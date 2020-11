15 minutes. ByteDance, la société chinoise propriétaire de TikTok, a déposé une réclamation auprès de la Court of Appeals for the District of Columbia, aux États-Unis (USA), pour obtenir une prolongation de 30 jours du délai de l’ultimatum donné à l’entreprise en août dernier. pour se débarrasser du réseau social des microvidéos. La commande expire ce jeudi.

Dans un communiqué, la société chinoise a déclaré qu’au cours des 2 derniers mois, depuis que le gouvernement américain a donné son approbation préliminaire à la proposition de ByteDance de résoudre les problèmes par un accord, n’a reçu aucune réponse significative. Plus précisément, le Comité des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS). Ce panel interinstitutionnel est celui qui examine certaines transactions impliquant des investissements étrangers en matière de sécurité nationale aux États-Unis.

“Pendant un an, TikTok s’est activement engagé avec CFIUS de bonne foi pour répondre à leurs préoccupations en matière de sécurité nationale. Même lorsque nous ne sommes pas d’accord avec leur évaluation”, a noté la société.

Il a également déclaré que “dans les presque 2 mois depuis que le président (Donald Trump) a donné son approbation préliminaire à la proposition de résoudre ces préoccupations.” Même, “nous avons proposé des solutions détaillées pour finaliser cette transactionMalgré cela, «nous n’avons reçu aucun commentaire de fond sur notre cadre complet de confidentialité et de sécurité des données».

TikTok exige une réponse du gouvernement américain

<< Face à de nouvelles demandes persistantes et peu claires quant à savoir si les solutions proposées seraient acceptées, Nous demandons la prolongation de 30 jours qui est expressément autorisée dans l’ordre du 14 aoûtC’est ainsi que TikTok l’a soulevé dans sa demande de rester aux États-Unis.

“Sans extension, nous n’aurons d’autre choix que d’intenter une action en justice pour défendre nos droits“, a-t-il précisé.

Le 6 août, le président Trump a signé un décret interdisant «toute» transaction avec ByteDance. Dans un deuxième décret, signé le 14 août, le président américain a fixé un délai de 90 jours à ByteDance pour mettre fin à ses opérations dans le pays et disposer des données.