallée du Mexique.

L’aire métropolitaine de la vallée du Mexique comprend les 16 municipalités de Mexico et dans 18 municipalités de banlieue de l’État du Mexique (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan , Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalneplantla de Baz, Tultitlán et Valle de Chalco).

Les voitures à hologramme double zéro, zéro, électriques et hybrides ne sont pas incluses dans le programme.

Sources mobiles ou véhicules immatriculés à l’étranger ou Entités fédératives autres que le District fédéral, l’État du Mexique et les États qui concluent des accords d’approbation pour le processus de vérification des véhicules, ou qui ne portent pas l’hologramme de vérification, ou qui portent un hologramme non reconnu à travers le District fédéral, sa diffusion est limitée, un jour de la semaine et tous les samedis quel que soit son dernier chiffre, de 05h00 à 22h00; ainsi que, dans un horaire du matin du lundi au vendredi de 05h00 à 11h00.

Le programme Hoy No Circula ne s’applique pas aux voitures avec plaques pour handicapés, aux services d’urgence et funéraires, ainsi qu’aux transports en commun et aux services d’urgence.

Photo: Cuartoscuro

SUSPENSION DU PROGRAMME

L’autorité environnementale émettra l’avis par lequel l’application de ce programme est suspendue, les jours fériés, les jours fériés, les jours de repos obligatoire ou pendant les périodes de vacances, en tenant compte du fait que la qualité de l’air ne génère pas de risque pour la santé de la population, qui sera déterminée par une analyse des conditions météorologiques, la surveillance de la qualité de l’air et la concentration des émissions de polluants dans le district fédéral ou la zone mégalopolitaine.

LES SANCTIONS

Les véhicules et les conducteurs de sources mobiles ou les véhicules circulant sur les routes et les rues du district fédéral qui enfreignent les mesures prévues dans ce programme, auront droit aux sanctions établies dans le règlement de la loi environnementale du district fédéral sur la vérification des véhicules. ; ainsi que, dans le règlement de la circulation métropolitaine ou celui qui le remplace et d’autres dispositions applicables, sans préjudice de leur retrait de la circulation et de leur envoi au dépôt de véhicules, où ils doivent rester jusqu’au paiement de l’amende correspondante et dans le cas de véhicules arrêtés lors d’une urgence environnementale, il faudra également attendre qu’elle se termine.

CALENDRIER DE VÉRIFICATION 2020

Les véhicules à moteur doivent se rendre aux centres d’enregistrement de Mexico à partir du mois suivant, selon le nouveau calendrier fixé par la Commission environnementale de la Mégalopole (CAMe) après la fermeture des établissements en raison de la pandémie de coronavirus, donc le calendrier de vérification est le suivant:

Second semestre

Juin et juillet: plaques avec fin 5 et 6 (caoutchouc jaune) Juillet et août: plaques avec fin 7 et 8 (caoutchouc rose) Août et septembre: plaques avec fin 3 et 4 (caoutchouc rouge) Octobre et novembre: plaques avec fin 1 et 2 (gomme verte) Novembre et décembre: plaques avec fin 9 et 0 (gomme bleue).

Dans le cas de l’autocollant jaune (planche 5 ou 6), le ministère de l’Environnement a indiqué qu’il avait pu conclure la période de vérification, puisque les dates qui lui correspondaient pour effectuer le processus étaient les mois de janvier et février.

N’oubliez pas que la date provisoire pour ouvrir les centres de vérification est le 10 août de cette année.