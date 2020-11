James Rodríguez est revenu dans l’équipe d’Everton pour le match contre Manchester United. (Twitter: @ E /)

James Rodriguez retourne sur le terrain pour jouer l’un des matchs de football les plus traditionnels d’Angleterre, Everton Vs Manchester United. Le Colombien a surmonté ses inconforts physiques et sera sûrement un joueur de premier but, avec Yerry Mina. Un autre des matchs exceptionnels du week-end aura lieu entre Atalanta Vs Inter. Bien que l’équipe colombienne Duván Zapata, Luis Muriel, Johan Mojica ne va pas bien dans le Série À, ce match est devenu un duel entre équipes en haut du tableau dans le dernières saisons.

SAMEDI 7 NOVEMBRE

James Rodríguez et Yerry Mina

Everton contre Manchester United

Date 8, Premier League

Heure: 7h30

Télévision: ESPN 2

Jhon Cordoue

Augsbourg Vs Hertha Berlin

Date 7, Bundesliga

Heure: 9h30

Télévision: Win Sport +

Ivan Arboleda

Banfield contre Godoy Cruz

Date 2, Coupe de la Ligue professionnelle argentine

Heure: 14h00

Télévision: TyC Sports Internacional

DIMANCHE 8 NOVEMBRE

Juan Guillermo Cuadrado

Lazio vs Juventus

Date 7, série A

Heure: 6h30

Télévision: ESPN 2

Davinson Sanchez

West Bromwich Albion contre Tottenham Hotspur

Date 8, Premier League

Heure: 7h00

Télévision: ESPN 3

Juan Camilo Hernández – Carlos Bacca

Getafe contre Villarreal

Date 9, La Liga

Heure: 8h00

TV: DIRECTV 610

Duván Zapata, Luis Muriel et Johan Mojica

Atalanta Vs Inter

Date 7, série A

Heure: 9h00

Télévision: ESPN 2

Luis Suarez

Real Sociedad Vs Grenade

Date 9, La Liga

Heure: 10h00

Télévision: Fox Sports

David Ospina

Bolognia Vs Naples

Date 7, série A

Heure: 12h00

Télévision: ESPN